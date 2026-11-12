Così l’esecutivo bacchetta il Veneto. Non poteva fare la legge sul fine vita

Quella legge non s’aveva da fare. Chi immaginava che il colore politico della maggioranza che regge il Veneto avrebbe condizionato la linea del governo sulle norme regionali sul fine vita è già rimasto deluso dal fatto che, una settimana fa, l’esecutivo abbia impugnato la legge dell’8 settembre 2026 (numero 17) sul suicidio medicalmente assistito.

Ma ancora più interessante è osservare i motivi per cui Palazzo Chigi, attraverso l’Avvocatura generale dello Stato, ha inteso affidare ai giudici della Corte costituzionale i suoi dubbi sulla citata norma. Il ricorso presentato alla Consulta – un documento sottoscritto da quattro Avvocati dello Stato e depositato due giorni fa – postula l’illegittimità costituzionale della norma «nella sua interezza e in particolare» nei primi tre articoli (il testo «veneto» è leggibile al sito shorturl.at/s4MWM).

Il vizio di forma e il progetto di iniziativa popolare

Fuori dal giuridichese, i legali che rappresentano la presidenza del Consiglio dei ministri contestano un vizio di forma prima di qualsiasi contenuto: in pratica, scrivono che quella legge semplicemente non sarebbe dovuta esistere.

La faccenda è tecnicamente articolata, ma non inaccessibile. Come noto, il forcing radicale successivo alle scelte della Consulta dal caso Cappato in poi (prima pronuncia nel 2019) è consistito anche in una pletora di raccolta firme per sollecitare, tramite i previsti progetti di legge di iniziativa popolare, i Consigli regionali ad affrontare il tema. Il Veneto non fa eccezione: il 30 giugno 2023, dunque nel corso della XI consiliatura (presidente Luca Zaia), il testo proposto dalle campagne pro suicidio assistito viene dichiarato ammissibile e affidato alla competente commissione. Dopo sei mesi dalla presentazione, il testo passa in Consiglio regionale, dove viene di fatto bocciato (gennaio 2024). Qui sorge l’inghippo: nel 2025 Alberto Stefani stravince le elezioni regionali e ha inizio la XII consiliatura.

Il progetto di legge – malgrado sia passato dal Consiglio nel 2024 – viene nuovamente «incardinato» come «progetto di iniziativa popolare», mentre – obiettano gli Avvocato dello Stato – avrebbe dovuto seguire lo schema legislativo ordinario. Si legge nel ricorso: «Il transito del Pdl (progetto di legge, ndr) alla XII consiliatura nel medesimo testo originario, e la sua reiscrizione come Pdl n.1, ancora qualificato come di “iniziativa popolare”, sono in contrasto con le previsioni dello Statuto regionale: […] non poteva più ritenersi pendente una “proposta di legge di iniziativa popolare” ma soltanto un progetto di legge ordinario». Seguendo la linea stabilita da Palazzo Chigi contro il Consiglio regionale presieduto da Luca Zaia, insomma, viene di fatto contestato ai legislatori veneti di aver violato il loro stesso Statuto.

La competenza dello Stato e i limiti delle leggi regionali

Poi c’è il merito della faccenda, che si potrebbe riassumere in un problema di equilibrio che la Consulta ha già mostrato di tenere in grande considerazione quando ha affrontato le norme sul fine vita approvate da Toscana ed Emilia-Romagna: la competenza statuale.

Nel dettaglio, infatti, il ricorso contro il Veneto ritiene che sia illegittimo l’articolo 1 comma 1 della legge regionale perché risulta affetto da «assoluta genericità e indeterminatezza», costituendo una «norma in bianco» che, proprio perché vaga, finisce per «invadere la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale». È su questa base che sono state bocciate parti delle due leggi regionali citate: quando si toccano materie civili e penali, o per vaghezza che legittima qualunque interpretazione o per dettagli su cui non si è competenti, si invadono prerogative fuori dall’ambito legislativo del proprio ente regionale.

Cure palliative, farmaci e Comitati etici: le contestazioni

Non solo: la parte della norma che riassume le condizioni alle quali il paziente possa chiedere il suicidio assistito, secondo i ricorrenti, «dequota» uno dei requisiti essenziali stabiliti dalla Consulta, laddove essa prevede che al paziente siano garantite le cure palliative. Invece qui, per l’Avvocatura, la faccenda viene liquidata in modo sbrigativo e burocratico, «riducendo la portata» del dettato della Consulta.

Forti dubbi anche sull’utilizzo dei Comitati etici territoriali e sulle disposizioni per i «farmaci» da somministrare per il suicidio medicalmente assistito. In sostanza, viene rimproverato il mancato coinvolgimento dell’Aifa e di aver sottratto allo Stato la competenza e la vigilanza sui protocolli di tali farmaci. Stesso discorso per i dispositivi con cui «attivare» il rilascio dei «farmaci» letali: la verifica è demandata a organi regionali, violando così la competenza esclusiva dello Stato.

Palazzo Chigi chiede la cancellazione della legge e rilancia il ruolo del Parlamento

Dopo questo cahier, il ricorso chiede dunque sia l’intera cancellazione della legge per incostituzionalità sia l’annullamento dei singoli articoli (ovviamente utile a stabilire un ulteriore precedente per le altre Regioni). La linea di Chigi non cambia, ed è quella in qualche modo anticipata dal Consiglio regionale lombardo (nei fatti politicamente disattesa dall’Assessorato al welfare): non spetta alle Regioni normare il fine vita. Ora si tratta di capire se lo farà questo Parlamento o se, come pare auspicare l’esecutivo, passerà la palla alla prossima legislatura.