Nvidia, traballa la poltrona del ceo Huang. E spunta un’altra relazione extraconiugale

Lo scandalo della relazione extraconiugale con una presunta spia cinese, che si aggiunge alle inchieste giornalistiche e le indagini su possibili violazioni delle restrizioni americane sull’export di tecnologie avanzate, potrebbero costare caso al ceo di Nvidia Jensen Huang. Il consiglio d’amministrazione del colosso statunitense, infatti, si è riunito per discutere della sua posizione e vi sarebbe la possibilità di una sua estromissione.

La notizia è stata riportata dal New York Times, che ha citato due fonti a conoscenza della situazione secondo cui il board non ha ancora comunicato eventuali decisioni, e dal Wall Street Journal, secondo cui i consiglieri si starebbero preparando per un cambio al vertice.

La vicenda è una delle crisi più delicate della storia recente dell’azienda, diventata una dei portabandiera mondiali dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, dato che controlla circa il 90% del mercato dei chip impiegati nei progetti IA di grandi dimensioni.

Huang è tornato nel suo ufficio lunedì, cercando di trasmettere un’immagine di normalità e continuità operativa in vista della pubblicazione dei risultati trimestrale del 17 novembre, ma intanto si continua a scavare nel suo passato.

Il marito della presunta spia cinese che sapeva della relazione

Il WSJ ha pubblicato una nuova ricostruzione, secondo cui sarebbe stato proprio Kang Wei, imprenditore di Hong Kong e marito di Alice Huang, a presentare la donna all’amministratore delegato di Nvidia.

I due uomini si conoscevano da circa dieci anni e, secondo le testimonianze raccolte tra persone vicine alla coppia e fonti informate, Wei avrebbe apparentemente accettato per due anni la relazione tra Alice e Jensen. Avrebbe persino scherzato con alcuni suoi collaboratori, dicendo che la moglie era diventata l’assistente del numero uno di Nvidia.

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, Wei e la sua consorte avrebbero sfruttato i loro contatti per sviluppare attività imprenditoriali in Cina, Singapore e Taiwan, partendo dal settore dei videogiochi e spostandosi su quello del cloud computing e dei data center.

L’altra avventura extraconiugale del ceo di Nvidia

Quella con Alice Huang pare non essere stata l’unica scappatella del ceo di Nvidia. Il New York Times, che ha citato cinque fonti interne all’azienda, ha rivelato che Jensen Huang avrebbe avuto una relazione anche con Kimberly Powell, 48 anni, vicepresidente dell’azienda per il settore sanitario e dirigente sottoposta alla sua diretta supervisione.

Anche Powell è sposata e, secondo le ricostruzioni, i due sarebbero stati ripresi mentre si scambiavano effusioni in un hotel di San Jose, in California, durante una conferenza aziendale lo scorso marzo.

Al di là dello scandalo, la vicenda suscita domande sul rispetto del codice di condotta di Nvidia, che impone ai proprio dipendenti di «evitare situazioni in cui le proprie azioni possano creare conflitti», comprese quelle che potrebbero derivare da relazioni personali.

Chi potrebbe prendere il posto di Huang alla guida della società

Con lo scranno di Huang che traballa, gli osservatori e analisti hanno iniziato a chiedersi chi potrebbe prendere il suo posto e, tra i nomi indicati dai media americani, vi è quello di Nico Caprez, genero del magnate e attuale vicepresidente per lo sviluppo delle infrastrutture globali legate all’IA.

È considerato uno dei consiglieri più fidati del ceo e, nonostante non siano ancora state prese delle decisioni ufficiali, pare che potrebbe anche scavalcare i figli di Huang nella «successione».

Bloomberg, inoltre, ha riportato che il consiglio di amministrazione della società sta lavorando con un’azienda esterna per individuare eventuali sostituti e che starebbe valutando la possibilità di nominare un ad ad interim. Tra i possibili candidati, la direttrice finanziaria Colette Kress.

Il rapporto che inchioda Nvidia sui rapporti con la Cina

Intanto, si infittisce ancora di più il mistero delle attività di Nvidia in Cina. Nel maggio scorso, Christian Lamarco, analista e trader alla guida di Culper Research, una società specializzata nelle operazioni finanziarie che puntano sul ribasso dei titoli azionari, aveva pubblicato un rapporto di circa 40 pagine in cui definiva la relazione tra Jensen e Alice come «eccessivamente stretta e preoccupante».

L’analista aveva approfondito i rapporti tra Nvidia e Megaspeed contattando dipendenti ed ex collaboratori delle due società ma, al tempo, il rapporto era passato quasi inosservato. Tra le ipotesi sostenute da Lamarco, vi è quella secondo cui il 20% dei ricavi del colosso americano provenienti dalle attività di calcolo potrebbe essere legato al mercato del Dragone, nonostante le restrizioni imposte dall’amministrazione americana.