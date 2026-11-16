L’intervento delle forze armate di El Salvador ad Haiti, da anni sotto il controllo delle gang criminali, potrebbe aprire la strada a un dialogo tra le bande e il governo. Il primo ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé ha pubblicamente ringraziato le truppe salvadoregne e la Forza di soppressione delle gang per le operazioni contro i gruppi armati che terrorizzano la capitale e le principali città del Paese.

«Voglio salutare il grande impegno profuso dalle forze armate salvadoregne nella lotta contro le gang criminali. Grazie al loro sostegno e all’impegno quotidiano della nostra polizia stiamo recuperando il controllo del territorio e ristabiliremo presto l’autorità dello Stato», ha dichiarato il premier.

I 2.500 militari inviati da Bukele

L’arrivo dei soldati della nazione centroamericana è stato fortemente voluto dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, che ha inviato ad Haiti almeno 2.500 militari. L’obiettivo iniziale era contribuire a ritrovare quattro tecnici dell’aviazione salvadoregni scomparsi dopo un’imboscata delle gang, il 18 ottobre scorso, mentre erano impegnati sull’isola con il contingente internazionale.

Dopo la scomparsa dei quattro uomini, Bukele aveva inizialmente inviato alcune centinaia di soldati. Il contingente è stato poi rafforzato, fino a trasformarsi in una consistente forza di intervento. Al momento, tuttavia, dei quattro tecnici non si hanno notizie certe. La loro sorte resta uno dei nodi più delicati dell’operazione.

Il presidente salvadoregno ha ribadito sui social che i suoi militari non sono stati mandati ad Haiti per invadere il Paese, ma per dare una lezione alle gang. Sul campo, le forze armate di San Salvador hanno applicato metodi simili a quelli utilizzati nella campagna contro i gruppi criminali in patria, con operazioni militari su larga scala.

L’attacco al quartier generale dei 400 Mawozo

L’8 novembre, con un’operazione condotta con elicotteri e droni, le forze haitiane e salvadoregne hanno colpito la casa di Wilson Joseph, detto Lanmò San Jou, e il quartier generale della sua banda, i 400 Mawozo. Il Miami Herald ha descritto un blitz rapido e improvviso, nel cuore della notte, con una task force composta da droni della polizia haitiana, contractor privati, truppe a terra e quattro elicotteri, due dei quali salvadoregni.

Secondo le ricostruzioni diffuse dopo l’operazione, sarebbero morte una ventina di persone. Il capo della gang, però, non si trovava nell’edificio colpito. L’attacco ha comunque rappresentato un duro colpo per l’organizzazione criminale.

Pochi giorni prima, un’altra operazione con droni a Cité Soleil aveva portato all’uccisione di Mathias Santil, capo della banda Boston. La successione di attacchi ha aumentato la pressione sui gruppi armati, che da anni esercitano il controllo su vaste aree del Paese.

La richiesta di dialogo alle Nazioni Unite

Dopo il raid contro il quartier generale, Wilson Joseph e i 400 Mawozo hanno scritto alle Nazioni Unite chiedendo un’occasione per avviare un dialogo e una mediazione. La richiesta è stata confermata dall’Onu, che ha precisato come la ricezione della lettera non equivalga a un riconoscimento della banda o delle sue rivendicazioni.

L’operazione di Bukele, che sostiene di finanziare per il 90% con risorse nazionali, gode del sostegno politico e diplomatico degli Stati Uniti e della Repubblica Dominicana. Il presidente dominicano Luis Abinader ha fornito supporto logistico e di intelligence e ha sollecitato le forze internazionali delle Nazioni Unite a sostenere con decisione le operazioni contro le gang.

Ad Haiti opera anche Vectus Global, società di sicurezza privata fondata da Erik Prince, ex Navy Seal e fondatore di Blackwater. La presenza di diversi soggetti armati, tra forze haitiane, contingenti internazionali, militari salvadoregni e operatori privati, solleva però interrogativi sul coordinamento delle operazioni e sulle responsabilità in caso di violazioni.

La popolazione locale ha manifestato in strada a sostegno dell’intervento di Bukele. Il presidente salvadoregno, al potere dal 2019 e vicino a Donald Trump, è diventato famoso per la dura campagna contro la criminalità avviata nel 2022. L’esercito è sceso in strada e ha combattuto contro le gang quartiere per quartiere, nella capitale e nelle principali città. Migliaia di persone sono state arrestate e trasferite in carceri costruite appositamente per i detenuti accusati di appartenere alla criminalità organizzata.

La strategia ha contribuito a ridurre drasticamente il numero degli omicidi e degli altri reati, portando El Salvador da uno dei Paesi più violenti al mondo a uno dei più sicuri. Ma il modello di Bukele è stato anche duramente criticato da organizzazioni internazionali e per i diritti umani, che hanno denunciato arresti arbitrari, violenze e gravi limitazioni delle libertà civili.

La riconquista dello stadio e il futuro di Haiti

La ripresa del controllo dello stadio Sylvio Cator di Port-au-Prince è un altro passaggio importante dell’offensiva. La struttura, che dovrebbe diventare il quartier generale delle forze salvadoregne, può rappresentare una base strategica per le operazioni nel centro della capitale.

Dopo anni di violenze e di progressiva perdita di controllo del territorio da parte delle istituzioni, Haiti cerca una via d’uscita dalla crisi. Il Paese non ha un presidente eletto dal 2021, quando Jovenel Moïse fu assassinato nella sua residenza ufficiale.

L’intervento di Bukele ha alimentato le speranze di una parte della popolazione, ma restano aperti interrogativi importanti: dalla sorte dei quattro tecnici salvadoregni scomparsi alla legittimità e al coordinamento delle operazioni militari, fino alla tutela dei civili. La sconfitta delle gang è ancora lontana e la riconquista di alcune aree non basta, da sola, a garantire il ritorno di istituzioni stabili.