Addio a Lella Curiel e Paolo Bulgari, se ne vanno la regina dell’alta moda e il re dei gioielli. Due protagonisti, due mondi apparentemente diversi ma uniti da una stessa idea di bellezza, eleganza e prestigio italiano. La scomparsa, nello stesso giorno, di Raffaella Curiel, per tutti Lella, e di Paolo Bulgari lascia un grande vuoto nel mondo del lusso e dell’artigianato d’eccellenza. Lei, regina dell’alta moda italiana, lui, interprete di una delle più grandi dinastie dell’alta gioielleria internazionale.

Lella Curiel, la moda come arte e cultura

Lella Curiel ha saputo trasformare una tradizione sartoriale di famiglia in una delle espressioni più originali della couture italiana. Tutto comincia nel 1945, quando la madre Gigliola fonda a Milano una prestigiosa sartoria. Lella cresce in quell’ambiente, si forma a Parigi da Pierre Balmain e nel 1965 presenta la sua prima collezione. Alla guida della maison, raccoglie l’eredità materna costruendo uno stile inconfondibile, nel quale la moda incontra l’arte, la pittura e la storia. Da Klimt a Goya, da Velázquez a Van Gogh, ogni collezione nasceva da una ricerca culturale tradotta in tessuti preziosi, ricami e straordinarie lavorazioni sartoriali. Non a caso era considerata l’intellettuale della moda italiana. La sua filosofia era racchiusa in una frase: «Un abito deve esaltare, non travestire la donna che lo indossa».

Dal 1986 è stata protagonista delle stagioni di Alta moda a Roma, con sfilate che erano veri racconti culturali, capaci di coniugare arte, storia e creatività. E poi La Scala, un legame cominciato con la madre Gigliola: Lella raccontava di aver partecipato alla Prima per la prima volta nel 1962, a 18 anni. Nel 2020 ricordava 60 anni di presenza a quell’appuntamento, diventato una tradizione di famiglia proseguita anche con la figlia Gil. Nel 2016 la maison ha conosciuto una svolta imprenditoriale con l’accordo con il gruppo cinese RedStone, interessato a sviluppare il marchio sui mercati internazionali, soprattutto asiatici. La famiglia ha mantenuto un ruolo nella direzione creativa e nel progetto della maison.

La tradizione sartoriale di famiglia e il ruolo della figlia Gil

Fondamentale il contributo della figlia Gigliola, detta Gil, entrata in azienda nel 1993 e diventata una presenza determinante nella gestione e nello sviluppo del marchio. Una storia di tre generazioni di donne, unite dalla stessa passione per la moda e la tradizione sartoriale.

Paolo Bulgari, una vita al servizio della grande gioielleria

Accanto alla regina dell’alta moda, se ne va Paolo Bulgari, 89 anni, figura centrale della storia della grande gioielleria italiana. Nipote del fondatore Sotirio Bulgari, entrò nell’azienda di famiglia nel 1960, affiancando il padre Giorgio e specializzandosi nella conoscenza delle pietre preziose. Nel 1984 diventò presidente della maison, contribuendo alla sua crescita e alla sua affermazione internazionale. Sotto la sua guida, insieme al fratello Nicola e al nipote Francesco Trapani, Bulgari ampliò il proprio universo affiancando alla gioielleria l’orologeria, i profumi e gli accessori, senza perdere l’identità e lo stile che avevano reso celebre il marchio. Un percorso che ha portato il nome Bulgari a essere riconosciuto in tutto il mondo come simbolo dell’eccellenza italiana. Nel 1996 Paolo Bulgari fu insignito del titolo di Cavaliere del lavoro, riconoscimento per il suo contributo imprenditoriale.

L’eredità di Curiel e Bulgari nel made in Italy

Con loro scompaiono due interpreti di una stagione nella quale il lusso non era soltanto un mercato, ma soprattutto cultura, creatività, talento e sapienza artigianale. Lella Curiel, attraverso gli abiti, ha raccontato la bellezza e la femminilità; Paolo Bulgari, attraverso le pietre preziose, ha trasformato la tradizione orafa in un linguaggio internazionale. Due storie diverse, accomunate dalla capacità di portare nel mondo il meglio del made in Italy. Eredità che continueranno a vivere nelle loro creazioni e nei marchi che hanno contribuito a rendere grandi.