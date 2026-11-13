Il peso dello scandalo Nividia sulle relazioni tra Cina e Stati Uniti

Lo scandalo Nvidia e le dimissioni del suo ormai ex amministratore delegato Jensen Huang potrebbero avere delle conseguenze anche sui rapporti tra Cina e Stati Uniti. Il fatto che il co-fondatore dell’azienda abbia avuto una relazione extraconiugale con una donna sospettata di essere una spia di Pechino hanno infatti riacceso negli Usa il dibattito sulla sicurezza delle esportazioni di chip destinati al Dragone.

Diversi analisti cinesi, interpellati dal South China Morning Post, hanno affermato che la Repubblica popolare potrebbe rispondere ad un eventuale inasprimento delle restrizioni statunitensi sulle esportazioni di semiconduttori avanzati con nuovi controlli sulla vendita delle terre rare, facendo leva dunque su uno dei suoi principali strumenti di pressione commerciale nei confronti di Washington.

Gli analisti cinesi: «Nuove restrizioni americane sarebbero grave errore»

Alcuni esponenti politici americani hanno chiesto ulteriori restrizioni, che potrebbero complicare i negoziati commerciali in vista dell’incontro tra il presidente Donald Trump e il suo omologo Xi Jinping al vertice Apec di Shenzen, previsto per la prossima settimana.

Secondo Victor Gao, vicepresidente del think tank cinese Center for China and Globalization, utilizzare il caso Nvidia come mezzo per aumentare la pressione negoziale su Pechino sarebbe un grave errore. «Quello che potrebbero ottenere è costringere la Cina a rafforzare i controlli sulle esportazioni di terre rare», ha dichiarato, affermando che delle eventuali nuove limitazioni americane accelererebbero gli sforzi di Pechino per raggiungere l’autosufficienza nella produzione di semiconduttori.

Dello stesso parere and Wang Yingliang, economista politico di Shanghai, convinto però che la controversia sui chip non dovrebbe compromettere l’intero processo negoziale tra Washington e Pechino, visto che la Cina ha fatto scorta di chip e ha fatto progressi nella sua industria nazionale.

Le relazioni tese tra Stati Uniti e Cina

Il ministero degli Esteri cinese ha ribadito la sua contrarietà all’uso indiscriminato di controlli sulle esportazioni, con la portavoce Mao Ning che ha avvertito del rischio di compromissione delle catene globali di approvvigionamento nel caso di ulteriori restrizioni americane.

Pechino ha respinto più volte le accuse di spionaggio e ha negato che Alice Huang, l’amante dell’ex ceo di Nvidia, sia una spia del governo cinese. Ma le relazioni tra la Repubblica popolare e gli Stati Uniti sono comunque tese e, come sottolineato Xu Tianchen, economista dell’Economist Intelligence Unit, esse dipendono in larga misura dal rapporto personale tra Xi e Trump, ora politicamente indebolito dopo le elezioni di midterm.