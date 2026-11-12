Meloni: «Con le opposizioni colloquio franco e produttivo sugli allarmi nelle scuole»

Il confronto con le opposizioni sugli allarmi bomba nelle scuole è stato «franco ma produttivo». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice della Comunità politica europea a Dublino, sottolineando l’importanza di mostrare un fronte istituzionale capace di superare le divisioni di fronte alle emergenze.

«Penso abbiamo dato anche l’immagine, che è necessaria in questo momento, di una classe dirigente che, al di là delle molte divisioni che la animano, poi sa quando arriva il momento di mettere quelle divisioni da parte», ha dichiarato il premier. Precisando però che questo non significa concedere al governo una delega in bianco: «Chiaramente il governo non chiede alcuna delega in bianco».

Meloni ha risposto anche alle critiche del ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, sulla manovra economica, che aveva definito alcune misure «sudamericane». «Mi dispiace che si considerano misure sudamericane, penso che invece non lo siano», ha replicato il presidente del Consiglio. «Sarei stata più contenta di poter arrivare allo stesso risultato con un accordo, come è accaduto negli anni passati».