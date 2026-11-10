A rischio il trilaterale Xi-Trump-Putin in Cina: il nodo delle atomiche può far saltare il vertice

Il possibile vertice trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin a margine della riunione Apec a Shenzhen, tra il 18 e il 19 novembre, potrebbe saltare. La Cina ha confermato che i contatti tra le parti proseguono, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Guo Jiakun ha evitato di commentare le indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo cui il Dragone e Washington sarebbero in disaccordo sul formato dei colloqui, con la parte cinese favorevole ad un incontro rigidamente preparato e quella americana intenzionata ad aprire una discussione diretta anche sul controllo degli armamenti nucleari.

«La Cina mantiene contatti con le parti interessate in merito a un incontro tra i leader di Cina, Russia e Stati uniti. Per quanto riguarda le questioni specifiche che ha menzionato, al momento non ho informazioni da fornire», ha dichiarato Guo.

Pechino frena il confronto sul controllo degli armamenti atomici

Secondo il WSJ, che ha citato fonti a conoscenza dei preparativi, Pechino vorrebbe limitare il vertice a una serie di dichiarazioni preventivamente concordate, lasciando poco spazio a un effettivo confronto tra i tre presidenti.

L’amministrazione Trump, invece, starebbe insistendo per un formato più flessibile, che consenta ai leader di discutere principalmente le principali questioni internazionali. Tra i nodi più delicati, quello legato al controllo degli armamenti nucleari. Trump ha affermato di voler affrontare l’argomento della denuclearizzazione con Xi e Putin, ma Pechino è sempre stata contraria a negoziati trilaterali sulla riduzione degli arsenali, sostenendo di possedere un numero di atomiche nettamente inferiore rispetto agli Stati Uniti o alla Russia.

L’amministrazione Trump vorrebbe arrivare alla firma di un accordo destinato a sostituire il New Start, il trattato tra Usa e Mosca scaduto a febbraio. Ma un eventuale intesa del genere, secondo Washington, dovrebbe includere anche la Cina, il cui arsenale è in rapida espansione pur restando più piccolo di quelli delle due grandi potenze atomiche.

L’apertura alle discussioni sull’Ucraina

Maggior apertura è stata dimostrata dal Paese asiatico per quanto riguarda la questione ucraina, tema spinoso nel rapporto tra il Dragone e Washington. Nel corso degli anni di conflitto, infatti, Pechino è stata accusata più volte di inviare pezzi di equipaggiamento bellico alla Russia, ma non sono mai state presentate prove a sostegno di questa tesi.

Da non dimenticare, inoltre, l’”amicizia senza limiti” tra Xi Jinping e Vladimir Putin annunciata poco prima dello scoppio della guerra e, dal 2022 ad oggi, manifestatasi nelle quantità di petrolio inviato dallo zar alla nazione vicina, dopo la decisione dell’Europa di interrompere fino a data da destinarsi qualunque rapporto con Mosca.