Ospedale Monaldi, altra bimba morta dopo il trapianto

L’ospedale Monaldi di Napoli finito nuovamente sotto i riflettori della magistratura. E due bambini legati da un simile tragico destino. Una lettera di «messa in mora» è stata inviata al Monaldi dove il 27 marzo 2023 è deceduta una bimba che nel 2021 era stata sottoposta a un trapianto di cuore.

Si tratta della stessa struttura ospedaliera in cui è deceduto il piccolo Domenico Caliendo, morto a causa del trapianto di un cuore «ghiacciato».

Secondo quanto sostengono i due consulenti di parte della famiglia (difesa dall’avvocato Francesco Petruzzi), i dottori Luca Scognamiglio e Vincenzo Iovinella, la bimba, che aveva due anni e tre mesi quando è morta, sarebbe stata vittima di un’infezione nosocomiale mal curata.

Nella consulenza medico-legale e infettivologica i due consulenti individuano delle responsabilità nelle cure e descrivono un danno biologico e morale terminale.

Il caso della bimba è il primo preso in carico dalla Fondazione Domenico Caliendo, di cui l’avvocato Petruzzi è vicepresidente.

La lettera dell’avvocato Petruzzi

Nella lettera di messa in mora, l’avvocato Petruzzi ha evidenziato quanto accaduto alla luce degli elementi emersi: «Come ampiamente documentato dalla perizia medico-legale e infettivologica a firma del dottor Scognamiglio e del dottore Iovinella, la condotta dei sanitari della vostra struttura risulta palesemente censurabile e in grave contrasto con le buone pratiche clinico-assistenziali e le linee guida internazionali (tra cui la Surviving Sepsis Campaign pediatrica)».

«I consulenti hanno infatti accertato in maniera inequivocabile che: i sanitari hanno omesso di somministrare tempestivamente (al più tardi entro il 14 febbraio 2023) una terapia endovenosa mirata contro lo Pseudomonas aeruginosa, pur essendo tale condotta pienamente esigibile e, peraltro, già adottata dalla stessa struttura in precedenti e meno gravi episodi infettivi della paziente. Sussiste un pieno e giuridicamente rilevante nesso di causalità tra l’omissione colposa dei sanitari e il decesso. Ove la terapia fosse stata tempestivamente somministrata, la sopravvivenza della piccola avrebbe costituito l’esito di gran lunga più probabile».

Il precedente tragico caso all’ospedale Monaldi

Nella relazione i medici legali hanno ribadito che «la mancata introduzione tempestiva di una terapia attiva contro Pseudomonas aeruginosa lasciava senza adeguata copertura un processo infettivo batterico già fortemente sospettabile, successivamente documentato come polmonite batteriemica da Pseudomonas aeruginosa prima dell’intubazione».

E ancora: «Tra la condotta omissiva e l’evento mortale sussiste un rapporto di causalità giuridicamente rilevante, verificato secondo i criteri cronologico, topografico, di adeguatezza qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause, e confermato dal giudizio controfattuale, secondo il quale la condotta alternativa doverosa avrebbe, con probabilità prevalente, evitato l’evento».

Dagli accertamenti effettuati è emerso che nel 2023 si è verificato il decesso di altri due bimbi, anche questi sottoposti all’attenzione della Fondazione Caliendo. «Attendiamo di sapere – ha spiegato l’avvocato Petruzzi – chi sono i tre morti a cui uno dei sanitari coinvolti nell’inchiesta sul trapianto fallito di Domenico fa riferimento in un messaggio WhatsApp acquisito dalla Procura di Napoli».

L’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico

Intanto, un nuovo tassello si aggiunge alla complessa vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Sono indagati anche due sanitari dell’ospedale di Bolzano, la struttura in cui il 23 dicembre 2025 venne prelevato il cuore da impiantare al bimbo deceduto. Si tratta di una coordinatrice e di un operatore socio-sanitario che saranno ascoltati nei prossimi giorni in Procura a Napoli nell’ambito delle indagini del Nas (che vede ora, in totale, nove sanitari indagati) sulla morte del bimbo rimasto vittima di un trapianto di cuore fallito.

Entrambi i sanitari risultano indagati, come atto dovuto. Nell’ospedale di Bolzano l’equipe proveniente da Napoli effettuò l’espianto del cuore poi sistemato in un contenitore ritenuto fuori dalle linee guida, riempito con del ghiaccio sintetico fornito dalla struttura ospedaliera locale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, solo a Napoli, quando il contenitore venne aperto, i sanitari si accorsero che le bassissime temperature raggiunte nel contenitore per la presenza del ghiaccio secco avevano danneggiato irreparabilmente il muscolo cardiaco comunque impiantato nel petto del bimbo.

Cosa è emerso dalle intercettazioni

Oggi e domani in tribunale è previsto l’esame e il controesame dei consulenti del gip Mariano Sorrentino, che ha disposto l’incidente probatorio sul cuoricino malato di Domenico e su quello del donatore prelavato a Bolzano. Nel corso delle indagini sono emersi particolari inquietanti e anche audio choc, in cui si sente parlare nel corso di una riunione il cardiochirurgo Guido Oppido, tra i medici indagati per la morte del piccolo.

Si tratta di una riunione che si è svolta lo scorso 16 febbraio che sarebbe stata registrata da un infermiere specializzato all’insaputa dei presenti. In particolare, in quell’occasione Oppido, indagato per omicidio colposo e falso in cartella clinica, in vista della verifica degli ispettori ministeriali rassicurava l’equipe che nessuno avrebbe attribuito loro alcuna responsabilità.

E poi giustificava la collega che aveva prelevato a Bolzano il cuore del donatore, arrivato congelato in sala operatoria, perché nessuno avrebbe potuto capire che quello aggiunto a Bolzano era ghiaccio secco e ripete più volte che come hanno detto altri esperti non potevano fare altro: «Il cuore io lo avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell’altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta, ok?».