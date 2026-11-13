Microsoft, guasto globale: Outlook, Copilot e Teams in tilt

Dalle 19:00 italiane di ieri, posta elettronica e strumenti di lavoro di Microsoft sono in blackout. Le cause non sono ancora note e in mattinata l’azienda ha riferito di aver rilevato i «primi segnali di stabilizzazione». Le segnalazioni di problemi ai vari programmi su siti come Downdetector hanno superato le 130.000.

Non funzionano o vanno a tratti Outlook, Exchange Online (il sistema di posta aziendale), Teams, SharePoint, OneDrive, Copilot e la mal hotmail. Stando a quanto dichiarato dal colosso di Redmond, i servizi più colpiti sono quelli di posta, mentre quelli che hanno registrato meno problemi sono le chat e le riunioni su Teams.

Le cause del malfunzionamento: escluso un attacco informatico

La situazione pare essere precipitata all’improvviso. Microsoft ha parlato di un «carico elevato» su una parte della sua infrastruttura, per poi chiarie che non si è trattato di un aumento di traffico. Una parte dei suoi server è diventata indisponibile, forzando il traffico a spostarsi su quelli rimasti, sovraccaricandoli e generano un effetto a cascata.

L’azienda ha dichiarato di non aver «alcuna indicazione» di un attacco informatico. «Per il momento posso confermare che non vi sono indicazioni che ciò sia il risultato di attività dolose o informatiche», ha confermato Charles Lamanna, vicepresidente responsabile delle piattaforme Microsof. Secondo gli esperti, potrebbe essersi trattato di un errore di configurazione.

Cosa sta facendo Microsoft per ripristinare i server

L’azienda di Redmon si è concentrata sul risolvere i problemi in Europa, il continente entrato nelle sue attività lavorative. Nella notte, ha fatto ripartire i server, deviato il traffico su percorsi alternativi e aggiunto capacità di calcolo.

In alcune aree il servizio è tornato a funzionare, ma i server ripristinati si bloccano non appena gli utenti si riconnettono. Veso le 5:30 italiane, Microsoft ha ammesso che i miglioramenti «non sono duraturi». E al momento, non si sa quando i servizi potranno essere ripristinati completamente.

L’aggiornamento dell’azienda

L’ultimo aggiornamento inviato dall’azienda, però, è positivo. «I team di ingegneri stanno sottoponendo le infrastrutture interessate a un ciclo che prevede lo scarico del traffico, il riavvio, la correzione dei problemi e il ritorno graduale in servizio, monitorando attentamente la situazione», è stato dichiarato. «Stiamo inoltre valutando ulteriori opzioni di mitigazione per migliorare la velocità e la coerenza del ripristino. Le azioni relative alla rete e alla gestione del traffico sono ancora in corso e continuiamo adare priorità allo stato degli arretrati e delle code per preservare la posta in ritardo durante il ripristino».

Attenzione particolare sta venendo riservata a tutti quei messaggi inviati tramite posta elettronica nelle ultime ore e mai arrivati. Il time-out è stato esteso a 48 ore, in modo che i destinatari possano riceverli quando il malfunzionamento sarà risolto.

L’impatto a livello mondiale: danni per miliardi di dollari in Asia e Australia

I servizi di Microsoft e il suo pacchetto 365 vengono usati da 430 milioni di persone in tutto il mondo e il 90% delle aziende della classifica Fortune 500 utilizza l’IA Copilot. L’impatto di un malfunzionamento generalizzato è dunque notevole, e non coinvolge solamente entità private.

Negli Stati Uniti, infatti, è stato segnalato che un ufficio dello sceriffo in Colorado non riusciva a ricevere le mail con i pagamenti delle cauzioni, mentre a Toronto un ospedale ha chiesto ai pazienti di effettuare le prenotazioni per telefono. In Australia, è stato confermato che i disservizi hanno coinvolto anche agenzie federali.

E proprio l’isola più grande del mondo e l’Asia sono i due luoghi colpiti più duramente da questo down, dato che ha coinvolto quasi tutta la giornata lavorativa, con danni pari a miliardi di dollari. Per fare alcuni esempi, IndiGo, che copre il 60% dei voli domestici in India, ha dichiarato di non poter comunicare con i suoi clienti via mail, mentre nelle Filippine la Corte Suprema ha avvisato che «le risposte alle email e altre operazioni potrebbero subire ritardi». Ripercussioni anche in Cina, dove Outlook viene utilizzato soprattutto nelle aziende che operano a livello internazionale.