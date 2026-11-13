Allarmi bomba, il Viminale: «Le mail inviate in serie non sono attendibili»

Una raffica di email identiche, inviate contemporaneamente a più destinatari, non basta a far scattare l’allarme e a svuotare un edificio. Dopo l’ondata di falsi allarmi bomba arrivati per posta elettronica, il Viminale interviene con una circolare firmata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e indirizzata a prefetti e questori, per fornire indicazioni sulla valutazione delle minacce e sulle eventuali evacuazioni.

Email seriali, il Viminale: «Minacce inattendibili»

Il principio fissato dal documento è chiaro: «È da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere manifestamente seriale», quando consiste in messaggi «identici o sostanzialmente analoghi», provenienti dalla stessa fonte e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari. Una modalità che, da sola, non giustifica dunque l’attivazione delle misure più drastiche.

Allarmi bomba, quando scattano le verifiche e le evacuazioni

La valutazione, però, non può fermarsi alla natura ripetitiva delle comunicazioni. La stessa circolare precisa che la minaccia può diventare plausibile in presenza di ulteriori elementi concreti. Tra questi, il ritrovamento di oggetti sospetti, eventuali anomalie rilevate anche attraverso gli impianti di videosorveglianza e ragionevolmente riconducibili alla segnalazione, precedenti episodi, nuove segnalazioni o informazioni che facciano emergere un rischio specifico per l’obiettivo interessato. Da considerare anche qualsiasi altra circostanza che renda necessario innalzare il livello di protezione.

In questi casi sarà il questore a disporre, in base alle situazioni, le verifiche ritenute opportune e le misure necessarie a garantire la sicurezza. L’indicazione è quella di intervenire senza compromettere, quando non sia indispensabile, la continuità dei servizi. L’evacuazione non dovrà quindi essere automatica: «Solo ove ritenuto necessario» il questore proporrà al prefetto di disporre lo sgombero della struttura o del sito interessato.

Il Centro Situazioni coordina le informazioni 24 ore su 24

A coordinare la circolazione delle informazioni sarà il Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso il Centro Situazioni, operativo 24 ore su 24. Il suo compito sarà assicurare il raccordo con gli uffici territoriali e favorire la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a stabilire quanto una minaccia sia effettivamente attendibile.

La circolare arriva dopo una serie di falsi allarmi che hanno coinvolto anche voli e strutture in diversi Paesi europei. L’obiettivo del Viminale è evitare che messaggi seriali e privi di riscontri concreti provochino evacuazioni e interruzioni dei servizi, senza però abbassare la guardia davanti a segnali che possano indicare un pericolo reale.