La notizia che l’Italia potrebbe uscire dalla procedura d’infrazione per deficit eccessivo già dalla prossima primavera, piomba a ridosso del vertice dei leader di maggioranza sulla manovra come una sorta di assist al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Adesso che si intravede la fine del tunnel, quei muri portanti che nella metafora del ministro rappresentano i pilastri della legge di Bilancio, sono davvero intoccabili.

Ed è quanto è stato ribadito nel confronto da remoto tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Giorgetti, i vicepremier e leader di Forza Italia e Lega, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.

Tutti d’accordo che non si può fare il passo più lungo della gamba ma egualmente d’accordo che a fine legislatura non ci si può far spezzare le gambe dagli attacchi delle opposizioni. Così è stata confermata «l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza», come trapelato da Palazzo Chigi.

Perequazione delle pensioni, il governo valuta di alzare la soglia della stretta a 3.000 euro

Sgombrato il campo da Quota 64, che avrà un provvedimento ad hoc a gennaio, il tema nevralgico è il giro di vite sulla perequazione, ovvero l’adeguamento delle pensioni all’inflazione. La legge di Bilancio prevede una riduzione delle indicizzazioni a partire dagli assegni pari a quattro volte il minimo (cioè 2.440 euro). Il risparmio atteso è di 1,4 miliardi.

È considerato un «muro portante» della manovra. L’ipotesi non è di scardinarlo, ma di limarlo. Ovvero estendere la rivalutazione piena ai trattamenti pari a cinque volte il trattamento minimo (cioè di 3.059 euro lordi al mese, ovvero circa 2.260 euro netti al mese per 13 mensilità).

La versione più coraggiosa è di alzare l’asticella ai trattamenti fino a sei volte il minimo (3.671 euro lordi al mese, 2.670 euro netti). Le percentuali di rivalutazione previste dalla manovra sono: l’85% tra quattro e cinque volte il minimo, 53% oltre cinque e fino a sei volte il minimo.

La versione meno dolorosa sarebbe di limitare la stretta a partire da sei volte il minimo fino a otto volte il minimo che ora hanno una rivalutazione al 47% dell’inflazione. Oltre ci sono altri scaglioni. Altra ipotesi è di limare le percentuali di rivalutazione.

Il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, ha detto che «l’obiettivo è spostare dalla fascia delle quattro volte a cinque volte, cioè fino a 3.000 euro». Il riconoscimento integrale dell’inflazione per una pensione di 3.500 euro vorrebbe dire avere in tasca 600 euro l’anno in più.

Il senatore della Lega Claudio Borghi ha escluso che possa essere inserita la sterilizzazione del mese in più di aspettativa di vita che scatta da gennaio.

Sanità, condoni edilizi e caro materiali: le ipotesi sul tavolo di Meloni

Sul capitolo scuola è un punto indiscutibile l’abolizione del taglio di 7.000 unità del personale. La misura avrebbe garantito un risparmio di 83,9 milioni di euro nel 2027 e di 251,7 milioni di euro annui a partire dal 2028.

Altro tema caldo è la sanità. L’ipotesi di aumentare di mezzo miliardo l’attuale stanziamento di 2,4 miliardi non soddisfa le Regioni. Nel vertice di stamane si è parlato di ritoccare al rialzo queste risorse. Sul tavolo l’ipotesi di un prelievo aggiuntivo a carico del settore giochi, al quale sono stati già chiesti 800 milioni, oppure ridurre la platea del voucher per le spese sanitarie, che costa 1,6 miliardi.

Rispunta il condono edilizio. Oltre all’emendamento di Fdi di riaprire i termini della sanatoria del 2003 in Campania, c’è l’ipotesi di un intervento nazionale sulle piccole difformità. Le risorse andrebbero al caro materiali.

Sta prendendo corpo una «sanatoria dei condoni edilizi». Si procede su due fronti: porre un limite ai Comuni per dare risposta alle richieste già presentate relative a condoni pregressi e arenati (ad esempio a Roma), salvo elementi ostativi come rischio sismico o idrogeologico; dare alle Regioni la possibilità di riaprire condoni, come quello del 2003 in Campania.

Il premier Meloni però sarebbe intervenuto per porre un argine all’estensione delle sanatorie che compaiono in diverse proposte della maggioranza, tra i quasi 7.000 emendamenti presentati da tutte le forze politiche alla Camera.

Rottamazione, banche e sicurezza: le richieste della Lega e il divieto di social agli under 13

La Lega chiede la riapertura della rottamazione per i decaduti della quater e della quinques, la chiusura delle liti pendenti, la possibilità di rateizzare con sanzioni e interessi e la Zes unica nazionale.

Inoltre, di aumentare il contributo già previsto a carico delle banche, aumentando l’Ires. Poi mette nero su bianco il potenziamento dell’operazione Strade sicure che prevede 3.200 soldati aggiuntivi fino al 31 dicembre del prossimo anno rispetto ai 6.800 attuali, arrivando a quota 10.000.

Intanto la maggioranza ha presentato un emendamento al decreto Sicurezza, che introduce il divieto di accesso ai social per gli under 13 anni, l’obbligo di un account collegato a quello dei genitori per la fascia tra i 13 e i 16 anni e il via libera all’iscrizione autonoma solo al sedicesimo anno. Dovrebbe diventare legge a fine novembre.