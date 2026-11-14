Ha altri 3 mesi a Francoforte ma Lagarde già si scalda per la poltrona dell’Eliseo

Christine Lagarde non ha ancora lasciato la poltrona di presidente della Banca centrale europea (Bce), ma è già sul trampolino pronta a tuffarsi nelle agitate acque della politica francese.

Lagarde all’Eliseo, il sondaggio la accredita al 14%

Ieri Politico.eu ha pubblicato un sondaggio che le attribuisce il 14% dei voti al primo turno delle presidenziali francesi della prossima primavera, nell’ipotesi in cui fosse lei la candidata centrista al posto di Édouard Philippe, finora accreditato della candidatura.

Contro gli stessi avversari, l’ex primo ministro di Emmanuel Macron si fermerebbe al 13,5%, in calo dal 16% di fine ottobre. In testa resta Marine Le Pen con il 30,5%, seguita da Jean-Luc Mélenchon, che per la prima volta supera il 20% e arriva al 20,5%.

Per accedere al ballottaggio, alla Lagarde basterebbe superare Mélenchon, da cui la separano sei punti e mezzo. Una missione non impossibile, perché nel frattempo il candidato dei Repubblicani Bruno Retailleau propone le primarie della destra e del centro il 31 gennaio e il 7 febbraio, giorno in cui Lagarde lascerà Francoforte. Se quell’area si raccogliesse attorno a un solo nome, i voti oggi dispersi fra David Lisnard (10%) e lo stesso Retailleau (5,5%) colmerebbero il distacco.

Al secondo turno scatterebbe poi il riflesso che in Francia sbarra regolarmente la strada al Rassemblement national (Rn), con la sinistra chiamata a votare chiunque si trovi di fronte a Le Pen. L’ipotesi di Lagarde all’Eliseo non è dunque per nulla remota ed ha anche basi aritmetiche concrete.

L’addio anticipato alla Bce e la libertà di parlare

Il 29 ottobre scorso, la presidente della Bce ha comunicato al presidente del Consiglio europeo António Costa che se ne andrà il 7 febbraio 2027, quasi nove mesi prima della scadenza naturale. Ai giornalisti ha spiegato lo stesso giorno di non poter più restare neutrale, perché la verità viene «molto spesso danneggiata» da false rappresentazioni. Un’altra volenterosa missionaria contro le fake news, quindi, che poche settimane prima aveva definito una sua candidatura un’idea «per nulla buona». Due giorni fa invece, al Forum per la pace di Parigi, alla domanda se escludesse ancora la corsa all’Eliseo ha risposto di voler recuperare «la libertà di parlare» e di occuparsi di questioni estranee alla politica monetaria (terreno su cui, del resto, non sembra aver lasciato tracce memorabili).

Fino a febbraio Lagarde resterà però alla guida della Bce, con due riunioni di politica monetaria ancora da presiedere, l’ultima solo tre giorni prima di lasciare, il 4 febbraio.

Bce, Ucraina e conti francesi: i temi politici di Lagarde

Sempre dalla tribuna parigina, da presidente Bce in carica, ha parlato di sostegno all’Ucraina, del prezzo pagato dall’Europa per la dipendenza energetica dalla Russia e anche dell’urgenza di avviare l’unione dei mercati dei capitali. Temi assai politici e poco monetari, conditi da una urgenza cui non è estranea la situazione finanziaria francese.

Sui conti pubblici francesi, infatti, che i mercati osservano con nervosismo nonostante i regali delle agenzie di rating, si gioca buona parte della partita. Il deficit pubblico atteso per il 2026 è del 5,4% del Pil e il governo fatica a far approvare il bilancio 2027 entro fine anno.

Il differenziale di rendimento fra titoli francesi e tedeschi si sta allargando, e il 27 novembre Standard & Poor’s tornerà a valutare il debito di Parigi. La fiducia in Emmanuel Macron è scesa al 13%, sotto il minimo storico di Hollande, mentre Mélenchon propone un’agenda sociale ed economica tra il grottesco e l’avventuroso.

In questo quadro si inserisce Lagarde, ex ministra dell’Economia di Nicolas Sarkozy ed ex direttrice del Fondo monetario, pronta a passare dal consiglio direttivo della Bce alla campagna elettorale senza soluzione di continuità.

Marine Le Pen, i guai giudiziari e la sfida ai mercati

Già lo scorso febbraio indiscrezioni di stampa attribuivano l’uscita anticipata alla volontà di far scegliere a Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz il successore alla Bce, prima di un’eventuale vittoria di Marine Le Pen.

La candidata del Rassemblement national guida tutti i sondaggi, ma si porta dietro una zavorra giudiziaria. Nel luglio scorso la Corte d’appello di Parigi l’ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi del Parlamento europeo e l’ha condannata a tre anni di carcere, uno dei quali da scontare con il braccialetto elettronico. Sulla decisione dei giudici pende ancora un ricorso in Cassazione, il cui esito è atteso prima del voto.

Intanto, la Le Pen lavora per rassicurare i mercati e il 6 ottobre scorso ha presentato una contro-manovra di bilancio con 140 miliardi di risparmi in cinque anni e il deficit sotto il 3% entro il 2030. Una cura da cavallo la cui fattibilità è dubbia e i cui esiti possono persino peggiorare l’attuale situazione sociale, già molto critica.

Successione Lagarde, due candidati per la guida della Bce

Per la successione della Lagarde, alla scadenza del 6 novembre sono arrivate due candidature, quella dello spagnolo Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, e quella dell’olandese Klaas Knot, ex governatore della banca centrale dei Paesi Bassi.

Secondo fonti riprese dalle agenzie, Parigi sarebbe pronta a sostenere de Cos, mentre da Palazzo Chigi si lascia intendere di non avere ancora un favorito. L’accordo politico è atteso al vertice dei capi di Stato e di governo del prossimo 26 novembre.