Meloni: «Vogliono la paura, tutti al lavoro e portiamo i nostri figli a scuola»

La domanda che tutti si ripetevano una volta passata la paura, ieri, era: «E domani li mandiamo i bambini a scuola?». Indurre il cittadino comune ad avere timore di uscire la mattina e accompagnare i bambini a scuola prima di andare a lavorare può essere solo terrorismo. Se poi la minaccia sia vera o finta poco cambia, l’effetto ottenuto è lo stesso.

Erano le 11, ieri, quando si sono diffusi i primi allarmi, le chat dei genitori hanno cominciato a impazzire: «Dobbiamo andare a riprendere i nostri figli, hanno evacuato la scuola per un allarme bomba». Nel giro di poco la notizia è arrivata alle agenzie e poi alle testate online. In diversi istituti gli studenti sono stati evacuati, mentre polizia e carabinieri hanno effettuato verifiche e bonifiche, tutte con esito negativo. L’unica Regione non coinvolta è il Trentino-Alto Adige.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha invitato alla prudenza, spiegando che è prematuro parlare di una regia comune dietro le segnalazioni.

Intorno alle 10, una mail ha raggiunto circa 6.300 scuole: «Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza … finiremo i sopravvissuti a coltellate», il messaggio è firmato da Mikhail Andropov che si definisce «leader del Vilajat del Misoginistan».

Già nei giorni scorsi, circa 200 presidi di scuole di ogni ordine e grado avevano ricevuto una segnalazione molto simile anche nel testo con l’unica differenza che il mittente si presentava come il «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica», mentre quello di oggi è firmato da tal Mikhail Andropov.

Le parole di Meloni sull’allarme bomba nelle scuole

«Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli», dichiara in un video serale il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Infatti l’esecutivo, nonostante ci sia il concreto rischio che si tratti di mitomani, non intende prendere sottogamba la questione. A Palazzo Chigi una riunione con i vertici dell’intelligence e i ministri competenti ha aiutato a fare chiarezza specialmente su tre punti, come spiegato dalla premier.

«Primo, a oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo, questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo, su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete. Ma devo dirvi con l’onestà che mi contraddistingue anche un’altra cosa», continua il premier.

«È possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno. Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia», conclude.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha scritto agli omologhi di tutti i Paesi europei, anche esterni all’Ue, per promuovere una cooperazione continentale sulla sicurezza, ricevendo per prima la risposta svizzera.

L’incontro con le opposizioni

Ma per Meloni la collaborazione deve arrivare anche dalle opposizioni. «L’obiettivo del governo è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini».

Per questo ha convocato questa mattina a Palazzo Chigi tutti i leader di minoranza: dalla segretaria del partito democratico Elly Schlein al presidente di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, che ha fatto sapere che avrebbe mandato un delegato. «A causa di concomitanti impegni al Parlamento europeo, delego il capogruppo alla Camera, Edoardo Ziello».

L’incontro sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul «complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici».

Il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ha fatto sapere che sarà presente, così come Riccardo Magi di +Europa. Schlein, parlando con i cronisti a margine del flash mob promosso dalle opposizioni, ha chiesto che il governo riferisca presto in Parlamento perché «non basta» l’invito a Palazzo Chigi. La minoranza chiede la «parlamentarizzazione di questa emergenza» sul fronte di quella che il ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiama, da «settimane», «guerra ibrida».

La decisione di tenere le scuole aperte

La dem Debora Serracchiani ha spiegato: «La preoccupazione è seria. Non vogliamo più vedere le scene di caos di questa mattina. Il governo venga con velocità e immediatezza a dare le informazioni che sono mancate e a dirci qual è il piano per le emergenze». E c’è chi, in un momento così teso, fa anche del complottismo e parla di «strategia della tensione».

«C’è il tentativo di una classe dirigente di mettere fine alle mobilitazioni studentesche e alle occupazioni. Oggi hanno provato a sgomberare le scuole con la scusa della sicurezza ma noi sappiamo che sono tutte balle»: sono gli studenti che protestano nelle file di Usb scuola che rimandano alle mobilitazioni del prossimo 20 novembre, quando la protesta studentesca sarà internazionale, e del 12 dicembre insieme ai lavoratori contro la guerra, il riarmo e il carovita. Intanto su una cosa c’è certezza, oggi le scuole saranno aperte.

«Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita. Troverà una nazione che domani si sveglierà, accompagnerà i figli a scuola e va a lavorare. E questa è la risposta migliore che abbiamo da dare», chiosa il premier.