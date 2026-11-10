Come prototipo del fanatico di ultradestra Michal Oksinski era perfetto. Estremamente utile in una Polonia dove le priorità del governo di Donald Tusk sono compiacere l’Ue anche contro il volere dei polacchi rappresentando che sono fomentati dai suoi avversari politici e in particolare dal presidente della Repubblica Karol Nawrocki e tenere altissima la tensione sulla minaccia russa.

Perché disturbarsi a cercare un’altra verità? Il tornitore di 24 anni è morto ieri all’alba in uno degli ospedali di Cracovia dove sono ricoverate altre 15 persone, alcune gravi come Jakub Kulik uno dei due agenti -l’altro è Artur Maranski anche lui ferito – che lo hanno bloccato dopo che in piazza del Mercato ha sparato all’impazzata sabato pomeriggio sulla folla uccidendo sei persone.

A cadaveri ancora caldi il ministro dell’Interno Marcin Kierwinski ha pronunciato una sentenza inappellabile: «Era affascinato dalle ideologie dell’ultradestra, per questo ha fatto la strage».

Sei vittime in piazza del Mercato e altri tre cadaveri in casa dell’attentatore

Poco dopo si è scoperto che a Ostrowiec Swietokrzyski, a 150 chilometri da Cracovia, a casa di Oksinski c’erano altri tre cadaveri: il padre, la madre e la sorella dello stragista ammazzati da lui e che c’era un arsenale.

I vicini hanno raccontato alla polizia che il ragazzo sparava al poligono insieme al padre che gestiva il campo di tiro, che il ragazzo aveva una sorta di deviata passione per le armi e i suoi compagni di scuola – studi presto interrotti – hanno riferito che spesso si disegnava come angelo della morte.

I corrispondenti stranieri a Cracovia – la Pap che è l’agenzia ufficiale polacca e Gazeta Wyborcza, il più autorevole quotidiano polacco vicino a Donald Tusk non ne hanno fatto parola – hanno raccolto notizie secondo cui il pubblico ministero Eryk Stasielak, che pure ha aperto un indagine per terrorismo, ha confermato: «Non vi sono prove che l’uomo armato, che ha ucciso sei persone nel centro di Cracovia, avesse legami con l’estrema destra».

La bandiera di Gadsden e le foto social: i dubbi sull’ideologia di Oksinski

Lo ha riferito anche il Daily mail. Nonostante la sicurezza sul movente della strage espressa dal ministro Marcin Kierwinski il portavoce della Procura nazionale, Przemyslaw Nowak, ha dichiarato lunedì in una conferenza stampa: «Gli inquirenti non conoscono ancora le motivazioni dell’assassino; nella stanza del venticinquenne autore della strage è stata trovata solo la bandiera di Gadsden gialla con un serpente e la scritta: non calpestarmi».

Per chi non lo sapesse è il vessillo che durante la rivoluzione americana Christopher Gadsden innalzò come simbolo di libertà dall’oppressione britannica.

Intanto girano in rete sue foto, difficilmente verificabili perché contenute in profili social non più online, con la bandiera arcobaleno e messaggi vicini alla sinistra. Un ulteriore giallo. Questo ha fatto dire, in assenza di qualsiasi ripensamento da parte di Tusk sulla sparatoria di Cracovia, al leader del PiS – il principale partito di opposizione – Jaroslaw Kaczynski: «Il governo è responsabile di un’enorme e palese menzogna».

Tusk sotto accusa: Nawrocki si oppone alla stretta sulla sicurezza e alla legge 3003

Di certo non serve a stemperare la tensione. A Varsavia domani si celebra il giorno della liberazione e Nawrocki ha intimato a Tusk di rinunciare agli effetti del blitz compiuto sul Tribunale Costituzionale.

Intanto monta la protesta contro la legge 3003 che prevede la confisca di beni e l’arresto per chiunque, anche a parole, «attenti alla sicurezza della Polonia». Le opposizioni sostengono che Tusk, spalleggiato da Bruxelles, vuole mettere il bavaglio ai polacchi. Karol Nawrocki, il presidente della Repubblica, peraltro ha già fatto sapere che non promulgherà mai una tale legge.