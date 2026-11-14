I lavoratori di Nvidia rivogliono Huang. Scontro sulle indagini tra Bessent e Lutnick

All’indomani dell’allontanamento di Jensen Huang dalla sua creatura Nvidia, il caso della sua relazione extraconiugale con la presunta spia cinese continua ad agitare il Congresso e ha aperto ufficialmente una crepa all’interno della Casa Bianca.

I parlamentari americani vogliono infatti vederci chiaro sulle eventuali attività di spionaggio cinese e sulla sicurezza delle tecnologie americane. Così il Congresso ha convocato Huang il primo dicembre. Per l’ex amministratore delegato il termine per accettare è scaduto alle 2 ora italiana. Nel momento in cui scriviamo non è nota la risposta, ma Huang aveva già dato la sua disponibilità informale giovedì.

Se ciò venisse confermato, il fondatore di Nvidia accetterebbe di sottoporsi a un interrogatorio a porte chiuse. L’ultimatum è stato presentato tramite una lettera del 12 novembre da tre repubblicani: il presidente della commissione Affari esteri, Brian Mast, il presidente della commissione speciale sulla Cina, John Moolenaar, e il presidente della commissione Intelligence, Rick Crawford.

I dubbi sull’amante di Huang

Nonostante questa iniziativa, pare che l’intelligence degli Stati Uniti non sia nemmeno sicura che l’amante Alice Huang fosse una spia di Pechino. A rivelarlo è la Cnn: «C’è disaccordo tra i funzionari Usa sulla solidità delle prove che indicano che Alice Huang sia stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato cinese (Mss), l’equivalente cinese della Cia, per spiare Jensen Huang e, per estensione, i responsabili politici statunitensi».

Anche il procuratore generale Todd Blanche giovedì aveva ammesso: «Né il dipartimento di Giustizia, né io, né il direttore dell’Fbi Patel siamo giunti ad alcuna conclusione su chi lei sia o non sia».

Lo scontro interno all’amministrazione Trump

Nel ginepraio dello scandalo tech si ritrova impantanato anche il segretario statunitense al Commercio, Howard Lutnick, accusato da più parti di essere stato troppo morbido nell’esaminare i rischi della vendita dei chip Nvidia alla Cina. Così anche Lutnick comparirà davanti al Congresso. A confermarlo è stata la sua portavoce, Kristen Eichamer, a Nbc News: «Il segretario Lutnick ha accettato di propria iniziativa di presentarsi davanti al Banking Committee per rispondere alle loro domande».

Era stato il senatore repubblicano della Carolina del Sud Tim Scott a chiedere sia a Huang sia a Lutnick di testimoniare davanti al Banking Committee. Ma a scagliarsi contro il segretario al Commercio ieri è stato soprattutto il segretario al Tesoro, Scott Bessent. Già lo scorso mercoledì Axios aveva riferito di una discussione tra i due nella Situation room della Casa Bianca sul caso Nvidia, ma il dipartimento al Commercio aveva smentito.

Ora invece la crepa viene confermata dalle stesse parole di Bessent. Interpellato dalla Cnbc sulle mancate restrizioni a Megaspeed, l’azienda con sede a Singapore collegata ad Alice Huang, Bessent ha commentato che il dipartimento del Tesoro, insieme ad altre agenzie «da mesi si dichiaravano favorevoli a inserire Megaspeed nella entity list, ma l’ultima parola spetta al dipartimento del Commercio». E ha quindi invitato a «chiedere a loro quali siano i loro processi interni».

Ha poi rincarato la dose sostenendo che «Trump ha chiarito in modo inequivocabile che la Cina non dovrebbe ricevere alcun chip Nvidia di potenza superiore all’H100», quindi «qualsiasi fuga di prodotti è estremamente frustrante poiché danneggia le nostre grandi aziende e, nell’ambito della corsa all’Intelligenza artificiale, offre un vantaggio ai cinesi».

I dipendenti di Nvidia rivogliono Huang e chiedono chiarezza sulle cause delle dimissioni

Lato amanti sembra valere il detto «non c’è due senza tre» per Jensen Huang. Dopo Alice e la vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia, Kimberly Powell, è spuntata fuori la terza relazione clandestina. Secondo Reuters si tratterebbe di un’altra dipendente del colosso dei chip.

Dall’altra parte, lo staff di Nvidia chiede il ritorno del suo fondatore. Stando a quanto riferito da Wired, nella sezione suggerimenti del tool aziendale sono comparsi più di 1.600 commenti dei dipendenti a suo favore. Il dibattito sarebbe iniziato prima delle dimissioni, quando un ingegnere ha chiesto al Consiglio di amministrazione di raccogliere le opinioni dei dipendenti prima di decidere.

Dopo la rimozione di Huang dall’incarico, la mobilitazione è cresciuta ulteriormente, con email che hanno richiesto maggiore trasparenza sui motivi delle sue dimissioni. Prima dell’uscita di scena di Huang, anche Trump, durante una telefonata, avrebbe esortato l’ex ceo a lottare per mantenere il suo posto. Per ora pare non ci sia una marcia indietro: secondo il Financial Times, il consiglio di amministrazione di Nvidia, alla ricerca di un amministratore delegato definitivo, avrebbe già contattato Rene Haas, ceo di Arm.

Si tratta della società britannica controllata dalla giapponese Softbank specializzata nella progettazione di chip. Nvidia aveva tentato di acquisirla nel 2020 per 40 miliardi di dollari. Intanto, il primo giorno senza Huang non ha scosso particolarmente il mercato: nel momento in cui il giornale va in stampa Nvidia perde circa il 2%, in parziale ripresa dopo essere aver ceduto il 4,6% nelle ore precedenti.