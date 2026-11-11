Anche i Kennedy vogliono fermare l’arco di Trump. Martedì nove membri della famiglia hanno chiesto a un tribunale federale di Washington di unirsi alla causa contro il monumento alto 250 piedi, circa 76 metri, che il presidente vuole costruire vicino al cimitero di Arlington. Tra loro ci sono figli e nipoti di Robert e Ted Kennedy.

Il motivo? L’arco, sostengono, coprirebbe la vista delle tombe di famiglia e della fiamma perenne di John Fitzgerald Kennedy. I tre fratelli riposano proprio lì. I Kennedy chiedono di entrare come parte nel procedimento avviato dalla città di Washington e dalla Virginia, a cui si sono affiancati anche alcuni veterani del Vietnam. Nelle carte scrivono che l’opera getterebbe un’ombra permanente sulle tombe di chi ha dato la vita per il Paese, comprese le loro. Rory e Maxwell Kennedy, in una nota, vanno oltre: un arco che fa ombra sulle tombe dei loro genitori e dei loro zii, dicono, la farebbe anche sui principi democratici e sulle garanzie pensate per proteggere quel luogo.

L’arco di Trump vicino ad Arlington e i lavori bloccati

Il monumento dovrebbe sorgere su una rotonda al di là del Potomac rispetto al Lincoln Memorial. Per l’amministrazione, si celebrano i 250 anni dell’indipendenza americana e i lavori potevano partire già questo mese. La commissione nazionale per la pianificazione della capitale, descritta dalla Cbs come piena di alleati di Trump, ha dato il via libera la settimana scorsa. Ma la giudice Tanya Chutkan ha subito fermato per 14 giorni ogni attività di cantiere, ritenendo il piano probabilmente illegale. Chi ha fatto causa chiede ora uno stop più lungo. Il governo, però, non ci sta: per i suoi avvocati non c’è alcuna violazione di legge e i ricorrenti non avrebbero titolo per agire. La Casa Bianca si dice sicura di uscirne vincitrice e di vedere completata la sua «magnifica» opera.

Kennedy contro Trump, non è la prima battaglia in famiglia

Non è la prima volta che i Kennedy si mettono di traverso. Diversi familiari avevano già criticato il tentativo di mettere il nome di Trump sul Kennedy Center, e due di loro, Kerry Kennedy e Joe Kennedy III, chiedono di entrare nella causa. Kerry è la sorella di Robert F. Kennedy Jr., ministro della Salute proprio di Trump. Lui, sul caso del Kennedy Center, aveva detto di capire i parenti ma di avere «pesci più grossi da friggere». Insomma, in casa Kennedy l’ombra più lunga non è solo quella dell’arco.