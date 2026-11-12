Si sono tenuti oggi a Mosca i colloqui tra gli inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, e il presidente russo Vladimir Putin, il giorno dopo le discussioni in formato trilaterale con l’Ucraina ad Abu Dhabi. Al tavolo si sono seduti anche l’inviato speciale del Cremlino Kirill Dimitriev, il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov e il capo della delegazione della Federazione nella capitale degli Emirati Arabi Uniti Vladimir Medinsky.

Il presidente russo si è detto lieto di incontrare gli inviati del leader di Washington e ha sottolineato il successo dell’operazione umanitaria a Oleshky, ringraziando la first lady Melania Trump.

Secondo quanto riportato da Ria Novostoi, inoltre, Kushner ha dichiarato di auspicarsi una discussione sulla fine della guerra in Ucraina. Gli americani hanno anche affermato di aver preso atto del desiderio degli europei di partecipare ai negoziati e di aver avviato discussioni con i Paesi dell’Ue sull’architettura della sicurezza nel Vecchio Continente.

Witkoff: «Presto anche l’Europa al tavolo dei negoziati»

Durante il colloquio con il presidente russo, Steve Witkoff ha affermato che vi è un’ottima coordinazione tra Stati Uniti ed Europa per la soluzione della crisi in Ucraina e che «ci auguriamo che presto, magari dopo questo incontro, potremo annunciare la data del prossimo trilaterale con la partecipazione di rappresentanti dell’Unione europea».

«Gli europei erano fisicamente negli Emirati Arabi Uniti. Anche se non erano al tavolo delle trattative, ci siamo consultati con loro. Abbiamo parlato con loro e li abbiamo tenuti aggiornati su tutto ciò di cui stavamo discutendo».

Witkoff ha anche affermato che il prossimo scambio di prigionieri su larga scala tra Russia e Ucraina rappresenta un passo avanti nella risoluzione del conflitto.

L’inviato speciale dell’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che «il presidente Trump sostiene, naturalmente, quanto ci accingiamo a condividere con voi oggi. Ritiene – e mi ha chiesto di riferirvelo – che sia di estrema importanza porre fine a questo conflitto quanto prima».

Putin: «L’Ue deve scegliere se vuole la guerra o la pace»

La reazione di Putin alla possibilità che gli europei partecipino attivamente ai colloqui di pace in Ucraina è stata quanto mai fredda. «Il presidente Usa, Donald Trump, propone di negoziare un sistema di sicurezza in Europa, ma gli europei respingono tale proposta», ha dichiarato lo zar, ricordando anche che «non siamo mai stati noi a interrompere il dialogo con l’Europa: sono stati loro a interrompere il dialogo con la Russia».

Putin ha anche affermato che l’Ue deve decidere «tra la pace o la guerra» e che il dispiegamento di forze straniere in Ucraina porterebbe inevitabilmente ad un prolungamento del conflitto.

Apertura, invece, è stata dimostrata dal leader del Cremlino sulla possibilità di una nuova operazione umanitaria, questa volta a Kostyantynivka, nel Donetsk. «Centinaia di civili si trovano a Konstantinovka, la Russia propone di evacuarli dalla città», ha dichiarato il presidente russo.

Putin ha spiegato che sarebbero necessari cinque giorni per sminare l’area circostante la città e ha proposto di affidare l’organizzazione della missione alla commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova e al difensore civico ucraino Dmitry Lubinets.