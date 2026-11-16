Trump parte per l’Asia, giovedì il trilaterale con Xi e Putin: di cosa discuteranno i leader

Al via oggi il viaggio diplomatico del presidente Donald Trump in Asia, con tappa nelle Filippine e in Cina. Il momento culminante di questo tour in Oriente sarà il trilaterale a Shenzhen, dove il presidente americano, Vladimir Putin e Xi Jinping siederanno allo stesso tavolo.

Trump partirà alla volta di Manila, dove atterrerà domani e parteciperà ad una serie di incontri multilaterali al Solarie Resort. Tra questi, un vertice con i leader del Quad, la firma di un accordo commerciale con la Thailandia e gli eventi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) – Stati Uniti.

Per domani, invece, è prevista la visita di Stato con un bilaterale e un pranzo con il presidente delle Filippine Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nel pomeriggio, il presidente si sposterà in Cina, a Shenzhen. Giovedì parteciperà alla sessione plenaria dei leader dell’Apec e successivamente, presso la Kylin Villa, è programmato sia un faccia a faccia con il presidente cinese, sia il trilaterale storico.

Il viaggio sull’Air Force One qatariota

Per il suo viaggio, Trump dovrebbe utilizzare l’Air Force One donato dal Qatar, anche se vi sono ancora dubbi sugli interventi di ammodernamento che, stando a quanto affermato dalla Casa Bianca, sarebbero stati necessari dopo che una minaccia proveniente dall’Iran aveva costretto il presidente Usa a rientrare a bordo di un aereo militare segreto dal vertice Nato in Turchia, tenutosi nel luglio scorso.

Lo stesso Trump ha affermato che l’aereo ricevuto dai qatarioti era stato «messo fuori servizio» per essere «potenziato al massimo», così da poter entrare in «qualsiasi territorio nemico». A settembre, aveva dichiarato che le modifiche avrebbero richiesto circa una sessantina di giorni.

Sul tavolo Iran e atomiche. Xi non vuole parlare di Ucraina

La settimana scorsa, il trilaterale tra Xi, Trump e Putin era stato messo in discussione da divergenze sul formato dell’incontro, ma Pechino ha sciolto i dubbi con un breve comunicato ufficiale, completando una sequenza diplomatica avviata venerdì dalla Casa Bianca e seguita sabato dal Cremlino.

Secondo quanto emerso, Mosca aveva originariamente impostato la proposta del formato a tre come canale per discutere direttamente della questione dei territori occupati in Ucraina, ma gli americani hanno rapidamente ridimensionato l’agenda del summit. Trump, infatti, vuole discutere del disarmo nucleare globale e della situazione in Iran. E lo stesso Xi Jinping, in una recente conversazione con il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier, ha mostrato irritazione all’idea di discutere del conflitto tra Mosca e Kiev durante l’incontro.

«Ha sottolineato esplicitamente che si tratta di un conflitto europeo, nel quale anche gli europei devono sedere al tavolo», ha dichiarato il capo di Stato della Repubblica federale. Sembra definirsi sempre più come uno spauracchio, dunque, la «nuova Jalta» paventata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con le grandi potenze a discutere di sfere d’influenza senza i Paesi coinvolti.

La visita del collaboratore di Kim a Mosca

Intanto, a pochi giorni dal vertice di Shenzhen, uno dei più stretti collaboratori di Kim Jong Un, Jo Yong Won, si è recato a Mosca a capo di una delegazione del partito e del governo della Corea del Nord. Non sono stati comunicati i motivi o gli obiettivi della visita, seguita con molta attenzione da Seul. L’ipotesi è che Pyongyang voglia rafforzare la sua posizione diplomatica in vista di futuri negoziati con gli Stati Uniti, o potrebbe trattarsi di un incontro per discutere di ulteriori aiuti militari nordcoreani alla Russia.

L’Europa rimane sempre spettatrice

E mentre i grandi del mondo si incontrano, l’Europa come al solito resta all’angolo. Dopo la presentazione delle richieste della Russia per la pace in Ucraina, a Bruxelles si è discusso di una tregua prima dei negoziati e l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha definito «assurde» le condizioni poste da Mosca.

«Basta con l’uccisione degli ucraini. Basta con gli attacchi alle infrastrutture civili. Se si pone fine a tutto questo, potremo sederci al tavolo e negoziare l’accordo di pace», ha dichiarato, accusando la Russia di intensificare gli attacchi contro infrastrutture civili e precisando che, sul formato europeo dei colloqui, la decisione spetta ai leader, mentre lei lavora «sulla sostanza» e sulle garanzie di pace.