Ingenui noi a credere che il salario adeguato lo negozino datore di lavoro e dipendente. E ancor più sprovveduti a perdere del tempo per criticare la visione progressista che punta a una legge per fissare i minimi della paga oraria. Non avevamo capito nulla. A spiegarci come funzioneranno le nostre retribuzioni sono arrivate due sentenze (tribunali di Roma e Bari) che hanno un’unicità di pensiero sul tema: altro che imprese, manager o lavoratori, gli stipendi in ultima istanza in Italia li decide il giudice.

Salario giusto e contrattazione collettiva: cosa prevede il decreto

Chi non ci credesse è tenuto ad andarsi a leggere i due dispositivi, entrambi di settembre (8699/2026 e 3273/2026) e a prendere nota. Ma prima di apprestarsi all’esercizio è d’obbligo un ripasso sulle novità della materia. Con il decreto del Primo maggio il governo ha introdotto il concetto di «salario giusto» che viene stabilito dalla contrattazione collettiva. Ciascuna categoria (pensiamo al commercio) ha il suo accordo collettivo di riferimento e ogni accordo ha al suo interno il cosiddetto Tec (trattamento economico complessivo) che tiene dentro minimi tabellari, altre voci retributive e il welfare negoziato tra le parti sociali. Ecco appunto, lo stipendio del commercio, per restare all’esempio di cui prima, non può stare al di sotto del Tec.

L’accordo di San Martino e le regole sulla rappresentanza

Tutto chiaro? Abbastanza. E per chi non l’avesse capito, il principio è stato ribadito e messo a fuoco dal recente accordo sulla rappresentanza tra sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e le associazioni datoriali (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi ecc). Il cosiddetto accordo di San Martino (firmato nella notte tra l’11 e il 12 novembre). In quell’occasione (la trattativa andava avanti da circa un anno, ma è da lustri che se ne parla) oltre a fissare il recupero dell’inflazione in vigenza di contratto sono state sancite anche le regole per la rappresentanza.

In buona sostanza, chi può firmare i contratti? Tutte le associazioni o c’è un filtro? Un filtro è necessario per cancellare o almeno limitare gli accordi pirata (firmati cioè da chi ha una scarsissima rappresentanza). Trovare un compromesso non è stato semplice, ma alla fine si è deciso, per esempio, che per i sindacati prevarrà un criterio basato sul mix tra iscritti e voti ottenuti nelle elezioni di fabbrica. Mentre per le associazioni datoriali si va a vedere la storicità, l’appartenenza a organismi Ue, la presenza di welfare integrativo ecc.

Le sentenze di Roma e Bari e il ruolo dei giudici sui salari

Stabilito cos’è il salario giusto e individuate le associazioni che possono firmare un contratto, governo e parti sociali pensavano di aver fatto il loro. Di aver finalmente «organizzato» una materia che necessitava di trovare un filo logico. Senza fare, però, i conti con i giudici.

Nella sentenza del tribunale di Roma citata dal Sole 24 Ore si dice che il decreto Primo maggio si salva solo se, «in un’interpretazione costituzionalmente orientata», la retribuzione prevista dal contratto «si considera come un primo parametro», suscettibile di essere disatteso dai tribunali «in conformità alla Costituzione». Un primo parametro? Il riferimento è all’articolo 36 della Carta che parla di salario proporzionale (e questo requisito sarebbe soddisfatto), ma anche di paga sufficiente a garantire «una vita libera e dignitosa». E su questo, dicono le toghe, il giudice può sempre mettere becco.

Emmanuele Massagli: «È cresciuta la diffidenza verso la contrattazione»

Ma com’è possibile che un magistrato ritenga di poter essere il decisore salariale di ultima istanza? «Con il moltiplicarsi delle sigle datoriali e sindacali e, quindi, con il moltiplicarsi dei contratti», ci aiuta a fare un po’ di storia Emmanuele Massagli, componente esperto del Cnel e uno dei giuslavoristi che più si è speso per la buona riuscita dell’accordo di San Martino, «per i giudici è diventato più complesso identificare il minimo da considerare “proporzionato” ed è andata crescendo una certa diffidenza verso la contrattazione collettiva, che ha generato le sentenze che hanno spostato l’autorità salariale dai contratti ai giudici stessi.

Il decreto Primo maggio ha voluto dare una prima risposta a questa deriva chiarendo senza equivoci quale sia il contratto collettivo da considerare: quello sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e, in caso di molteplicità di Ccnl, comunque quello più applicato per settore e tipologia di impresa (contratto leader). Inoltre, la retribuzione ex articolo 36 della Costituzione viene identificata da quel decreto non più nel trattamento economico minimo (Tem), ma in quello complessivo (Tec).

Le parti sociali, con l’accordo di San Martino di settimana scorsa hanno fatto ancor di più: hanno chiarito i criteri per l’identificazione certa del contratto leader, hanno definito le componenti del Tec valide per ogni settore produttivo e si sono impegnate a pubblicare in ogni Ccnl le tabelle retributive del Tem calcolate dalle parti stesse, perché non vi sia alcun equivoco. Il giudice dovrà rifarsi a questi “tariffari” che troverà pubblicati in un archivio pubblico e garantito da un organo di rilevanza costituzionale (il Cnel), semplicemente da consultare. La speranza è che sentenze invasive come quelle recenti di Bari e Roma vadano diminuendo».

Walter Rizzetto: «Aboliscano i sindacati a questo punto»

Speriamo, altrimenti non si capisce bene quale sia la funzione dei sindacati ma anche del legislatore. «Se i giudici ritengono di potersi sostituire ai sindacati nella determinazione delle retribuzioni, abbiano il coraggio di contestare fino in fondo l’impianto del decreto sul salario giusto, che riconosce un ruolo centrale ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative», spiega alla Verità Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro alla Camera e deputato fdi.

«Aboliscano i sindacati a questo punto», aggiunge. «Leggo che, secondo la sentenza, il decreto Primo maggio dovrebbe essere un “primo parametro”, non è così. Noi vogliamo assicurare un salario giusto attraverso la contrattazione collettiva, non impostare un “primo parametro”». Poi aggiunge una provocazione: «Facessero loro le tabelle salariali, poi potrebbe intervenire la politica dicendo che non sono coerenti con l’articolo 36».

Il nodo dell’articolo 36 e il rischio di svuotare la contrattazione

Anche perché viene legittimamente il sospetto che lato giudiziario si stia cercando di indebolire un accordo storico che, però, mette in panchina uno dei cavalli di battaglia della sinistra, il salario minimo per legge. «Il controllo dei giudici sul rispetto dell’articolo 36 della Costituzione non è in discussione», tira le somme il deputato di Fratelli d’Italia, «ma questo non può significare che l’autonomia delle parti sociali vada ignorata e che le scelte del legislatore non abbiano valore, così si svuota di significato il ruolo della contrattazione collettiva».