L’intelligence americana ha lanciato l’allarme sui piani dell’Iran, che punterebbe a colpire esponenti dell’amministrazione Trump attraverso la detonazione di una «bomba sporca» o all’impiego di un’arma chimica a Washington. Sette funzionari della sicurezza Usa hanno dichiarato alla Cnn che la Repubblica islamica sta cercando di dotarsi di varie opzioni.

Al momento non ci sono indicazioni di un attacco imminente, ma i piani intercettati dagli statunitensi sono stati definiti come «molto dettagliati» e includerebbero obiettivi molto specifici. Sono stati interpretati, inoltre, come una chiara propensione degli ayatollah verso l’escalation.

L’obiettivo dell’Iran, dunque, sarebbe quello di spostare la guerra sul suolo americano. Nell’ultima settimana, si sono tenute varie riunioni dell’amministrazione per discutere di come affrontare questa minaccia, che potrebbe anche influenzare le decisioni di Trump sul riprendere o meno il conflitto in Medio Oriente.

Gli ayatollah puntano ai funzionari americani

I complotti iraniani contro i funzionari americani non sono una novità e si sono spesso concentrati sul trovare l’occasione di colpire personalità statunitensi durante i loro viaggi all’estero. Lo stesso presidente era finito nel mirino dei pasdaran già durante il suo primo mandato e, rientrando dal vertice Nato in Turchia, era stato costretto a cambiare aereo e tornare al vecchio Air Force One per motivi di sicurezza che rendevano il velivolo presidenziale regalato dal Qatar non adeguato.

L’invito alla calma della Casa Bianca

Dalla Casa Bianca è arrivato un invito alla calma. Il portavoce Lauren Bis ha affermato che «monitoriamo tutte le potenziali minacce, ma al momento non ci sono minacce credibili». E sull’Iran è tornato a parlare anche il vicepresidente JD Vance, recentemente escluso dal dossier. «Non diventerà una forever war. Non diventerà un impegno di dieci, 15 anni ma neanche un impegno da due anni», ha detto in un’intervista di Fox.

Continua lo stallo in Medio Oriente

Al momento, tra Stati Uniti e Repubblica islamica vige uno stallo. Entrambe le parti stanno prendendo tempo, con l’ayatollah Mojtaba Khamenei che ha dato al governo di Teheran poteri speciali per «risolvere la situazione» con gli Usa e l’amministrazione americana spaccata tra chi vorrebbe proseguire sulla via del negoziato e chi invece preme per continuare il conflitto.

Diversi osservatori avevano ipotizzato una ripresa delle ostilità dopo le elezioni di midterm, conclusesi con una dura sconfitta dei repubblicani, ma il presidente Trump non ha ancora preso una decisione, pur affermando che «non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran».