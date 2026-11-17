I ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato una nuova offensiva e le forze governative hanno annunciato di aver abbandonato le ultime postazione sullo stretto di Bab el-Mandeb, adesso totalmente nella mani degli alleati dell’Iran. La ritirata dei lealisti, insieme a quella dell’Arabia Saudita, sarebbe stata necessaria per riposizionare quanto resta dell’esercito governativo a difesa della capitale Aden, minacciata dall’avanzati della tribù sciita fedele a Teheran.

Stando a fonti militari gli Houthi sarebbero ormai a meno di 60 chilometri da Aden e controllano già il distretto di Lahj, fondamentale per rifornire la capitale. Anche l’aeroporto di Dhu Bad, l’ultimo sulla costa, sarebbe caduto, insieme alle alture di Kahbub, da dove si è ritirata l’artiglieria yemenita che doveva difendere l’attacco dal mare.

L’offensiva degli Houthi e la ritirata delle forze governative

Il governo legittimo parla di ripiegamento tattico e nega che le alture siano sotto controllo Houthi, ma la perdita totale dell’accesso al vitale passaggio di Bab el-Mandeb cambia gli equilibri sul campo. Ansar Allah – il vero nome degli Houthi – ha martellato pure l’area meridionale di Taiz, terza città del Paese, che i governativi hanno rapidamente abbandonato per evitare di finire in una trappola. Anche il palazzo presidenziale di Aden è stato colpito più volte e, dalla ripresa dei combattimenti, si registrano almeno 1700 morti e 330.000 nuovi sfollati. Contemporaneamente, i sodali dell’Iran hanno continuato a lanciare missili contro il territorio dell’Arabia Saudita, prendendo di mira le installazioni petrolifere, compreso il grattacielo della compagnia Aramco, ridicolizzando la capacità difensiva del Regno. Gli attacchi dei ribelli dimostrano ancora una volta chi sono i veri controllori del Mar Rosso, così come l’Iran sta continuando a dimostrarlo a Hormuz.

Bab el-Mandeb e il controllo delle rotte commerciali

Con le difficoltà del passaggio del Golfo Persico, Bab el Mandeb era diventato fondamentale sia verso l’Europa sia verso l’Asia, con la riattivazione di alcuni gasdotti sauditi nell’area di Yambu.

I missili contro l’Arabia Saudita e le dichiarazioni degli Houthi

I sauditi hanno annunciato l’intercettazione di alcuni droni lanciati contro le città sante di Medina e La Mecca, un evento subito smentito dal portavoce degli Houthi, Yahya Saree. «Questa è una menzogna e una falsità. Le nostre operazioni prendono di mira solo gli impianti petroliferi e le basi militari», ha detto alla Verità. «I sauditi devono accettare la sconfitta sul campo di battaglia invece di nascondersi dietro i luoghi sacri islamici. La guerra finirà presto e anche Aden cadrà, così da riunificare il popolo yemenita sotto un’unica bandiera. Abbiamo già distrutto il campo di Ras Abbas e le forze di Riyadh riunite a al-Jawf e al-Tuwal, ormai non hanno più armi pesanti per difendere la città. Anche l’aeroporto King Khalid è sotto attacco così come il gasdotto East-West, colpito con due droni».

Gli alleati di Riad frenano sull’intervento nello Yemen

L’Arabia Saudita chiede da tempo aiuto all’estero, ma nemmeno il Patto della Mecca firmato con Turchia e Pakistan ha prodotto risultati. Le due nazioni alleate si sono limitate a inviare reparti e mezzi, ma solo in funzione difensiva, così come ha fatto per il momento l’Egitto, molto più coinvolto. Riad ha firmato un accordo anche con la Siria, che potrebbe inviare mercenari e combattenti stranieri rimasti a Damasco dopo il crollo del regime di Bashar al-Assad, ma al momento nessuno vuole infilarsi nel pantano yemenita. Gli Stati Uniti, dopo aver negato l’aiuto a Mohammed Bin Salman, a inizio ottobre erano stati più possibilisti, ma per ora si sono limitati a consiglieri e mezzi. L’Unione europea ha condannato la nuova ondata di attacchi, ribadendo il sostegno al governo legittimo dello Yemen e dicendosi pronta a difendere la libertà di navigazione nel Mar Rosso, ma dimostrandosi ancora una volta totalmente ininfluente.