Vance in dubbio sulla Casa Bianca dopo il siluramento dal dossier Iran

JD Vance si candiderà alla nomination presidenziale repubblicana? Secondo la Cnn, il vicepresidente starebbe nutrendo dei dubbi su questa eventualità. Nonostante non abbia ancora preso una decisione, il numero due della Casa Bianca sarebbe impensierito dal protrarsi dell’impopolare conflitto iraniano.

Del resto, l’articolo della Cnn è uscito poco dopo che Donald Trump aveva tolto al suo vice la gestione diplomatica della crisi con Teheran, incaricandolo di occuparsi a tempo pieno della corruzione negli Stati a guida dem. «Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran», aveva sentenziato il presidente. L’annuncio di Trump è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il presidente aveva infatti litigato nel fine settimana con Benjamin Netanyahu sul conflitto iraniano: conflitto che anche il nuovo capo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller, vorrebbe chiudere il prima possibile. Insomma, la posizione di Vance, che è da sempre stato un deciso fautore della diplomazia con la Repubblica islamica, sembrava essersi rafforzata.

Trump, Vance e lo strappo sulla diplomazia con Teheran

E allora che cosa è accaduto? Giovedì, il Times of Israel ha riportato che il presidente americano avrebbe cominciato a considerare il memorandum d’intesa di Islamabad come un «errore»: stiamo parlando di un accordo che, ricordiamolo, era stato Vance a negoziare con Teheran a giugno. Inoltre, sembra che Trump si stia mostrando insofferente verso il fatto che il suo vice abbia incolpato la guerra in Iran del disastro dei repubblicani alle Midterm. Per quanto all’inizio si fosse mostrato d’accordo con lui, negli ultimi giorni l’inquilino della Casa Bianca avrebbe cominciato a irritarsi. Senza poi trascurare che l’ala filo-israeliana del Partito repubblicano e, più in generale, del mondo conservatore americano sta da giorni sparando a palle incatenate contro Vance per le sue critiche al conflitto iraniano. Sotto questo aspetto, tra i più accesi detrattori del vicepresidente emerge il commentatore di Fox News, Mark Levin, che è considerato molto vicino a Netanyahu: quel Netanyahu contro cui Vance ha più volte lanciato strali, tacciandolo di aver fatto intenzionalmente deragliare la diplomazia tra Washington e Teheran.

Vance e il fronte antiestablishment: il network conservatore si muove

Tuttavia bisogna fare attenzione. Secondo Politico, il vicepresidente punterebbe a far leva sugli attacchi che gli arrivano dai democratici e dai falchi repubblicani, per accreditarsi come figura antiestablishment. Non è del resto un mistero che Vance punti a recuperare il voto dei trumpisti delusi. Non solo. Anche il network del vicepresidente è in fermento. Lo stratega politico, Ryan Neuhaus, si è recentemente dimesso dai vertici della Heritage Foundation per fondare un nuovo think tank, chiamato American Ascent. Un pensatoio che, secondo il Daily Beast, collabora già con varie realtà gravitanti attorno a Vance, come il Claremont Institute e Turning Point Usa. È inoltre interessante notare che Neuhaus si è dimesso dalla Heritage per la sua vicinanza a un profilo critico del governo israeliano, come Tucker Carlson: l’ex volto di Fox News con cui Vance, a settembre, si è rifiutato di rompere l’amicizia. Vicino a Carlson è anche l’ex direttore del controterrorismo Joe Kent che, dimessosi dall’amministrazione Trump in polemica con la guerra in Iran, si è detto fiducioso sulla possibilità che Miller convinca il presidente a chiudere il conflitto. Tra l’altro, sempre secondo il Daily Beast, anche il figlio di Trump, Donald jr, starebbe operando nel network di Vance.

Vance verso il 2028, i rapporti con Trump e le divisioni dem

Insomma, al netto dei dubbi, il vicepresidente si sta muovendo. L’incognita, per lui, risiede semmai nel rapporto con l’inquilino della Casa Bianca: rapporto che, al momento, non appare troppo idilliaco. Al contempo, alcuni senatori dem neoletti, come James Talarico e Abdul El-Sayed, hanno auspicato una collaborazione con l’amministrazione americana su immigrazione e sanità. Si tratta di una posizione che potrebbe spaccare un Asinello già internamente diviso per la scelta dei suoi prossimi leader parlamentari. È in questo clima complessivo che Vance dovrà fare la sua scelta in vista del 2028.