Marcinelle diventa memoria europea: l’8 agosto sarà la giornata delle vittime del lavoro

L’8 agosto sarà, in tutta l’Unione, la Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Il Consiglio Ue ha dato oggi il via libera definitivo all’istituzione della ricorrenza, che cadrà ogni anno nell’anniversario della tragedia di Marcinelle, in Belgio, dove morirono 262 minatori, 136 dei quali italiani.

La proposta era stata presentata dall’Italia, dal Belgio e dall’Ungheria, con il sostegno di Germania, Malta, Romania e Spagna. Era già stata approvata dai rappresentanti permanenti dei 27 al Coreper del 4 novembre, appoggiata dalla Commissione ad agosto e sostenuta dal Parlamento europeo con una risoluzione approvata il 21 maggio. Resta ora la formalizzazione della dichiarazione che istituisce la Giornata, annunciata come prossima dalla ministra del Lavoro.

Meloni: «Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei»

Il primo commento è quello della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Da oggi questa memoria appartiene a tutti gli europei», sottolinea, ricordando che da venticinque anni, «grazie all’indimenticato Ministro Tremaglia», l’Italia celebra in quella data il sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Per Meloni la Giornata serve a riaffermare che il lavoro deve essere sinonimo di dignità, diritti e sicurezza e che «in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici illegali di esseri umani» pur di avere manodopera a basso costo.

Parla di «una bella pagina di storia europea» il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X si dice «particolarmente orgoglioso» di un’iniziativa che rivendica come italiana e voluta da tutto il Governo. Un ringraziamento va al presidente del Cnel, Renato Brunetta, che lanciò la proposta nel 2024. L’obiettivo, scrive Tajani, è diffondere soprattutto tra i giovani «una vera cultura della sicurezza sul lavoro».

La Russa e Fontana: Marcinelle, una ferita che attraversa generazioni

Sulla stessa linea i presidenti delle Camere. Per Ignazio La Russa, Marcinelle «non è soltanto una delle pagine più dolorose della storia della nostra emigrazione», ma una ferita che ha attraversato generazioni e confini: dietro quei numeri ci sono uomini e famiglie partiti in cerca di futuro e mai tornati a casa. La lezione, aggiunge il presidente del Senato, resta attuale, perché nessuna esigenza produttiva può prevalere sulla vita e sulla sicurezza delle persone. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, parla invece di una «data simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo» che diventa memoria europea, e ringrazia Cnel, Governo, Paesi promotori, Commissione ed europarlamentari.

Calderone e Fidanza: la memoria diventa un impegno per la sicurezza

«L’Europa sceglie la memoria di Marcinelle», afferma la ministra del Lavoro Marina Calderone, secondo cui il ricordo della tragedia diventa «un patrimonio comune dell’Unione». Per Calderone la Giornata non dovrà essere soltanto un tributo al passato, ma un impegno concreto per rafforzare la prevenzione e affermare che la vita di ogni lavoratore viene prima di tutto.

Dal Parlamento europeo interviene infine Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr, che parla di «vittoria dell’Italia» e di un’iniziativa «trasversale». Tra i ringraziamenti, oltre a Brunetta e Calderone, ci sono la vicepresidente dell’Eurocamera Antonella Sberna, Pina Picierno, la relatrice Chiara Gemma, Meloni e i sindacati Cisl, Uil e Ugl. Fidanza si augura che lo spirito di concordia che ha animato il percorso emerga sempre di più anche nelle cerimonie in Belgio, «superando quelle contrapposizioni ideologiche» viste anche l’8 agosto scorso: «Quei morti meritano rispetto e la sicurezza sul lavoro merita un impegno comune».

Marcinelle, la tragedia del 1956 che costò la vita a 136 italiani

La mattina dell’8 agosto 1956, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, a Marcinelle, vicino a Charleroi, un incendio si sviluppò in uno dei pozzi, riempiendo di fumo e gas le gallerie. All’origine ci fu un errore di manovra nel sistema di carico e risalita, che provocò la rottura di cavi elettrici e di una conduttura d’olio. Per gli uomini sotto terra, molti dei quali bloccati ai livelli inferiori, non ci fu scampo: morirono in 262, sui circa 274 presenti in miniera. I superstiti furono dodici.

Le vittime erano di dodici nazionalità diverse, ma la maggioranza, 136, era italiana. Erano in gran parte emigrati arrivati in Belgio in base all’accordo bilaterale firmato nel dopoguerra, che garantiva all’Italia forniture di carbone in cambio di manodopera. Dopo Marcinelle l’Italia rivide quel patto. La tragedia è diventata un simbolo del prezzo pagato dall’emigrazione italiana e, oggi, della sicurezza sul lavoro. In Italia l’8 agosto è la «Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo», istituita nel 2001 su impulso di Mirko Tremaglia. Il sito del Bois du Cazier è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2012.