Il blocco nazionale imposto venerdì dalla Faa è stato revocato, ma le conseguenze continuano a pesare sul trasporto aereo americano. Secondo il Dipartimento dei Trasporti, il problema sarebbe legato alle vecchie apparecchiature di comunicazione, messe in difficoltà dall’introduzione di nuove tecnologie. Esclusi, per ora, sia un attacco informatico sia un malfunzionamento dell’intelligenza artificiale.

L’emergenza nei cieli americani è rientrata, ma il traffico aereo è ancora lontano dalla normalità. Dopo il blocco nazionale delle partenze imposto venerdì 13 novembre dalla Federal Aviation Administration (Faa), le compagnie aeree statunitensi hanno cancellato oltre 2.000 voli. Una parte dei collegamenti è ripresa dopo la revoca del provvedimento, ma i disagi accumulati hanno continuato a ripercuotersi sugli aeroporti e sui programmi di viaggio di decine di migliaia di passeggeri.

La paralisi, durata oltre quattro ore, è stata provocata da un problema alle comunicazioni dei centri di controllo del traffico aereo. Una situazione che ha costretto le autorità a intervenire su scala nazionale per evitare di compromettere la sicurezza dei voli. Secondo i dati diffusi da FlightAware, tra cancellazioni e ritardi sono stati coinvolti fino a 15.000 collegamenti.

Gli effetti del blocco si faranno sentire ancora per giorni

Il provvedimento è stato revocato intorno alle 20.15 di venerdì, ora della costa orientale degli Stati Uniti. La ripresa delle operazioni, tuttavia, non è stata immediata. Soltanto un numero limitato di voli nazionali è riuscito a decollare nelle prime fasi successive alla riapertura, mentre le compagnie hanno dovuto fare i conti con gli aeromobili fuori posizione, gli equipaggi e i passeggeri rimasti bloccati.

L’interruzione aveva riguardato anche i collegamenti internazionali diretti negli Stati Uniti. Su richiesta della Faa, Eurocontrol aveva infatti disposto la sospensione dei voli provenienti dai 42 Paesi interessati dalla misura. Gli atterraggi dei collegamenti internazionali in arrivo erano invece sottoposti ad autorizzazione caso per caso.

La situazione più difficile si è registrata negli aeroporti maggiormente trafficati. A Chicago, come riportato dal New York Times, alcuni aerei che si trovavano già sulle piste hanno cercato di raggiungere i gate per consentire ai passeggeri di scendere, ma la congestione dello scalo ha reso complicate anche queste operazioni.

Le conseguenze del blocco potrebbero proseguire ancora per diversi giorni. Le autorità puntano comunque a riportare il sistema alla piena operatività in tempo per affrontare il traffico particolarmente intenso previsto in occasione del Giorno del Ringraziamento.

Il guasto alle apparecchiature più vecchie

Resta da chiarire nel dettaglio che cosa abbia provocato l’interruzione. Le prime indicazioni fornite dal governo americano chiamano in causa un problema alle infrastrutture di comunicazione utilizzate dai centri di controllo del traffico aereo. Secondo le informazioni diffuse durante l’emergenza, il guasto avrebbe interessato 22 centri regionali.

Una delle ipotesi riguarda un aggiornamento software effettuato su una parte della rete gestita dalla società L3Harris. Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, l’intervento potrebbe aver creato problemi di compatibilità tra le apparecchiature più recenti e quelle che utilizzano ancora tecnologie precedenti. Il mancato dialogo tra i diversi sistemi avrebbe quindi compromesso le comunicazioni e la copertura radar, rendendo necessario un intervento per ripristinare il funzionamento della rete.

Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione che dovrà essere verificata. Le dichiarazioni del segretario ai Trasporti, Sean Duffy, hanno puntato soprattutto sulle condizioni delle infrastrutture esistenti. Secondo il responsabile del Dipartimento, gli switch e i router sarebbero stati sovraccaricati dalla quantità di dati, provocando incongruenze nelle informazioni trasmesse.

Duffy ha definito il sistema di controllo del traffico aereo americano particolarmente datato, sottolineando la necessità di investimenti per sostituire le apparecchiature. Per questo ha chiesto al Congresso di sbloccare 50 miliardi di dollari destinati alla modernizzazione delle infrastrutture.

Duffy esclude un problema legato all’intelligenza artificiale

Tra gli elementi finiti sotto osservazione c’era anche il ruolo dei nuovi strumenti tecnologici introdotti nella gestione del traffico aereo. In particolare, era stata presa in considerazione l’eventualità che il problema potesse essere collegato a SMART, il sistema basato sull’intelligenza artificiale utilizzato per supportare gli operatori nella pianificazione delle rotte.

Sabato, però, Duffy ha escluso questa possibilità. Il segretario ha spiegato che il software non è responsabile dell’interruzione e che il problema riguarda esclusivamente le apparecchiature più vecchie. SMART, ha precisato, fornisce suggerimenti agli operatori per ottimizzare il traffico aereo sulla base delle condizioni meteorologiche e delle traiettorie previste, ma le decisioni restano affidate al personale umano.

Il sistema, inoltre, non è collegato alle due principali piattaforme automatizzate della Faa per il controllo del traffico aereo, STARS ed ERAM. Secondo Duffy, dunque, non avrebbe potuto provocare il guasto che ha portato al blocco delle partenze.

Anche la pista dell’attacco informatico è stata esclusa dal presidente Donald Trump, sulla base delle verifiche effettuate nelle prime ore dell’emergenza. Il capo della Casa Bianca ha indicato nelle infrastrutture obsolete uno dei problemi da affrontare, sostenendo che una parte dei sistemi utilizzati avrebbe circa 55 anni.

Un nuovo campanello d’allarme per la sicurezza dei cieli

L’interruzione di venerdì è stata la più lunga chiusura nazionale del traffico aereo americano degli ultimi 25 anni, secondo le ricostruzioni diffuse dalle autorità. Un blocco di questa portata non si verificava dal gennaio 2023, quando un guasto a un altro sistema informatico della Faa, quello utilizzato per inviare avvisi ai piloti, aveva provocato una sospensione delle partenze.

Il precedente più grave resta naturalmente quello dell’11 settembre 2001, quando gli attacchi terroristici portarono alla chiusura dello spazio aereo statunitense.

Questa volta non ci sono, al momento, indicazioni di un’azione ostile. Resta però da capire come un problema tecnico alle apparecchiature di comunicazione abbia potuto produrre conseguenze tanto estese e perché i sistemi di riserva non siano riusciti a limitarne gli effetti.

La priorità, adesso, è riportare il traffico alla normalità e verificare l’affidabilità delle infrastrutture. La richiesta di nuovi investimenti avanzata da Duffy riporta al centro il tema della modernizzazione della rete di controllo americana, chiamata a gestire un volume di voli sempre più complesso con apparecchiature che, secondo il governo, hanno bisogno di essere sostituite.