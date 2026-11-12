Lollobrigida: «L’Italia ha arginato i cyberattacchi meglio di altri Paesi»

La filiera agroalimentare è sempre più esposta al rischio di attacchi informatici e il cibo può diventare uno strumento di pressione nelle guerre ibride. A dirlo è il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del rapporto Isema sull’agroalimentare 2026.

«È una filiera che diventa sempre più sensibile ad attacchi, perché il cibo spesso viene usato come arma in una guerra ibrida, a livello mondiale, sia come condizionamento dei popoli sia come modo per creare tensioni all’interno delle nazioni», ha dichiarato il ministro.

Lollobrigida ha poi rivendicato la capacità dell’Italia di contrastare queste minacce: «Lo abbiamo visto, lo abbiamo contrastato e credo che l’Italia, forse anche meglio di altri, sia riuscita ad arginare fenomeni di questa natura».