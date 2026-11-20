I giardini davanti alla Triennale di Milano porteranno il nome di Franca Sozzani. La Giunta comunale ha approvato ieri l’intitolazione degli spazi tra viale Alemagna e viale Molière alla storica direttrice di Vogue Italia, scomparsa nel dicembre 2016. La decisione arriva nel decennale della sua morte e rende omaggio a una donna che ha rivoluzionato il mondo della moda, trasformando una rivista in uno strumento per raccontare i cambiamenti della società.

L’omaggio di Milano alla direttrice di Vogue Italia

Al lavoro in redazione ha affiancato l’impegno civile: è stata ambasciatrice contro la fame nel mondo per il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite e presidente della Fondazione Ieo. Per l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, Sozzani «ha portato la moda oltre i confini del suo mondo, facendone uno strumento per leggere la società e anticiparne i dibattiti: dall’ambiente alla violenza sulle donne, dall’inclusione alla rappresentazione dei corpi». Ha creduto nei giovani talenti «e li ha sostenuti concretamente», dice Sacchi, senza separare il mestiere dall’impegno, «dalla lotta alla fame alla ricerca oncologica». Per questo, conclude, dedicarle i giardini «significa riconoscere quanto la sua storia sia intrecciata a quella di Milano». I familiari, Carla Sozzani, Sara Sozzani Maino e Francesco Carrozzini, parlano di «un luogo vivo, pensato per la cittadinanza e, soprattutto, per i giovani»: non un semplice omaggio alla memoria, ma uno spazio da vivere.

Da Mantova alla guida di Vogue Italia

Se si dovesse spiegare perché proprio a lei, forse bisognerebbe scrivere un libro. Franca è stata una delle più grandi direttrici di Vogue del mondo, forse la più importante per l’edizione italiana.

Mantovana, d’origine, è arrivata a Vogue Italia nel 1988 e ne ha stravolto gli equilibri fino al 2016. Prima di approdare alla guida della rivista, aveva maturato esperienze importanti a Vogue Bambini e alla direzione di Lei. Nel 1994 aveva assunto anche l’incarico di direttrice editoriale di Condé Nast Italia, mentre nell’ottobre del 2006 era diventata direttrice artistica di L’Uomo Vogue.

La rivoluzione di Franca Sozzani nel mondo della moda

Critica nei confronti della mancata caratterizzazione dei fashion magazine italiani, che considerava «estremamente commerciali e noiosi», decise di portare Vogue Italia oltre i suoi limiti come nessuno aveva fatto prima di lei. Ma il cambiamento non si è limitato alla rivista: a cambiare è stato anche il sistema moda.

Testarda tanto quanto le idee che portava avanti, è sempre andata contro le logiche di mercato. Non amava affidarsi alle ricerche di mercato e preferiva seguire il proprio istinto, costruendo un linguaggio visivo riconoscibile e sperimentando accostamenti e interpretazioni che altri avrebbero considerato azzardati. Aveva una visione personale della moda, che sapeva tradurre in immagini capaci di influenzare il gusto e creare nuovi miti.

Il Black Issue e le copertine che hanno fatto storia

Per lei la moda non era mai solo moda. Franca Sozzani guidò Vogue Italia per quasi trent’anni, dal 1988 al 2016, e ne fece una rivista che parlava di corpi, di guerra, di razzismo e di ambiente.

L’esempio più noto è il Black Issue del luglio 2008, un numero speciale interamente dedicato alle modelle nere. Tra le protagoniste c’erano Naomi Campbell, Chanel Iman, Jourdan Dunn, Tyra Banks, Liya Kebede e Sessilee Lopez. Portò al centro del dibattito il tema della rappresentazione e della diversità, e mostrò come una rivista di moda potesse affrontare questioni ben più grandi di lei.

Da Makeover Madness a Water & Oil: la moda come denuncia

Non fu l’unico numero fuori dagli schemi. In Makeover Madness, scattato da Steven Meisel, il bersaglio era l’abuso della chirurgia estetica e l’ossessione per il ritocco del corpo. Con Horror Movie, nel numero Cinematic del 2014, il servizio ricostruiva le atmosfere di classici come Shining, Suspiria, L’uccello dalle piume di cristallo e Audition per raccontare la violenza domestica e i femminicidi come un orrore quotidiano. Fu criticato in tutto il mondo per la «glamourizzazione» di un tema così delicato. Water & Oil, pubblicato nell’agosto 2010, fu il servizio di denuncia ambientale firmato da Meisel e diretto da Sozzani in risposta al disastro della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. State of Emergency, del settembre 2006, uscì nel quinto anniversario dell’11 settembre e raccontava la paranoia, la sorveglianza e i limiti alle libertà personali dell’era post-attentati, attraverso perquisizioni e controlli di sicurezza.

Le top model e la collaborazione con Steven Meisel

Contribuì negli anni Novanta a creare il fenomeno delle top model, grazie anche alla lunga collaborazione con Steven Meisel e con un gruppo di fotografi tra cui Bruce Weber, Peter Lindbergh, Paolo Roversi e Michel Comte. A loro veniva lasciata ampia libertà creativa: Sozzani non chiedeva soltanto fotografie, ma veri e propri progetti e storie da raccontare. Ogni artista poteva esprimere la propria identità e il proprio stile, dando vita a immagini molto diverse tra loro. Alle collaborazioni si aggiunsero negli anni anche nomi come Tim Walker e Steve Hiett.

Le modelle scelte per questi servizi fotografici raggiunsero, attraverso le apparizioni sulla rivista e quelle sulle passerelle dei grandi stilisti, una popolarità internazionale. La doppia esposizione, sulle pagine di Vogue e durante le sfilate, contribuiva a renderle immediatamente riconoscibili. Il sodalizio con Meisel, in particolare, rappresentò uno degli elementi più importanti della stagione creativa della rivista.

La squadra di Vogue Italia e l’impegno nella solidarietà

Accanto alla sua visione editoriale, Sozzani costruì una squadra che contribuì a definire l’identità di Vogue Italia. Tra le figure più importanti c’erano la vicedirettrice Ariela Goggi, che rimase al suo fianco dal 1989 al 2017, e lo storico direttore artistico Luca Stoppini. Insieme svilupparono codici visivi e soluzioni editoriali innovative, capaci di lasciare un segno anche oltre la loro esperienza professionale.

La sua sensibilità non si fermava alle pagine della rivista. Nel 1992 fu madrina e figura fondamentale di Convivio, la mostra-mercato benefica organizzata in Italia a favore di Anlaids, l’associazione impegnata nella lotta contro l’Aids. Dal marzo 2013 ricoprì inoltre la carica di presidente della Fondazione Ieo, l’Istituto europeo di oncologia, confermando il legame tra il proprio lavoro e l’impegno nella ricerca e nella solidarietà.

I riconoscimenti e l’eredità di Franca Sozzani

Nel corso della sua carriera ricevette numerosi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’oro e la nomina a Cavaliere della Repubblica francese. Ma il suo lascito più importante resta forse la capacità di aver trasformato la moda in uno strumento di racconto, di denuncia e interpretazione della società, senza rinunciare alla sperimentazione e alla libertà creativa.

Franca Sozzani è scomparsa nel dicembre 2016. Il figlio Francesco Carrozzini le ha dedicato il documentario Chaos and Creation, un ritratto personale che restituisce alcuni aspetti della sua personalità e del suo rapporto con il lavoro. Una donna capace di unire rigore e leggerezza, determinazione e ironia, che ha attraversato il mondo della moda lasciando un segno difficile da replicare.