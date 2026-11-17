Sono acque agitate quelle in cui sta navigando Deutsche Bank. Le sue azioni sono scese di oltre il 6%: un crollo avvenuto dopo che sono stati fatti trapelare alla stampa circa 15 milioni di file dell’istituto di credito tedesco.

Si tratta di un’ingente mole di materiale che è stata analizzata da un consorzio internazionale di oltre 200 giornalisti: un consorzio che include testate come New York Times, Financial Times, Der Spiegel e Le Monde. Parliamo di leak che contengono verbali del consiglio di amministrazione, email e indagini interne: documenti che, soprattutto in alcuni casi, stanno mettendo in imbarazzo la banca.

I pagamenti sospetti collegati a Jeffrey Epstein

Secondo il Financial Times, Deutsche Bank ha gestito 582 milioni di dollari di pagamenti sospetti collegati a Jeffrey Epstein. Si tratta di una cifra ben superiore ai circa 250 milioni precedentemente noti. «Le segnalazioni di attività sospette riguardavano pagamenti a donne, presunto uso improprio di donazioni di beneficenza e trasferimenti da parte di individui facoltosi come il co-fondatore di Apollo global management, Leon Black, e il miliardario dei fondi speculativi Glenn Dubin, identificati come la sua apparente “fonte di finanziamento”», ha riferito la testata britannica.

Deutsche Bank acquisì Epstein come cliente nel 2013, nonostante il finanziere fosse stato condannato per sfruttamento della prostituzione minorile cinque anni prima. Fu solo nel 2018 che l’istituto di credito tedesco decise di rompere i rapporti con lui.

Il documento fiscale di Trump e i rapporti con gli oligarchi russi

Non solo. Il quotidiano finanziario britannico ha anche riportato che la banca avrebbe divulgato «accidentalmente» un documento fiscale di Donald Trump nel marzo del 2017 (quando, cioè, il tycoon aveva da poco iniziato il suo primo mandato presidenziale): un errore che, all’epoca, fu tenuto segreto alla Casa Bianca. Parlando a Manila con i giornalisti, il presidente statunitense ha criticato la divulgazione, affermando: «Non avrebbero dovuto farlo. È illegale». E non è finita qui. I documenti trapelati hanno anche mostrato che Deutsche Bank cercò di fare affari con potenti oligarchi russi fino a poco prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca (avviata nel febbraio del 2022).

La difesa dei vertici e le richieste di chiarimenti del governo tedesco

Secondo Reuters, il crollo azionario che ha colpito Deutsche Bank sarebbe il più grave dall’aprile del 2025. In questo clima, il presidente della banca, Alexander Wynaendts, ha difeso il suo ceo, Christian Sewing, che è in carica dal 2018. «Durante il mio mandato non ho visto una sola decisione di Christian Sewing con cui non fossi d’accordo», ha dichiarato. «Non riscontriamo nuove informazioni nei report attuali», ha aggiunto. «Deutsche Bank è oggi una banca diversa e rimane concentrata sull’attuazione della sua strategia, che si è dimostrata vincente, come dimostrano gli utili record registrati nel 2025 e negli ultimi trimestri», recita inoltre un comunicato dell’istituto. «Considerata la natura storica di queste questioni, non si prevede che l’impatto finanziario potenziale sia significativo, ammesso che ve ne sia uno», si legge ancora.

Si tratta di rassicurazioni che non sembrano aver granché convinto il governo tedesco. «Deutsche Bank ha ora la responsabilità di spiegare con la massima trasparenza come ha corretto le carenze e le lacune nei controlli interni e come intende prevenirle efficacemente in futuro», ha affermato il ministro delle Finanze di Berlino, Lars Klingbeil. «Sono certo che le autorità di vigilanza e, laddove ciò diventi rilevante ai sensi del diritto penale, le autorità investigative valuteranno a fondo i risultati della fuga di dati», ha proseguito. A questo si aggiunga che, secondo quanto riferito da Reuters, un europarlamentare avrebbe chiesto che Sewing venga audito dal Parlamento europeo «per rispondere a domande sulle pratiche commerciali e sui meccanismi di controllo della banca».