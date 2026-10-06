Centocinquanta persone si sono ritrovate a Milano per conoscere un territorio attraverso i suoi vini, i suoi prodotti, le sue storie e le persone che ogni giorno lo raccontano. Al centro della serata ci sono state le diverse anime della provincia di Alessandria, dal Gran Monferrato all’Alto Monferrato, dalla Strada Derthona a Gavi.

L’occasione è stata l’incontro dedicato a «Le Vie del Gusto», il progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per valorizzare il patrimonio enogastronomico, culturale e turistico del territorio. L’appuntamento si è svolto da Mari&Co, a Milano, e ha riunito rappresentanti delle istituzioni, produttori, operatori del territorio, giornalisti, professionisti della comunicazione e ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo.

L’idea alla base del progetto è mettere in relazione realtà diverse e fare delle eccellenze locali non soltanto un patrimonio da conservare, ma anche un elemento capace di attirare visitatori e creare nuove occasioni di sviluppo.

Un territorio da scoprire attraverso il gusto

Il filo conduttore della serata è stato naturalmente il cibo, accompagnato dai vini del territorio. Il percorso gastronomico ha proposto piatti e produzioni scelti per raccontare le diverse identità della provincia, in un viaggio tra tradizioni, paesaggi e comunità locali.

Per Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’appuntamento milanese è servito a presentare a un pubblico di addetti ai lavori «le eccellenze non solo enogastronomiche, ma anche turistiche e culturali della provincia di Alessandria».

«È stata una bellissima serata – sottolinea Arrobbio – che ci ha consentito di presentare a un selezionato pubblico di addetti ai lavori le eccellenze non solo enogastronomiche, ma anche turistiche e culturali della provincia di Alessandria: un territorio che merita di essere visitato e anche “vissuto” con la necessaria lentezza, per apprezzarne appieno storia, bellezza, offerta di benessere e qualità di vita».

Il progetto, spiega il presidente della Fondazione, punta però ad andare oltre la singola iniziativa. L’obiettivo è costruire nel tempo un modello di valorizzazione del territorio che metta in contatto amministrazioni, associazioni, produttori, ristoratori, operatori turistici, istituzioni e altri soggetti coinvolti nella promozione.

«La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso, attraverso il progetto Le Vie del Gusto, non solo di promuovere una rassegna di eventi, ma di costruire un modello permanente di valorizzazione territoriale, capace di generare nuove opportunità economiche, rafforzare l’identità del territorio e consolidare il posizionamento di Alessandria, del Monferrato, del Tortonese e delle Terre del Gavi tra le destinazioni di riferimento del turismo enogastronomico italiano».

Quattro territori, un unico racconto

Gran Monferrato, Alto Monferrato, Strada Derthona e Gavi sono così le quattro realtà attraverso cui il progetto prova a raccontare una provincia dove la cucina e il vino si intrecciano con il paesaggio, la storia, i borghi, l’arte e la cultura.

La serata di Milano è stata pensata anche per portare questo racconto fuori dai confini del territorio alessandrino. L’obiettivo è far conoscere le sue produzioni e le sue caratteristiche a un pubblico più ampio e trasformare l’interesse per queste realtà in un’occasione per visitarle.

«Le Vie del Gusto» nasce quindi come un percorso che mette insieme promozione enogastronomica e valorizzazione turistica e culturale. La serata milanese ne rappresenta una delle tappe, con l’ambizione dichiarata di fare del territorio una destinazione da conoscere e vivere.