Il suo è un messaggio rivolto più alla maggioranza che all’opposizione. Stretto d’assedio dalle richieste, sollecitato da più parti a dare il disco verde a una rivisitazione dell’impianto della manovra, che richiede necessariamente altre risorse, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Camera, ricorda in maniera più o meno esplicita il suo ruolo di guardiano del bilancio pubblico e dell’immagine di affidabilità del Paese sui mercati esteri. Così ricorda che «permangono rilevanti fattori di rischio e in questo scenario la prudenza sui conti è una condizione per preservare gli spazi di intervento necessari alle difficoltà».

Giorgetti difende la prudenza sui conti

E sempre per rispondere alla crisi in atto, afferma Giorgetti, e «sostenere priorità strategiche, senza compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche, è stata utilizzata la flessibilità previsti dalla Ue per ridurre i consumi energetici e aumentare la produzione da fonti rinnovabili».

Nonostante quindi lo scenario non conceda grandi spazi di azione, la legge di Bilancio ha posto come «primo asse il sostengo alle famiglie e ai lavoratori». Giorgetti ha quindi indicato, questa volta rivolto all’opposizione, i punti di forza della manovra. A cominciare dalla riduzione del carico fiscale, «un percorso che dal 2025 ha destinato circa 18 miliardi a tagliare le tasse, concentrati soprattutto sui redditi da lavoro fino a 40 mila euro e, con la scorsa legge di Bilancio, circa 3 miliardi dalla fascia tra 28 e 50 mila».

Più risorse per la sanità

Altro pilastro è l’aumento delle risorse per la sanità, pari a circa 2,36 miliardi nel 2027, 2,35 miliardi annui nel 2028 e 2,4 miliardi dal 2029, «un risultato non scontato in una fase con vincoli di finanza pubblica stringenti, e un quadro internazionale complesso», ha rimarcato il ministro in risposta alle critiche che dalle opposizioni sono mirate soprattutto sui fondi alla sanità.

«Non soltanto non sono state ridotte le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, ma sono stati previsti ulteriori incrementi del finanziamento lasciando una quota a impieghi indistinti che saranno decisi dalle Regioni». Giorgetti spiega che tali risorse «non comprendono gli ulteriori stanziamenti che non transitano attraverso il fondo sanitario nazionale e che, pertanto, non concorrono alla determinazione del rapporto tra fabbisogno del settore sanitario e Pil».

Il ministro va quindi al nocciolo del problema ovvero «sull’efficienza complessiva del sistema, sulla capacità di utilizzare le risorse disponibili negli anni in cui sono stanziate e sulla loro effettiva traduzione in servizi sanitari». È esattamente quello che giorni fa ha messo nero su bianco la Corte dei Conti. Ovvero l’incapacità delle Regioni di spendere i fondi a disposizione.

Il contributo chiesto a banche e assicurazioni

Altro tema sensibile è il rapporto con banche e assicurazioni ai quali è stato chiesto un contributo. Giorgetti è chiaro: «non è per indebolirle né per comprometterne la capacità di sostenere famiglie e imprese, non si tratta di un prelievo straordinario sugli extraprofitti, ma di modifiche di aliquote di deducibilità definite in anticipo e in larga parte temporanee. Circa il 40% del maggiore gettito 2027 matura da differimento di deduzioni già maturate, che saranno riconosciute negli anni successivi».

Inoltre il prelievo è sugli «intermediari di maggiore dimensioni, come oltre il 99% del maggiore gettito Ires e nessuna banca di credito cooperativo è interessata. E anche dopo queste misure l’aliquota effettiva media del settore resta inferiore rispetto al resto dell’economia».

Giorgetti apre alle modifiche, ma chiede coperture

Infine le modifiche. «Siamo aperti a proposte» e aggiunge ironico: «Les jeux ne sont pas faits, purché ci siano le coperture». Quindi ironizza: siccome da piccolo, in vacanza andavo a fare il magutt (muratore, ndr) e quindi conosco la differenza tra i muri portanti e i tramezzi, non tocco i muri portanti della finanziaria ma i tramezzi».

Messina critica la rateizzazione, Meloni replica

Parole che non placano le critiche. Il capo del dipartimento economia e statistica della Banca d’Italia Andrea Brandolini, attacca la misura sulla rateizzazione dei crediti del Superbonus 2023, perchè, avverte, «colpirà la liquidità delle imprese. Inoltre secondo Bankitalia, il deficit nel 2027 tornerebbe ad aumentare per la prima volta dal 2020 e tornerà sotto il 3% del Pil nel 2029».

Dal fronte delle banche, l’ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, attacca il prelievo sugli istituti di credito e ricorda il contributo da loro dato. «Senza le banche non ci sarebbe il finanziamento del debito pubblico, perché 600 miliardi di euro non sarebbero replicabili da nessuno». Poi richiama al criterio di «equità» per il carico fiscale.

«Tutti quelli che superano una soglia pagano una percentuale in più per questa legge di bilancio. Io critico il concetto di andare sempre verso lo stesso settore. I problemi vanno affrontati nel medio e lungo termine e non per 3 mesi perché tra 6 ci sono le elezioni. Quello che viene proposto non è coerente con la Costituzione. Gli ecobonus portati a 10 anni sono formule sudamericane di gestione del debito nei confronti dei propri creditori».

La replica è arrivata direttamente dalla premier. «Non sono misure sudamericane, la nostra è una scelta di giustizia, cerchiamo di darci una mano», ha detto Giorgia Meloni che auspica un «accordo come è accaduto negli anni passati». Precisando poi che la risposta nel corso del punto stampa a Dublino era stata formulata intendendo la critica di Messina come rivolta alla manovra nel complesso e, in particolare, alle misure riguardanti il settore bancario, non sapendo che il riferimento era limitato al Superbonus.