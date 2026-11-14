Una collaborazione tutta italiana: «Pantofola d’Oro si evolve con Pignatelli»

Dalla tradizione calzaturiera italiana all’alta sartoria, due storie di eccellenza si incontrano dando vita a un dialogo inedito tra sport, moda e ricerca estetica. Nasce così la collaborazione tra Pantofola d’Oro e Pignatelli Atelier, una limited edition che rilegge i codici della calzatura sportiva attraverso una visione contemporanea, fatta di contaminazioni, dettagli preziosi e nuove libertà espressive.



Ne abbiamo parlato con Kim Williams, per Pantofola d’Oro, e Jean Luc Amsler, per Pignatelli Atelier, per scoprire le origini di questa partnership, le ispirazioni della collezione e le prospettive di un incontro destinato a evolversi nel tempo.

Quali sono le tappe fondamentali che hanno segnato il vostro percorso professionale e la crescita delle rispettive realtà?

Williams: «Pantofola d’Oro nasce nel 1886 e porta con sé una storia legata alla tradizione calzaturiera italiana e alla cultura del calcio. Nel corso delle generazioni, il brand ha costruito la propria identità attraverso il rapporto con atleti e campioni internazionali, sviluppando una reputazione per qualità delle lavorazioni, cura del prodotto e un modo autentico di interpretare la calzatura sportiva. Credo che il valore più importante di un marchio storico sia la capacità di custodire la propria identità senza rimanere ancorato al passato. Per Pantofola d’Oro, questo significa preservare la cultura artigianale e l’attenzione al dettaglio, continuando al tempo stesso a evolvere».

Amsler: «Il mio percorso nella moda e nell’alta sartoria si è sempre fondato sull’attenzione millimetrica alle proporzioni, alla costruzione scultorea dei volumi e alla valorizzazione della silhouette. Pignatelli ha radici profonde nella tradizione sartoriale e nel savoir-faire del made in Italy. La nostra tappa evolutiva fondamentale è stata quella di superare i confini della sartoria tradizionale per esplorare nuovi territori espressivi e contaminazioni estetiche, come dimostra anche il recente dialogo con il mondo dello sport attraverso la partnership con la Royal moroccan football federation».

Come si riesce a custodire un patrimonio così importante senza rinunciare all’innovazione e a parlare alle nuove generazioni?

Williams: «Pantofola d’Oro ha costruito la propria reputazione sulla cultura calzaturiera italiana, sulla qualità senza compromessi delle lavorazioni artigianali. Riusciamo a parlare alle nuove generazioni e a fare innovazione proprio perché non snaturiamo questa matrice, ma la rendiamo disponibile alla contaminazione. Il pubblico contemporaneo cerca autenticità, storie vere e manifattura d’eccellenza. È così che l’heritage diventa avanguardia».

Amsler: «Per Pignatelli Atelier, custodire il patrimonio sartoriale significa mantenere intatta la maestria artigianale, ma avere al tempo stesso il coraggio di esplorare nuove forme espressive. La tradizione non deve diventare un vincolo, bensì una piattaforma da cui partire per sperimentare e interpretare le esigenze estetiche del presente».

Da dove nasce l’idea di questa collaborazione e qual è stato il momento in cui avete capito che Pignatelli Atelier e Pantofola d’Oro potevano dare vita a un progetto comune?

Williams: «L’idea nasce da un’intuizione di Pignatelli Atelier, maturata attraverso la precedente esperienza del brand nel mondo dello sport e, in particolare, del calcio. Quando è emersa la volontà di trasferire questa sensibilità nel mondo delle calzature sportive, Pantofola d’Oro è stato un interlocutore naturale. Ciò che ci ha convinto è stata innanzitutto la possibilità di costruire un dialogo autentico tra due realtà italiane con competenze differenti ma complementari».

Amsler: «L’intuizione è nata proprio dall’esperienza precedente di Pignatelli Atelier con la Royal moroccan football federation. Quando abbiamo cercato una realtà italiana con cui dialogare, la scelta di Pantofola d’Oro è stata naturale e immediata: cercavamo un partner che incarnasse l’autentica cultura calcistica e la maestria manifatturiera».



In che modo questa limited edition contribuisce a rinnovare il posizionamento dei rispettivi marchi?

Williams: «Aprirsi al mondo della moda non è un allontanamento dalla nostra identità, ma un’evoluzione naturale e stimolante. Questa limited edition amplia e arricchisce la percezione del nostro brand perché supera i confini convenzionali dello sportswear. Con questa collezione dimostriamo che Pantofola d’Oro è capace di muoversi con autorevolezza in un territorio ibrido tra streetwear, estetica sportiva e moda contemporanea. Spaziare dalla sneaker bassa ai modelli alla caviglia, fino a silhouette audaci come gli stivali alti con allacciatura lungo la gamba e dettagli dorati, permette al marchio di rivelare una dimensione inedita e sofisticata, affiancando alla nostra leggendaria anima sportiva una voce forte e credibile nel panorama del design d’avanguardia».

Amsler: «Questa collaborazione rappresenta un’importante occasione per consolidare il percorso di evoluzione della maison oltre i confini della sartoria tradizionale. L’incontro con il mondo della calzatura sportiva ci permette di trasferire la nostra sensibilità per le proporzioni, i volumi e la ricerca estetica in un universo nuovo, mantenendo intatta la nostra identità. Questa limited edition dimostra come la contaminazione tra mondi differenti possa diventare uno strumento di evoluzione stilistica».