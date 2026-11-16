Burnham prepara il ritorno di Londra nell’Ue. L’attacco di BoJo: «Affonderà se stesso e il partito»

Andy Burnham vuole riavvicinare il Regno Unito all’Ue. Nell’ultimo di una serie di interventi in cui ha criticato la Brexit, il premier britannico è pronto ad annunciare la firma di un nuovo accordo tra Londra e Bruxelles. Nel corso della conferenza del Partito laburista gallese, ha affermato che la Gran Bretagna ha «perso più di quanto abbia guadagnato» uscendo dall’Europa.

Burnham incontrerà questa settimana i leader europei e intende concludere accordi che, stando a quanto riportato dal Guardian, potrebbero aumentare il Pil dello 0.4%, ovvero un guadagno pari a circa 17 miliardi di sterline. Le intese riguarderebbero il settore alimentare e agricolo, la mobilità giovanile e lo scambio di quote di emissioni.

L’intervento di Burnham al banchetto di Londra

L’intervento di Burnham avverrà durante il banchetto del Lord Mayor nella City di Londra. Durante il suo discorso, il premier laburista denuncerà che la promessa fatta da Boris Johnson di riprendere il controllo non è stata mantenuta e che il Paese si è ritrovato con una Brexit inutilmente rigida, che ha creato ostacoli alle imprese e ha danneggiato il suo potenziale economico.

«È come nella favola dei vestiti nuovi dell’imperatore, in cui nessuno è disposto a dire la verità evidente. Ebbene, io dico le cose come le vedo. E, francamente, l’imperatore è nudo», dirà Burnham. «La Brexit che ci è stata imposta non ha funzionato. Abbiamo perso più di quanto abbiamo guadagnato».

Riguardo all’accordo con l’Ue, il premier dovrebbe affermare che «illustra il nostro nuovo approccio. Non conflittuale. Non si tratta più di bruciare i ponti, ma di essere costruttivi e positivi, dimostrando che possiamo unirci per affrontare sfide comuni».

Alla Bbc, il ministro per i Rapporti con l’Unione europea Hamish Falconer ha dichiarato che, nell’ambito della nuova intesa, Londra potrebbe avere «voce in capitolo» nelle discussioni, ma non il diritto di voto sulle politiche alimentari di Bruxelles.

L’affondo di Boris Johnson: «Follia fare della Brexit la priorità politica»

Immediata la reazione di Boris Johnson, che ha attaccato Andy Burnham per le sue critiche alla Brexit. In un’intervista al quotidiano Daily Telegram, l’ex premier, che nel 2016 guidò la campagna Vote Leave, ha esortato l’attuale primo ministro a «non sprecare il suo mandato» sull’Europa.

«È una follia fare della Brexit la propria priorità politica. Finirà per affondare se stesso e il suo partito su questo punto, e deve abbandonarlo perché non vincerà: la realtà è che la gente non è stupida», ha dichiarato Johnson, convinto che i britannici sceglierebbero di nuovo di restare fuori dall’Unione.

BoJo ha detto anche di temere che Burnham stia preparando un voto anticipato per maggio, puntando sul rientro nel blocco comunitario, nonostante le smentite di Downing Street. E su un suo eventuale ruolo, ha affermato che «ci sono molte persone ben felici di ribadire le cose che ho detto, ma naturalmente le ribadirò anch’io».