Scandalo Nvidia, si dimette con effetto immediato il ceo Jensen Huang

Jensen Huang, amministratore delegato e co-fondatore di Nvidia, si è dimesso con effetto immediato immediato dalla sua carica al vertice del colosso dei semiconduttori, dopo essere stato travolo dallo scandalo di una relazione extraconiugale con una presunta spia cinese.

Al suo posto, subentrerà come ceo ad interim la direttrice finanziaria dell’azienda Colette Kress che, secondo quanto dichiarato in un comunicato, «continuerà a svolgere le funzioni di vicepresidente esecutiva e chief financial officer mentre ricoprirà il ruolo di chief executive officer ad interim fino alla nomina di un successore permanente».

Il presidente del consiglio d’amministrazione di Nvidia Harvey Jones ha affermato che «Colette ha contribuito a guidare Nvidia attraverso un periodo di crescita straordinaria e possiede una profonda conoscenza della nostra attività, dei nostri clienti, delle nostre operazioni e della nostra situazione finanziaria». «Il consiglio ha piena fiducia in Colette e nel team dirigente e ci aspettiamo che le operazioni dell’azienda, gli impegni verso i clienti e la roadmap dei prodotti proseguano senza interruzioni», ha aggiunto.

Il tonfo in borsa dell’azienda

La notizia delle dimissioni del ceo Jensen Huang ha provocato un tonfo in borsa per il titolo di Nvidia. Le azioni dell’azienda hanno ceduto il 10.6% e, prima dell’annuncio, erano già crollate dell’8.5% . Ultimo capitolo di un trend negativo, questo, iniziato con la rivelazione della relazione dell’orami ex ceo con Alice Huang, sospettata di essere una fonte di Pechino.