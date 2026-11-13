Ecco le condizioni di pace di Mosca: territori occupati, Ucraina fuori dalla Nato e Moldavia federalizzata

Pare che i negoziati sulla guerra in Ucraina, tenutisi ad Abu Dhabi, abbiano effettivamente portato ad un concreto passo avanti, ovvero alla presentazione di un elenco di condizioni di pace precise e messe nero su bianco da parte della Russia. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni che non hanno ricevuto conferma ufficiale.

Le richieste che Cremlino avrebbe avanzato sono state rese note dalla Bild, che ha ricevuto le informazioni da diplomatici tedeschi, e non si limiterebbero solo al conflitto vero e proprio, ma riguarderebbero anche l’Europa e la Nato.

Tutte le richieste avanzate dalla Russia, dall’Ucraina all’Alleanza atlantica

Per quanto riguarda la situazione al fronte, Mosca avrebbe chiesto il riconoscimento del controllo russo sui territori occupati e su tutto il Donbass, la smilitarizzazione dei porti ucraini di Odessa e Mykolaiv e l’esclusione di truppe europee dal Paese. Avrebbe acconsentito all’ingresso di Kiev nell’Ue, ma non nell’Alleanza atlantica.

Avrebbe poi messo sul tavolo la libera navigazione nel Mar Nero e nel Baltico, l’uscita della Finlandia dalla Nato e la richiesta che nessuna base del blocco a guida Usa venga costruita in Estonia, Lettonia o Lituania.

Uno dei punti riguarderebbe anche la Moldavia, e la sua trasformazione in una federazione comprendente la Transnistria e la Gagauzia, con una specificazione: se Chisinau dovesse mai aderire all’Unione europea, alle due regioni dovrebbe essere concesso di indire referendum sulla propria indipendenza.

In cambio, la Russia si sarebbe impegnata a ritirare le ami nucleari dalla Bielorussia e a non schierare nei territori di Minsk missili a medio raggio. Il Cremlino, inoltre, sposterebbe le proprie truppe dallo Stato fantoccio con capitale Tiraspol.

La Finlandia: «Non lasceremo la Nato». E la Moldavia denuncia pressioni crescenti da Mosca

Si sa, in diplomazia non è cosa nuova presentare richieste che potremmo definire massimaliste. E infatti sono già arrivate le prime reazioni alle condizioni dalla Russia. Il ministro della Difesa finlandese Antti Häkkänen ha dichiarato che «la Russia sta mettendo alla prova gli Stati Uniti e l’Europa con richieste politiche e militari assolutamente scandalose. L’architettura della NATO non è negoziabile. La Finlandia non lascerà l’alleanza, è fuori discussione».

Il governo moldavo ha commentato le indiscrezioni, affermando che le pressioni e le provocazioni provenienti da Mosca continuano ad aumentare man mano che Chisinau avanza nel percorso di integrazione europea. La federalizzazione del Paese, inoltre, richiama il Memorandum Kozak del 2003, un progetto mai realizzato che avrebbe attribuito alla Transnistria e alla Gagauzia un’influenza significativa sulle decisioni dello Stato centrale