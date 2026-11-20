La Procura di Trani dieci anni fa aveva indagato su Deutsche Bank con l’accusa di manipolazione del mercato. I fari dei pm erano puntati sulla vendita di Btp, circa 7 miliardi, avvenuta nel primo semestre 2011, ovvero «l’88% dei titoli del debito pubblico italiano che aveva nel suo bilancio» spiegò Silvio Berlusconi in una intervista su Canale 5.

A questa cessione inaspettata si aggiunse quella di «Commerzbank con un altro 8-9 miliardi di titoli e altre banche ancora», proseguì il Cavaliere. «A questo fecero seguito i fondi americani e i fondi internazionali e quindi sul mercato secondario questi titoli si abbassarono di valore e ciò che era l’interesse di emissione, per esempio per l’Italia il 4,3% su un titolo che valeva l’80% dell’emissione diventò pressapoco il 5,5-6%».

La famosa crisi dello spread. Che arrivò a 575 punti, ovvero la differenza di interessi pagata dai tedeschi sul loro debito rispetto a quella italica: un 5,75% più alto. Troppo per reggere. Al punto che lo stesso Berlusconi fu costretto a dimettersi pur avendo ancora la fiducia del Parlamento.

Napolitano allora brigò per portare Mario Monti a Palazzo Chigi. Il governo dei tecnici, che ci doveva «salvare per non fare la fine della Grecia». E giù di austerity, tanto gradita a Bruxelles e alla signora Angela Merkel. Benzina più cara di 11 centesimi (tutt’ora presenti nel bouquet delle accise che gravano sui carburanti). Imu sulla prima casa anche. Riforma pensioni da lacrime, quella di Elsa Fornero.

Il tutto perché? Forse l’Italia era insolvente? Aveva magari saltato di pagare una rata sui titoli di Stato? Dava l’idea di non farcela?

Per dimostrare che non c’era un rischio Paese, a differenza di quello che accadeva ad Atene (conti truccati per ospitare le Olimpiadi) e a Madrid o a Dublino (banche e società immobiliari travolte dopo il crac Lehman Brothers), lo stesso centrodestra, prima di cadere, varò una doppia manovra. Una sorta di «stangata delle libertà» in risposta a una letterina inviata dalle autorità europee ma scritta a Roma, vedi Mario Draghi. Niente.

Non bastò. Centrodestra a casa e tecnici, o presunti tali (vedi Corrado Passera) al governo. Un massacro. Inutile. Perché il debito non è mai calato, anzi. E perché l’Italia non si è più ripresa da quello choc, come ha dimostrato un recente studio pubblicato sul blog della Bce. Un disastro scattato dopo la vendita del portafoglio Btp detenuto da Deutsche Bank. Come mai quel gesto inatteso?

La Procura di Trani tentò di capire nel 2016, ma l’inchiesta passò a Milano e finì nel dimenticatoio. A Trani però avevano capito che c’era qualcosa che non andava nella banca tedesca poi protagonista di innumerevoli scandali e condanne internazionali. Solo che i pm pugliesi puntavano ai vertici tedeschi. Magari conveniva invece guardare quello che accadeva in Italia.

Secondo un’inchiesta del Financial Times, basata su documenti interni dell’istituto, la filiale tricolore di Deutsche Bank avrebbe nascosto per oltre dieci anni perdite sui mutui fino a 800 milioni. Un sistema che sarebbe stato alimentato attraverso derivati e una contabilità parallela, per mascherare risultati inferiori agli obiettivi di redditività. La vicenda sarebbe andata avanti fino al 2018, quando alcune segnalazioni interne fecero partire l’indagine denominata Project Aetos. In una parola: incredibile.

All’origine dei problemi della divisione italiana ci sarebbe una norma del 2007, una parte della lenzuolata di Bersani sulla portabilità dei mutui, che consentì alle famiglie di estinguere anticipatamente i prestiti immobiliari a tasso fisso senza costi aggiuntivi. Deutsche Bank non avrebbe adeguato tempestivamente prezzi e modelli di rischio.

Quando i tassi scesero, si ritrovò a pagare coperture finanziarie diventate inutili o eccessivamente onerose. Un errore gestionale? Forse all’inizio. Ma ciò che sarebbe accaduto successivamente è ben più grave. Secondo il quotidiano britannico, i manager avrebbero utilizzato derivati e una sorta di «tesoretto» per nascondere le perdite e raggiungere gli obiettivi di redditività. Il meccanismo avrebbe interessato diversi esercizi, tra cui il 2011, il 2014 e il 2016.

I numeri ricostruiti dall’indagine interna sono impressionanti: 522 milioni di euro di impatto comunicato alla Bce nel 2020, saliti a 779 milioni considerando anche le perdite non realizzate; circa 900 milioni di derivati privi di un razionale economico e 2,8 miliardi di prestiti non registrati nei sistemi centrali di rischio. Tra il 2018 e il 2023 la capogruppo avrebbe inoltre ricapitalizzato la controllata italiana con un miliardo.

C’è poi un particolare che rende il quadro ancora più misterioso. Secondo il Financial Times, l’indagine non ha individuato condotte dolose, ma ha parlato di negligenza o incompetenza. Eppure l’attuale ad di Deutsche Bank, Christian Sewing, secondo quanto riportato da Bloomberg, ha detto: «Penso che abbiamo costruito fiducia e credibilità con i nostri clienti, sia nel settore retail, sia nel private banking, nella gestione patrimoniale, sia tra i clienti aziendali». Nessun problema, insomma. Infatti nessun dipendente sarebbe stato licenziato in Italia.

Che beffa… che doppia beffa: mentre dalla Germania venivano impartite all’Italia lezioni di affidabilità finanziaria e la politica del decennio veniva sconvolta, una grande banca tedesca operante in Italia doveva fare i conti con un sistema di anomalie che ha richiesto anni per essere portato alla luce.

La domanda finale è semplice: se fosse stata una banca italiana a nascondere per anni perdite di queste dimensioni, quale sarebbe stata la reazione dei mercati, delle autorità tedesche ed europee?

E soprattutto: qualcuno chiederà scusa agli italiani per il prezzo che hanno pagato?