Allarme bomba, la mail dell’hacker colpisce anche le scuole del Regno Unito

Stessa mail, stessa firma, stesso copione. Dopo le 6000 scuole italiane la minaccia è sbarcata anche nel Regno Unito. Anche lì è scattato l’allarme bomba in centinaia di istituti, soprattutto in Scozia e Irlanda del Nord, come riporta Metro UK. Per la stampa britannica i messaggi sono arrivati a più di 300 scuole.

La firma è quella di «Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan», lo stesso nome usato per alcune rivendicazioni degli allarmi bomba sugli aerei e nelle scuole italiane. Il testo non lascia spazio a dubbi sul tono: «Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi». Poi c’è la minaccia più alta: «Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro». Roba da film, se non fosse che a leggerla sono stati presidi, studenti e genitori.

Evacuazioni in Italia e nel Regno Unito

Le reazioni sono state le stesse: l’evacuazione degli studenti. In Italia quasi tutte le scuole sono state evacuate. Poi l’allarme è rientrato: alcuni istituti sono tornati in classe, altri hanno sospeso le lezioni per la giornata di oggi. A Edimburgo, secondo The Herald, sono state evacuate tutte le scuole, anche se per poco, e l’allarme è scattato anche nelle Highlands.

La polizia: nessuna minaccia credibile, è un falso allarme

Eppure la polizia britannica è stata netta: è un falso allarme. In questo momento non siamo al corrente di nessuna prova di una credibile minaccia alle scuole», dicono da Belfast, dove le scuole sono state invitate a restare aperte «salvo indicazione diversa da parte della polizia». Il rischio per la popolazione è giudicato basso. Lo stesso dice la polizia scozzese, che tratta i messaggi come un falso allarme e fa sapere che non serve evacuare né tenere i ragazzi a casa sulla base delle sole mail. «Comprendiamo quanto messaggi di questo tipo possano creare stress a studenti, genitori e staff scolastico», ha aggiunto un portavoce.

Indagini in Scozia e Irlanda del Nord sull’origine delle mail

Chi c’è davvero dietro? Per ora non si sa. L’unità antifrode e informatica della polizia scozzese ha aperto un’indagine per risalire all’origine dei messaggi, in collaborazione con le forze dell’ordine del resto del Regno Unito e con le autorità internazionali. In Irlanda del Nord sono in corso «indagini urgenti». Non è un caso isolato: il dipartimento dell’Istruzione nordirlandese ha notato che il messaggio somiglia al falso allarme del mese scorso, quando numerose scuole erano state chiuse per la presunta presenza di «ordigni esplosivi».