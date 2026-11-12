Una fonte ha definito «una lite furibonda» la telefonata tra il presidente statunitense, Donald Trump, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, avvenuta lo scorso fine settimana e dedicata soprattutto all’Iran. Secondo persone informate citate da Ynet, al centro del colloquio c’erano le divergenze tra Washington e Gerusalemme sull’eventuale ripresa della guerra contro la Repubblica islamica.

Le fonti hanno parlato di «una conversazione con molti urli» e hanno lasciato intendere che non fosse la prima volta. L’ufficio di Netanyahu ha respinto la ricostruzione, definendola «notizie false, assurdità» e assicurando che il colloquio non è stato difficile.

Lo scontro alla Knesset sui partiti arabi

Alla Knesset, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha avuto un duro scontro con i rappresentanti dell’opposizione, criticando l’ipotesi di formare un governo sostenuto dai partiti arabi. Gadi Eisenkot sta cercando un’intesa con loro per poter governare. Smotrich ha aperto il suo intervento rispondendo alle critiche per il discorso pronunciato il giorno prima da Netanyahu. Secondo il ministro, Netanyahu si era limitato a citare dichiarazioni passate di parlamentari arabi, che ha invitato a confrontare con le loro posizioni attuali.

Sul tema delle alleanze, Smotrich ha riconosciuto che è legittimo avere opinioni diverse sulla soluzione dei due Stati, sull’equilibrio tra i poteri e sul ruolo della magistratura. A suo avviso, però, tutti dovrebbero condividere l’obiettivo di preservare Israele come Stato ebraico e democratico. Ha criticato le intese con partiti che, secondo lui, non condividono i principi sionisti, citando Ra’am e la Lista Unita e accusandone i rappresentanti di non riconoscere Israele come Stato ebraico.

Il nodo di Ra’am e le condizioni di Eisenkot

Il confronto si è acceso quando Mansour Abbas, leader di Ra’am, ha interrotto più volte il ministro. Smotrich gli ha risposto che la sua irritazione derivava dalle denunce mosse anni prima, quando – a suo dire – aveva portato alla luce le sue vere posizioni. Secondo alcune fonti, Abbas avrebbe accettato di riconoscere Hamas come organizzazione terroristica qualora al partito fosse assegnato un ruolo nel futuro governo guidato da Eisenkot.

Ra’am, partito islamista socialmente conservatore, potrebbe essere decisivo: i suoi otto seggi porterebbero il blocco di Eisenkot a quota 56, cinque in meno dei 61 necessari per la maggioranza. Il riconoscimento di Hamas come organizzazione terroristica è una delle quattro condizioni poste da Eisenkot ai potenziali alleati. Le altre prevedono il riconoscimento di Israele come Stato ebraico, democratico, liberale ed egualitario, l’accettazione dei principi della Dichiarazione di Indipendenza e il sostegno al servizio militare, nazionale o civile per tutti i cittadini israeliani.

Eisenkot cerca un compromesso tra Avigdor Lieberman e i partiti arabi per includerli nella coalizione. Il tentativo potrebbe essersi complicato martedì, quando la maggior parte dei parlamentari arabo-israeliani ha lasciato l’aula durante il giuramento, evitando di cantare l’inno nazionale.

Smotrich invoca un governo di unità nazionale

Smotrich ha invitato l’opposizione a non sostenere una coalizione dipendente da partiti che, secondo lui, non riconoscono Israele come Stato ebraico e democratico né considerano Hamas un’organizzazione terroristica. Ha precisato di non voler negare i diritti degli arabi israeliani, ma ha distinto l’accesso ai servizi dalla partecipazione alle decisioni diplomatiche e di sicurezza.

Il ministro ha invocato un governo di unità nazionale e chiesto all’opposizione di superare il boicottaggio del Likud e di Netanyahu. Ha inoltre invitato Netanyahu ed Eisenkot a incontrarsi direttamente per definire i principi del futuro governo. In serata Eisenkot ha invitato Netanyahu a limitare le operazioni militari durante la transizione mentre l’ufficio del premier lo accusa di strumentalizzare la sicurezza nazionale. L’appello all’unità si scontra però con la profonda ostilità personale tra i due, che potrebbe complicare le trattative quanto le divergenze politiche e la scelta dei partner.