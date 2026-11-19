Niente più coordinate bancarie da chiedere, né numeri di carte da recuperare per inviare denaro a un conoscente. Da aprile 2027 trasferire soldi tra privati sarà più semplice per milioni di italiani grazie all’accordo siglato tra Poste Italiane e Bancomat.

L’intesa punta a mettere in comunicazione due grandi ecosistemi di pagamento digitale, consentendo ai rispettivi clienti di scambiarsi denaro in tempo reale utilizzando soltanto il numero di cellulare del destinatario.

Il progetto si basa sull’integrazione tra il servizio P2P di Poste Italiane e Bancomat Pay, la soluzione di pagamento sviluppata dal gruppo Bancomat e utilizzata dai clienti delle banche aderenti. L’obiettivo è creare una rete nazionale interoperabile, nella quale gli utenti dei due circuiti possano effettuare trasferimenti direttamente dalle applicazioni che già utilizzano abitualmente, senza dover ricorrere a piattaforme aggiuntive.

Le operazioni saranno disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. Basterà selezionare il contatto dalla rubrica telefonica per inviare una somma di denaro, rimborsare un amico, dividere il conto di una cena o trasferire soldi a un familiare.

Sarà inoltre possibile effettuare richieste di pagamento. Non servirà conoscere l’Iban del beneficiario né il numero della sua carta: il riferimento sarà esclusivamente il numero di telefono associato al servizio.

Da quando sarà operativo l’accordo tra Poste Italiane e Bancomat

L’accordo amplia così il perimetro dei pagamenti digitali in Italia, mettendo in comunicazione le basi di clientela di Poste Italiane e delle banche che hanno aderito a Bancomat Pay. Una platea che conta già milioni di utilizzatori e che, con l’interoperabilità tra i due sistemi, potrà effettuare trasferimenti anche tra circuiti differenti.

«Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti», ha dichiarato Andrea Novelli, responsabile BancoPosta, sottolineando la volontà di rendere i servizi finanziari più accessibili e vicini alle esigenze quotidiane. Per Novelli, mettere in comunicazione basi di clientela così ampie significa semplificare l’esperienza degli utenti e favorire una maggiore diffusione dei servizi digitali.

Sulla stessa linea Fabrizio Burlando, amministratore delegato di Bancomat, che ha definito l’intesa un passaggio rilevante per l’interoperabilità dei pagamenti nel Paese. L’accordo, ha spiegato, consentirà a milioni di clienti di Poste e delle banche di trasferire denaro in modo semplice e immediato, con la prospettiva di introdurre in futuro ulteriori funzionalità.

Il debutto del servizio è previsto per aprile 2027. Le modalità operative e le informazioni per i clienti saranno comunicate attraverso i siti internet e le applicazioni di Poste Italiane e Bancomat, oltre che con una campagna informativa prevista in occasione del lancio.