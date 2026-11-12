I negoziati fra Usa, Russia e Ucraina chiusisi ieri ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, «non sono stati facili», come ha detto uno dei capi della delegazione ucraina, Kyrilo Budanov, ma in effetti erano un punto di partenza, non d’arrivo. S’è parlato di un nuovo grande scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, di garanzie di sicurezza per l’Ucraina, e in genere per il continente europeo, e della possibile partecipazione dei Paesi dell’Ue a nuovi negoziati.

Oltre ai delegati americani Jared Kushner e Steve Witkoff, era presente il comandante supremo delle forze alleate della Nato in Europa, il generale, pure statunitense, Alexus Grinkevich, per i complessivi equilibri Est-Ovest. Kushner, che ha definito «seri, dettagliati e franchi» i colloqui, ha preannunciato «il più grande scambio di prigionieri dall’inizio della guerra», i cui numeri non sono stati quantificati e forse verranno resi noti oggi. Ha anche ammesso «divergenze importanti», auspicando che i prossimi negoziati divengano «multilaterali con l’inclusione degli europei», finora osteggiata da Mosca per l’intransigenza dell’Ue, attualmente maggior fonte di armi e soldi per Kiev. Kushner e Witkoff, per battere il ferro finché è caldo, sono attesi già stamattina al Cremlino per parlare col presidente russo Vladimir Putin e poche ore dopo incontreranno il presidente ucraino Volodymir Zelensky a Dublino, in Irlanda, dove oggi e domani si tiene il vertice della Comunità politica europea. Uno dei negoziatori ucraini David Arakhamia, è sembrato fiducioso: «Credo ci sia un buon slancio per una soluzione prima dell’inizio del nuovo anno».

Le condizioni di Mosca e il nodo della sicurezza

Per Budanov, «la posizione dell’Ucraina rimane invariata: la guerra deve cessare e occorre stabilire un’efficace architettura di sicurezza, capace di garantire una pace duratura e di rendere impossibile il ripetersi di un’aggressione russa». Il portavoce del governo tedesco Stefan Kornelius ha parlato di «intesa su principi fondamentali» che potrebbe propiziare un incontro fra Putin e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Russia, tuttavia, non cede i territori conquistati e insiste sul fatto che il conflitto è di fatto il frutto di un’insicurezza strategica percepita a causa dell’allargamento a Est della Nato nell’ultimo ventennio. Il che, per il Cremlino, richiede soluzioni di lunga durata. Lo ha detto il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, il quale, alla domanda dei media se le parti si siano avvicinate o meno a al raggiungimento della pace, ha risposto: «Mi sembra di si, Attualmente molto dipende dei partecipanti al processo», precisando che contano non solo le posizioni di Ucraina e Stati Uniti, ma anche la possibilità «che l’Europa torni in sé». Alla prospettiva di un cessate il fuoco sorvegliato da un contingente militare di Paesi Ue, come quello a guida anglo-francese che in questi giorni si esercita in Polonia, la portavoce russa Maria Zakharova ha avvertito che «lo spiegamento di un contingente armato europeo in Ucraina al termine delle ostilità è inaccettabile per la Russia».

Kallas accusa Mosca, mentre proseguono gli attacchi

«L’Ue ha sempre sostenuto gli sforzi volti a raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina. L’unico problema è che la Russia non mostra alcuna disponibilità a negoziare seriamente», ha detto al contempo l’Alta rappresentante per gli Affari esteri Ue Kaja Kallas nel suo intervento durante la sessione plenaria a Bruxelles. Droni ucraini hanno incendiato nel porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, un grande terminal per l’export del petrolio. I russi, a loro volta, hanno bombardato, secondo il ministero della Difesa di Mosca, «una sottostazione elettrica da 330 kV nella città di Krivoy Rog (Kryvyj Rih), nella regione di Dnepropetrovsk, e due sottostazioni elettriche da 110 kV e 330 kV a Mayaki e Usatovo, nella regione di Odessa». Colpita anche una nave cargo «con carico militare» destinato agli ucraini, a sudovest di Odessa. La Moldavia ha denunciato violazioni del suo spazio aereo da parte di due missili da crociera russi Banderol, che per attaccare obbiettivi nell’Ucraina occidentale hanno usato i cieli del piccolo Paese confinante come «scorciatoia». Sul terreno, l’esercito russo ha affermato d’aver conquistato gli insediamenti di Shilovka, nella regione di Donetsk, e Voskresenka, nella regione di Zaporizhzhia.

Le nuove armi di Kiev e il fronte dello spionaggio

L’Ucraina ha firmato un accordo da 300 milioni di euro con la Finlandia per la produzione congiunta di armi, specie droni. Zelensky stesso ha intanto dichiarato che fra poche settimane, «durante l’inverno», verranno compiuti i primi collaudi sul campo del sistema antiaereo Freyja, sviluppato dall’Ucraina con 10 Paesi europei, fra cui l’Italia, e incentrato sul missile intercettore Fp.7X dell’azienda Fire Point di Kiev. Missile dai costi pronosticati inferiori a quelli di un Patriot, 700.000 dollari anziché i 4 milioni di un Patriot.

Ieri il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha ammesso che «l’Ucraina fino a un po’ di tempo fa riusciva a fermare il 95-100 % degli attacchi, ormai riesce a fermare solo il 10 % perché è migliorata la tecnologia dei russi». Crosetto, ha inoltre osservato, sulla possibilità per l’Italia di fornire missili antiaerei Aster all’Ucraina, che gli arsenali italiani non possono essere decurtati: «Ne abbiamo da tenere per noi». Intanto ferve il fronte dei servizi segreti. Il servizio di sicurezza russo Fsb (l’ex-Kgb) ha arrestato due cittadini polacchi accusati di spionaggio per Varsavia. Secondo l’Fsb «raccoglievano informazioni militari su Kaliningrad», la regione russa sul Baltico, sede di basi militari e confinante con la Polonia, che era la vecchia Prussia orientale conquistata dall’Armata Rossa nel 1945.