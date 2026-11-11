Sicuramente fra gli artisti più geniali e innovativi del XX secolo, di Henri Matisse (1869-194) tutti – più o meno – sappiamo che è stato fra i pionieri della rivoluzione pittorica del ‘900, anticipatore (insieme a Picasso) del cubismo e autore di capolavori entrati oramai nell’immaginario collettivo: La stanza rossa (1908) per esempio, oppure La danza (1909) e La musica (1910) o ancora Nudo blu (1907) o Nudo Blu II (1952).

Dal rosso al blu, fino al verde: il colore che rivoluziona la pittura del Novecento

Tele distanti anni luce dagli sterili accademismi, ma anche dalla pittura impressionista, capolavori che aprono le porte alle avanguardie, in cui a dominare è il colore più che la figura. Il rosso e il blu soprattutto.

Ma anche il verde. Un colore saturo e assoluto, che riempie la tela e che fa sparire i contorni: il disegno, che pure esiste, esiste in quanto «confine fra due colori». Per Matisse «Il colore è tutto e tutto è colore », compresi il bianco e il nero.

Anche se nato a Cateau-Cambrésis, nel Nord della Francia, il suo interesse per i popoli e le culture lontane lo condussero in Russia e oltre i confini europei, dal Marocco alla Polinesia francese, il luogo che lui stesso definì il suo «viaggio della vita» («L’ossessione per Tahiti – ricordava lo scrittore e poeta Louis Aragon – non lo abbandonò mai più»).

Dalla Russia alla Polinesia, gli oggetti esotici che ispirarono i suoi capolavori

E da ogni viaggio Matisse tornava più ricco. Come artista e come uomo. E da ogni viaggio portava con sè una moltitudine di oggetti, arredi e suppellettili, stoffe e costumi etnici , «souvenirs» esotici con cui arredava i suoi atelier e da cui traeva ispirazione per la sua arte. Appassionato del mondo, Matisse «lo chiuse in una stanza ». Ed è da qui che parte la straordinaria mostra ( ed uso l’aggettivo straordinaria non a sproposito…) allestita al MUDEC di Milano sino al 21 febbraio 2027, un’esposizione che conferma ancora una volta quanto il Museo delle Culture di Milano sia un polo culturale d’ eccellenza, fortemente incentrato sull’inclusività e l’interculturalità, oltre che sull’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive.

«Con “ Matisse. Il mondo in una stanza” il MUDEC propone una mostra che invita a rileggere l’opera di Matisse da una prospettiva nuova. Attraverso capolavori e oggetti provenienti da importanti collezioni internazionali, il percorso mette in luce il dialogo che l’artista ha intrecciato con culture e tradizioni di diverse parti del mondo. Una mostra che parla di arte, ma anche di incontro, scambio e apertura».

Queste le parole dell’assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi all’inaugurazione della mostra, un pensiero che in poche righe spiega l’essenza di un percorso espositivo lungo e affascinante, che attraverso dipinti, disegni, oggetti, sculture, libri e immagini copre tutto il percorso artistico di Matisse, dalla sua passione per l’arte africana a quello che a detta di molti è il capolavoro grafico ed editoriale del XX° secolo, Jazz , 20 tavole scritte a pennello e realizzate con la tecnica del « papiers découpés » (letteralmente dipingere con le forbici ), sintesi estrema e ultima del genio artistico di Matisse.

Maschere africane, icone russe e arte giapponese: il dialogo tra culture nelle opere di Matisse

Al MUDEC c’è davvero il mondo e tutto il mondo dell’artista, un uomo borghese che non era né bohémien né «genio e sregolatezza », che dipingeva con camicia e panciotto, ma che era curioso di conoscere e scoprire cosa c’era oltre i confini, totalmente aperto al nuovo e al diverso, a quell’esotismo cui ho già accennato prima e che è il filo conduttore di tutta la sua produzione artistica.

Un esotismo che emerge in tutta l’esposizione milanese, dagli straordinari ritratti (uno su tutti, quello di Joacquina) ai nudi femminili, dalle sculture ai tessuti, dalle maschere africane ai disegni: in Matisse tutto è esotico, anche la maggior parte delle sue modelle, che arrivavano da ogni angolo del mondo per essere ritratte nel suo studio e di cui si sa tuttora troppo poco.

Nelle opere di Matisse, figlie di un’immaginazione creativa che si è nutrita di mondi lontani, convivono arabeschi islamici e geometrie dell’abbigliamento rumeno, maschere Gelede Yoruba e icone russe medievali, arte giapponese e linee cinesi, il tutto armonicamente sintetizzato in uno dei linguaggi visivi più sperimentali del Novecento.