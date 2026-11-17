Un risultato storico per l’Italia: per la prima volta, il Prosecco ha venduto più dello Champagne sugli scaffali della grande distribuzione francese. I numeri parlano chiaro: 25,31 milioni di bottiglie di Prosecco, in crescita del 10,%, contro 25,23 milioni di Champagne, in calo del 4,6%. Un margine sottile, certo, eppure sufficiente a sancire un cambio di equilibrio che fino a poco tempo fa sembrava davvero impensabile.

Il dato ha riempito d’orgoglio il governo Meloni. Tanto che Maria Cristina Caretta, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione agricoltura alla Camera, lo ha definito «una pagina storica per l’agroalimentare italiano». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, ha commentato a sua volta con grande soddisfazione: «Accolgo questa notizia con un sorriso».

Qualità e prezzo accessibile: la formula vincente del Prosecco

Lo stesso Lollobrigida ha offerto una chiave di lettura per spiegare questo risultato storico. Il Prosecco, ha spiegato, «è più accessibile anche in termini di qualità e prezzo» rispetto allo Champagne. Una formula che, in un contesto di pressione sui consumi, funziona a meraviglia per il mercato.

Non si tratta affatto di sminuire lo Champagne (ci mancherebbe), prodotto di indiscutibile eccellenza e con una storia secolare. Si tratta, piuttosto, di riconoscere che il Prosecco ha saputo costruire una proposta credibile su un segmento completamente diverso: alta qualità percepita, prezzo contenuto, identità territoriale forte. Il Veneto, infatti, resta il cuore pulsante della produzione, con le sue denominazioni Docg e Doc che garantiscono standard precisi e riconoscibili.

Vale la pena ricordare che la Francia, come ha sottolineato lo stesso ministro, è la nazione con il maggior numero di indicazioni geografiche dopo l’Italia, con una capacità di promozione e narrazione del vino (spiace ammetterlo ma è così) storicamente superiore. Superarla nel suo mercato interno, quindi, anche in un solo segmento, è un risultato straordinario per la nostra nazione.

I mercati emergenti per il vino italiano

Il quadro complessivo delle esportazioni italiane, tuttavia, è ben più articolato di quanto il solo dato sul prosecco suggerisca. Nei primi otto mesi del 2026, infatti, le esportazioni di vino nostrano hanno registrato una lieve contrazione rispetto allo stesso periodo del 2025.

A bilanciare questa tendenza arrivano però i dati sui mercati emergenti. Nel primo semestre 2026, le importazioni di vino italiano in 13 Paesi emergenti sono cresciute del 5,9% in valore, a fronte di una flessione del 3,7% delle importazioni complessive di vino negli stessi mercati. Il vino italiano, in altre parole, cresce proprio dove gli altri rallentano.

Su un orizzonte di più lungo corso, i numeri sono ancora più eloquenti: tra il 2015 e il 2025 le esportazioni italiane di vino sono aumentate del 507% in Romania, del 325% in Turchia e del 264% in Vietnam. Tutto ciò a fronte di una crescita mondiale di appena il 45%. Si tratta di mercati che fino a qualche decennio fa erano ai margini del consumo enologico internazionale, e che oggi rappresentano invece opportunità molto importanti.

Il nodo americano

Il mercato statunitense racconta una storia ancora diversa. Gli Stati Uniti rimangono la principale destinazione per valore del vino italiano, ma nei primi nove mesi del 2026 le importazioni americane di vino dall’Italia hanno segnato una contrazione del 18,4% in valore. Un dato in linea con la flessione generale delle importazioni di vino negli Usa, ferme a meno 18,1%: la difficoltà, dunque, non riguarda solamente il prodotto italiano, ma l’intero mercato.

Ciò non toglie che presidiare quella destinazione rimanga una priorità assoluta. La contrazione americana rende ancora più urgente la diversificazione geografica, che i dati sembrano premiare: in Brasile, nello stesso arco temporale, le importazioni di vino italiano sono cresciute del 6% in valore, contro il più 2.1% del mercato complessivo.

Gli spumanti Metodo Classico e i consumi interni

Non tutto il fermento è verso l’estero, comunque. In Italia, nei primi nove mesi del 2026, le vendite di spumanti Metodo Classico nella grande distribuzione sono cresciute del 12,3% in volume rispetto allo stesso periodo del 2025. Un segnale che spiega come il consumatore italiano, pur in un contesto di pressione economica, continui a orientarsi verso prodotti di qualità nel segmento bollicine.

I consumatori abituali di vino in Italia, secondo i dati Istat elaborati da Nomisma Wine Monitor, rappresentavano nel 2025 il 39,3% della popolazione: una base solida, ma che richiede di essere coltivata e rinnovata costantemente con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Come deve muoversi l’Italia per non perdere la sua competitività

Il risultato del Prosecco in Francia merita senza dubbio di essere celebrato. Ma sarebbe un grave errore leggerlo come la soluzione definitiva a sfide strutturali che restano aperte. Non bisogna, insomma, adagiarsi sugli allori. Roberta Corrà, presidente del Consorzio Italia del Vino, ha messo il dito sulla questione centrale: «Il futuro del vino italiano non dipenderà soltanto da quanto riusciremo a esportare, ma dal valore che sapremo costruire intorno alle nostre produzioni».

Qualità, sostenibilità, competenze, capacità di leggere mercati e consumatori nuovi: sono gli ingredienti essenziali che, insieme alla promozione istituzionale, determinano la tenuta nel tempo di un vantaggio competitivo. Il sorpasso sullo Champagne nei supermercati francesi rappresenta un ottimo punto di partenza, ma non può essere un punto di arrivo.