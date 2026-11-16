Italia, 156.000 negozi chiusi in 13 anni: il rischio concreto di città fantasma

Ben 156.000 negozi scomparsi in tredici anni, oltre 460.000 locali sfitti, uno su sei rimasto vuoto in media per più di sette anni. Sono i numeri che il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha illustrato a Rai Radio1, tracciando un quadro preoccupante per il commercio al dettaglio italiano. «Se continuiamo così, il rischio è quello di ritrovarci con città fantasma», ha avvertito, con una formula sconcertante che sintetizza però con precisione la portata del fenomeno.

I locali vuoti non sono solo un problema meramente estetico o sociale: hanno un peso economico misurabile. Secondo le stime di Confcommercio, i canoni non percepiti valgono circa 4,4 miliardi di euro all’anno, pari allo 0,2% del prodotto interno lordo. Una cifra che offre la misura di quante risorse vengono sottratte al sistema economico ogni anno per effetto della «desertificazione commerciale», desolante epiteto con cui Sangalli definisce il progressivo svuotamento delle vie cittadine. Fra le aree più esposte quelle rurali e il Mezzogiorno, dove la rete commerciale di prossimità fatica a reggere la pressione della grande distribuzione e degli acquisti online.

La drammatica situazione in Sicilia

In questo scenario nazionale, la Sicilia offre un esempio concreto e documentato della tendenza in atto. Qui, hanno chiuso 3.320 esercizi commerciali in soli tredici anni. Un bilancio (impietoso) che emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi nazionale di Confcommercio sui principali Comuni siciliani: nel 2012 i punti vendita al dettaglio erano 16.717, mentre nel 2025 sono scesi ad appena 13.397. Una contrazione di quasi il 20% che interessa Catania, Palermo, Messina, Trapani, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Marsala, Gela, Caltanissetta ed Enna.

A soffrire di più, in termini assoluti, sono i tre capoluoghi più grandi. Catania guida la classifica con 736 attività scomparse, seguita da Palermo con 723 e Messina con 509. Numeri che non stupiscono, data la dimensione demografica di queste città, ma che pesano in modo parecchio significativo sull’economia urbana. Più in basso nella graduatoria si trovano Trapani (256 chiusure nette), Siracusa (224) e Ragusa (216). Anche i centri di dimensioni minori hanno pagato un prezzo alto: Agrigento ha perso 175 attività, Marsala 152, Gela 133, Caltanissetta 115, Enna 81.

Cosa significa la chiusura dei negozi

Leggere questi dati come una semplice questione di mercato sarebbe riduttivo. Dietro ogni serranda abbassata si nasconde una storia ben più complessa: la difficoltà a reggere la concorrenza della grande distribuzione e dell’acquisto online, i costi fissi crescenti, la pressione fiscale, la contrazione dei consumi. Ma sono doverose ulteriori riflessioni. Un negozio di quartiere non rappresenta solamente un luogo dove fare acquisti: è un punto di aggregazione, un presidio di sicurezza che tiene insieme un tessuto urbano. Quando chiude un simile punto di riferimento, quindi, il vuoto percepito non è soltanto commerciale.

«I numeri che riguardano la Sicilia devono farci riflettere. Perdere 3.320 attività commerciali in tredici anni significa impoverire il tessuto economico e sociale dei nostri Comuni. Quando chiude un negozio non viene meno soltanto un’impresa, ma si perde un presidio di quotidianità, sicurezza, relazioni e servizi per i cittadini», sottolinea Gianluca Manenti, presidente regionale di Confcommercio Sicilia.

La Giornata delle Chiavi

I dati siciliani emergono in occasione della Giornata delle Chiavi, iniziativa promossa da Confcommercio insieme all’Associazione nazionale dei Comuni italiani che oggi coinvolge novanta città in tutta Italia. Le associazioni territoriali incontrano i sindaci e consegnano loro, simbolicamente, le chiavi degli esercizi che non hanno riaperto: un gesto concreto per portare il tema all’attenzione delle amministrazioni locali e chiedere politiche attive a difesa del commercio di prossimità. Le conseguenze dello svuotamento commerciale, sottolinea Manenti, «si avvertono soprattutto nei centri storici, nei quartieri e nelle aree urbane dove il commercio di vicinato rappresenta un punto di riferimento».