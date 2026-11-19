Nel 1901 Milano era una città dalla crescita vertiginosa, spinta dagli effetti della rivoluzione della tecnica e dell’industria, del positivismo scientifico. Il capoluogo lombardo divenne la culla della borghesia delle professioni, il cui slancio diede dinamica alla vita quotidiana e ai luoghi di ritrovo, gli eleganti locali del centro, sempre più diffusi e frequentati.

Il caffè, fino ad allora consumato prevalentemente nei salotti privati, diventò la bevanda della socializzazione per eccellenza, in una città sempre più metropoli, aprendo le porte ad un nuovo mercato come era accaduto anche a Londra e Parigi. Fino ad allora, però, il caffè veniva servito riscaldato dopo la preparazione di grandi quantità in anticipo, facendo perdere alla bevanda molte delle sue caratteristiche di gusto ed aroma.

La rivoluzione industriale, in particolare quella del vapore, venne incontro alle nuove richieste. Il luogo d’incontro tra l’invenzione del XIX secolo ed il caffè fu Milano.

Milano, 1901: Luigi Bezzera inventa la macchina per il caffè espresso

In un piccolo laboratorio l’inventore Luigi Bezzera realizzava la prima macchina per caffè espresso moderna, con il vapore come protagonista della svolta tecnologica. Di forma cilindrica, l’apparecchio era formato da una caldaia dove un fornello a gas riscaldava acqua e vapore in pressione. Dalla macchina uscivano due erogatori forniti di filtro per il caffè in polvere. Due manopole regolavano l’erogazione di acqua bollente (a circa 120-135°C) e vapore.

Un manometro permetteva di controllare la pressione della caldaia fino ad un massimo consentito di 8 atmosfere. L’operatore apriva prima il rubinetto dell’acqua che passava attraverso il filtro e riempiva la tazzina fino a circa 2/3, quindi agiva su quella del vapore che completava il processo in circa 45/60 secondi.

La macchina di Bezzera era in grado di servire circa 150 dosi di caffè all’ora, che per i tempi era una cifra record e permetteva ai clienti di gustare un caffè non annacquato da semplice acqua calda, ma una miscela che preservava aroma e gusto originario, come richiesto dai nuovi clienti.

Nel 1902 Bezzera depositava il brevetto, senza tuttavia avere i mezzi e le strutture per iniziare una produzione di serie. Entrava così in scena l’ingegnere Desiderio Pavoni, imprenditore e gestore di diversi caffè milanesi. Fu lui a rilevare il brevetto di Bezzera e a fondare in via Parini La Pavoni, primo costruttore di macchine per caffè espresso. L’ingegnere perfezionò il progetto con l’aggiunta di una valvola di sicurezza e battezzò «Ideale» la sua prima macchina.

Dal brevetto di Bezzera alla nascita di La Pavoni: l’«Ideale» conquista l’Europa

Nel 1906 Milano ospitava l’Esposizione Universale al Parco Sempione. Un’occasione unica per poter promuovere il prodotto, ancora caratterizzato dal doppio marchio Bezzera-Pavoni. Lo stand della neonata azienda milanese riproduceva un lussuoso bancone di un caffè, dove le «Ideale» troneggiavano pronte a servire i visitatori e gli operatori internazionali.

L’Esposizione fu un successo senza precedenti, con circa 10 milioni di visitatori tra il 28 aprile e l’11 novembre. Per La Pavoni fu una cassa di risonanza eccezionale, amplificata dalla medaglia d’oro vinta per la macchina «Ideale». La parola «espresso», che campeggiava sull’insegna dello stand Bezzera-Pavoni, diventerà da allora sempre più di uso comune.

Negli anni successivi la macchina «Ideale» fu affiancata da altre prodotte da La Pavoni, con diverse capacità e dimensioni: dalla più piccola «Lilliput» alla «Mignon» alla più grande «Gigante». Prodotte nel nuovo stabilimento di via Archimede, nel 1912 le «Ideale» erano state vendute in circa 10.000 pezzi, che raddoppiarono negli anni seguenti così come lo stabilimento, allargato alla fine degli anni’20.

Tra le due guerre le macchine per caffè La Pavoni furono ulteriormente sviluppate. Nel 1936 nacque modello «Istantanea» (in versione elettrica a uno o due rubinetti con riscaldamento ad immersione). La macchina presentava un design più snello ed essenziale, privo della cupola superiore e molto più basso (59 cm per la versione a un rubinetto, 70-82 cm per quella a due, contro i quasi due metri dei modelli «Ideale»).

Del 1939 è il primo modello sviluppato in orizzontale, come le macchine odierne: il prototipo «Multiespresso», che diventerà lo standard per La Pavoni nel dopoguerra, aveva la caldaia posizionata sotto il bancone e i rubinetti affiancati sul banco (dotati di beccucci a 1 o 3 getti per erogare fino a 12 caffè contemporaneamente.

Giò Ponti e Bruno Munari: le macchine espresso icone del design italiano

Lo stabilimento di via Archimede cesserà di esistere nel 1943, devastato dai bombardamenti. Nel 1947, con la ripresa della produzione, La Pavoni riparte con slancio dando vita a una storica direzione artistica con l’architetto e designer Giò Ponti, affiancato da Antonio Fornaroli e Alberto Rosselli.

Da questa collaborazione nasce il modello «D.P. 47» (dalle iniziali di Desiderio Pavoni), detto «La Cornuta», che rivoluziona il settore sia sul piano tecnico — introducendo lo sviluppo orizzontale e l’estrazione a pistone con molla, capace di eliminare il sapore di bruciato del vapore — sia su quello estetico, affermandosi come una vera e propria icona del design italiano.

Sull’onda del «boom» economico degli anni Cinquanta, l’azienda lancia nuovi modelli a ritmo serrato, come il modello «’51», ideato da Ponti con pannelli frontali intercambiabili e personalizzabili, seguito dal «’53» e dal «’55». Proprio su impulso di Giò Ponti, La Pavoni lanciò inoltre un importante concorso di design vinto da Bruno Munari ed Enzo Mari con la macchina «Diamante», caratterizzata da una moderna carrozzeria modulare e sfaccettata in lamiera preverniciata.

Europiccola e Professional, La Pavoni entra nelle case. E al MoMA di New York

Nel 1961 La Pavoni entra nelle case con la prima macchina per espresso domestica, «Europiccola», una macchina a leva in miniatura che riscuote un grandissimo successo internazionale, affiancata nel 1974 dalla più capiente Professional, divenuta un oggetto di culto tanto da essere esposta al Museum of Modern Art di New York.

Dagli anni Settanta al 2005, centenario della fondazione, La Pavoni affianca all’evoluzione delle macchine professionali — che passano dietro il bancone del bar e integrano prima i sistemi semiautomatici (DP9, DP10) e poi l’elettronica, i materiali termoplastici e le superautomatiche come la «Daytona» — una crescita decisiva nel settore domestico.

Da un lato le storiche macchine a leva come «Europiccola» e la nuova «Professional» (1974) diventano icone mondiali di design e culto, esposte al MoMA di New York e protagoniste del cinema hollywoodiano; dall’altro grandi designer come Carlo Galizzi (Tua, Espresso Inn, Cellini) e Cini Boeri (la caffettiera Opera) rinnovano l’estetica aziendale, confermando La Pavoni come un’eccellenza artigianale e tecnologica di nicchia.

Eccellenza nata oltre un secolo prima dal genio di due milanesi cresciuti in quella città proiettata nel futuro dalla corsa della rivoluzione industriale spinta dalla forza del vapore.