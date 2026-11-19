Mentre l’attenzione internazionale si concentra su Shenzhen per il vertice tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, la Borsa cinese resta in affanno. Da inizio anno l’indice Csi 300, che riunisce le 300 maggiori società quotate a Shanghai e Shenzhen, perde il 13% e resta del 30% sotto i massimi della pandemia.

Ancora più pesante il bilancio del listino tecnologico Star 50, esposto ai semiconduttori, che cede il 45% da luglio dopo il ridimensionamento delle scommesse sull’intelligenza artificiale e le nuove restrizioni americane sui chip.

I numeri fotografano una frattura evidente tra potenza industriale e mercato finanziario. Da un lato l’export cinese cresce del 21% su base annua, con un surplus commerciale arrivato a 940 miliardi di dollari da inizio anno e avviato a superare il record di 1.190 miliardi dello scorso anno. Dall’altro, i consumi delle famiglie restano fermi al 40% del prodotto interno lordo, lo stesso livello di vent’anni fa e ben lontano dal 60% delle economie sviluppate o dal 67% degli Stati Uniti.

«La Cina resta la fabbrica del mondo, ma finché la crescita dipenderà quasi soltanto dalle esportazioni e non dai consumi interni, la Borsa faticherà a esprimere un rialzo duraturo», osserva Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie di investimento di SoldiExpert Scf. La crisi immobiliare, giunta al sesto anno, erode la ricchezza delle famiglie e alimenta il risparmio precauzionale, tanto che le vendite delle grandi catene commerciali calano dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Cosa manca alla Cina

A spiazzare gli investitori è anche l’assenza di nuovi stimoli. Nel 2024 e nel 2025 Pechino interveniva comprando azioni a ogni calo del 10-15%; quest’anno i listini hanno invece infilato undici settimane consecutive di ribassi senza un’ondata di aiuti paragonabile al passato.

«Molti investitori confondono il primato tecnologico di un Paese con la redditività delle sue aziende quotate, ma in Cina l’eccesso di capacità produttiva e la guerra dei prezzi comprimono i margini», spiega Salvatore Gaziano. «Il vertice di Shenzhen può ridurre le tensioni nel breve periodo, ma non cancella il braccio di ferro strategico sui semiconduttori né la prudenza degli investitori locali», dice.

Emerge così una netta divergenza tra strumenti: mentre le azioni continentali soffrono e diverse banche d’affari preferiscono la piazza di Hong Kong per valutazioni più contenute, i titoli di Stato cinesi hanno retto molto meglio dei governativi occidentali dal 2020 a oggi, favoriti dalla bassa inflazione e da uno yuan giudicato ancora sottovalutato nonostante il recupero del 5% sul dollaro e del 9% sull’euro da inizio anno.

«Guardare alla Cina come a un blocco unico è un errore: tra listini domestici, piazza di Hong Kong, obbligazioni e valuta le dinamiche sono molto diverse», conclude Gaziano di SoldiExpert Scf.