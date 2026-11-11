Il leader del blocco anti Netanyahu ha raccolto oltre 61 firme per eleggere Matan Kahana presidente del Parlamento e punta a trasformare i 67 seggi dell’opposizione in una maggioranza. Resta aperto il nodo dell’intesa con Ra’am, mentre Herzog chiede di fare piena luce sul massacro del 7 ottobre.

Eisenkot punta alla presidenza della Knesset

Alla vigilia dell’apertura della 26ª Knesset, il partito Yashar di Gadi Eisenkot ha consegnato al presidente del Parlamento Amir Ohana oltre 61 firme per convocare il voto che eleggerà Matan Kahana come suo successore. Ex ministro e quinto nella lista di Yashar, Kahana è stato indicato dal blocco anti Netanyahu dopo giorni di trattative. Ohana aveva promesso di convocare la seduta entro una settimana, se la richiesta fosse stata sostenuta dalla maggioranza. In serata, Eisenkot ha annunciato un accordo con i partner del Blocco del cambiamento (Naftali Bennett, Yair Golan, Avigdor Lieberman e Yair Lapid) sui principali incarichi parlamentari in vista della formazione del governo. L’intesa indica Kahana alla presidenza della Knesset, Roy Folkman alla guida della Commissione di regolamentazione, Lieberman alla presidenza della Commissione per gli affari esteri e la difesa e Liran Avishar Ben-Horin a quella delle Finanze. Le commissioni saranno definite in settimana e sottoposte al voto del plenum mercoledì prossimo. Saranno istituite anche commissioni speciali, i cui dettagli verranno annunciati in seguito.

Il mandato di Eisenkot e il nodo Ra’am

Dopo l’esito delle elezioni del mese scorso, il presidente Isaac Herzog ha affidato a Eisenkot il mandato di formare una coalizione. Il leader di Yashar e i suoi alleati puntano a trasformare i 67 seggi del blocco in una maggioranza. Resta controversa l’eventuale collaborazione con i partiti arabi. Sono in corso colloqui tra il leader di Ra’am, Mansour Abbas, i deputati del partito e mediatori del Blocco del cambiamento. Secondo Ynet, i mediatori cercano di convincere Abbas a riconoscere Hamas come organizzazione terroristica, quarta condizione posta da Eisenkot. Abbas ha smentito la notizia e chiede garanzie concrete di una partnership politica che renda Ra’am un possibile alleato. Tra i mediatori figurano esponenti dei democratici e del partito di Eisenkot.

Herzog chiede un’inchiesta sul 7 ottobre

Herzog ha chiesto di accertare ogni dettaglio del massacro del 7 ottobre 2023. A tre anni dagli eventi, Netanyahu si è finora opposto a una commissione d’inchiesta statale; nel primo giorno della legislatura, il blocco di Eisenkot ne ha proposto l’istituzione. Herzog ha inoltre sollecitato stabilità politica nella regione, il rafforzamento degli accordi di pace con Egitto, Giordania, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, e il consolidamento dei rapporti con Usa e alleati. Ha chiesto anche di contrastare le sanzioni politiche e trovare una soluzione alla leva obbligatoria per gli ultraortodossi.

Le riforme proposte dal blocco anti Netanyahu

Yashar e i democratici di Yair Golan hanno proposto di modificare o abrogare alcune leggi del governo Netanyahu, tra cui quelle sui poteri del procuratore generale, sulla selezione dei giudici e sulla riforma dei media promossa dal ministro Shlomo Karhi. Le iniziative includono limiti di mandato per i premier e l’abrogazione delle leggi legate alla riforma giudiziaria.

Yashar vuole restringere i casi in cui un primo ministro può essere dichiarato incapace di svolgere le proprie funzioni; i democratici chiedono invece di impedire alle persone sotto accusa penale di ricoprire cariche pubbliche.

Netanyahu rilancia il governo di unità nazionale

Nel suo discorso alla Knesset, Bibi ha rilanciato la proposta di un governo di unità nazionale. Citando la minaccia nucleare iraniana, ha sostenuto che per eliminarla occorre rovesciare il regime degli ayatollah e ha attaccato i suoi oppositori per aver preso in considerazione la formazione di una coalizione con il sostegno di parlamentari arabi, definiti «sostenitori del terrorismo che odiano Israele». Ha poi accusato Ra’am e la Lista unita di opporsi all’esistenza di Israele come Stato ebraico: «L’unica differenza è che non sono d’accordo su quale tipo di Stato dovrebbe essere instaurato qui, sulle rovine dello Stato ebraico».

Eisenkot attacca il discorso di Netanyahu

Dopo la cerimonia, Eisenkot ha condannato il «discorso carico d’odio» di Netanyahu, dicendo che gli ha confermato la convinzione che il leader del Likud non sia idoneo a governare. Su X ha definito il discorso «delirante, divisivo, pieno d’odio e vergognoso» e ha affermato che il premier uscente non dovrebbe restare in carica «nemmeno un minuto di più».