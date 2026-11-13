Iran, l’annuncio di Trump: «Vance non se ne occuperà più». Salta il tavolo con il falco del regime

Sembra farsi sempre più profonda la spaccatura interna all’amministrazione Usa tra coloro che vorrebbero proseguire la guerra con l’Iran e i sostenitori di un accordo diplomatico. Il presidente Donald Trump ha annunciato che il suo numero due, JD Vance, non si occuperà più del dossier di Teheran, ma della corruzione e della criminalità nelle città governate dai dem.

«Non abbiamo bisogno di un’intesa con l’Iran. Quei tempi sono finiti da un pezzo. Abbiamo i loro soldi, centinaia di miliardi di dollari, e il loro Stretto», ha scritto in un post l’inquilino della Casa Bianca, sparigliando per l’ennesima volta le carte in tavola.

Secondo il Walls Steet Journal, infatti, il vicepresidente avrebbe valutato di sedersi al tavolo con Mohsen Rezaei, capo della sicurezza nazionale iraniana e principale sabotatore degli accordi fino ad ora proposti, vero falco del regime. Ma ora anche questa possibilità è saltata, a favore di una strategia attendista che lascia la questione aperta.

Lo stallo per stragolare l’economia del regime

Washington e Teheran sono bloccate da mesi in uno stallo. La guerra non è più guerreggiata, ma la situazione non è certo tornata alla normalità. Pare che alla Casa Bianca, dunque, abbia per il momento vinto la linea del segretario di Stato Marco Rubio e del direttore della Cia John Ratcliffe, improntata su una linea di logoramento: blocco navale, beni congelati, siti oscurati.

Una strategia volta a strangolare il regime degli ayatollah, in profonda crisi economica. Al momento, però, il governo della Repubblica islamica non sembra intenzionato a cedere e suoi esponenti ripetono continuamente che non vi sarà pace finché gli Stati Uniti non accetteranno tutte le condizioni di Teheran.

Le minacce di due Paesi bloccati in una guerra che non riescono a risolvere

I pasdaran continuano a minacciare risposte «dieci volte» più dure a qualsiasi attacco. L’Assemblea degli esperti, l’organo deputato ad eleggere o destituire la Guida suprema, ha persino messo sul tavolo l’uscita dal Trattato di non proliferazione nucleare. Da parte loro, gli Stati Uniti hanno ventilato la possibilità di usare la Moab, la «madre di tutte le bombe», per colpire il sito sotterraneo iraniano di Pickaxe Mountain.

Entrambe le parti, però, sono ammaccate. L’amministrazione Trump ha subito il contraccolpo del conflitto durante le elezioni di midterm, e l’ayatollah Mojtaba Khamenei ha dato al governo iraniano «determinati poteri» per sbloccare la situazione e giungere ad un accordo.

Tra diplomazia e interessi israeliani

Ad oggi, nulla di fatto. Molti Stati mediorientali, Qatar in primis, stanno cercando di portare avanti l’opera diplomatica, ma i due Paesi coinvolti nel conflitto restano sulle loro posizioni. In mezzo, c’è Israele. Il premier Benjamin Netanyahu pare vorrebbe una ripresa della guerra e avrebbe avuto un furioso litigio al telefono con Trump.

Voci smentite dal suo ufficio, ma comunque segnale di troppi interessi diversi che si mischiano sullo sfondo di questo conflitto che, al momento, resta congelato.