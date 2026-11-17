Non c’è due senza tre, dicono. Infatti, tra domani e dopodomani si terrà il terzo incontro del 2026 tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, che questa volta avverrà in Cina al vertice annuale della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) di Shenzhen.

Dopo le visite di Stato reciproche di maggio e settembre, il forum che riunisce 21 economie affacciate sul Pacifico (fra cui Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone, Corea del Sud, Australia e Canada) farà da sfondo anche a un possibile incontro a tre con Vladimir Putin, già definito con una certa disinvoltura storica una «nuova Yalta».

Shenzhen, la vetrina tecnologica della Cina: da villaggio di pescatori a metropoli da 516 miliardi

La scelta della sede del vertice non è casuale. Nata nel 1979 come agglomerato di villaggi agricoli e di pescatori, Shenzhen si è trasformata in una potenza economica, con un Pil che nel 2024 ha raggiunto 516 miliardi di dollari, più di un quinto dell’intero Pil italiano.

Zona economica speciale dal 1980, la metropoli da 18 milioni di abitanti (forse di più) è sede di Huawei, Byd e Tencent e Pechino la usa come vetrina della propria capacità tecnologica e industriale. Dall’incontro Apec, Pechino si aspetta di uscire con un documento finale sostanzioso che copra commercio digitale, intelligenza artificiale, connettività, energia e riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Molto dipenderà dalla postura degli Stati Uniti, considerati gli umori di Trump e soprattutto data la trattativa in corso tra i due sugli squilibri commerciali. La tregua dichiarata tra le due potenze dopo le scaramucce a colpi di dazi scade infatti il prossimo gennaio.

Donald Trump arriva all’appuntamento piuttosto ammaccato, dopo la netta sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato, ma Xi Jinping non arriva molto meglio all’appuntamento, sia pure per motivi diversi.

Produzione in frenata e consumi deboli: la crisi economica mette in difficoltà Xi

A preoccupare il Presidente della Repubblica popolare cinese, al potere senza più limiti di mandato dopo la modifica della Costituzione cinese del 2018, non è la politica interna, quanto l’economia del suo Paese.

Proprio in questi giorni, una serie di dati economici segnalano un nuovo rallentamento dell’economia del Dragone. Naturalmente Pechino ostenta ottimismo e celebra i propri successi economici, tuttavia i dati parlano di una frenata della produzione industriale e di una accentuata debolezza dei consumi interni, sollevando dubbi sulla tenuta del modello a tutto export.

Ad ottobre la produzione industriale è cresciuta del 4,8%, contro il 5,5% di settembre e una previsione di +5,3%, mentre il mercato del lavoro debole e la crisi pluriennale del mattone frenano la spesa delle famiglie.

Le vendite al dettaglio il mese scorso sono aumentate solo dello 0,4% su base annua, dopo l’1,1% di settembre e il magro +0,4% ad agosto. Gli investimenti fissi fra gennaio e ottobre sono scesi dell’8,1%, un calo più ampio rispetto alle previsioni. Non si vedeva un numero così brutto dal 2020, in pieno disastro Covid.

Export record e yuan sottovalutato: la sovraccapacità cinese minaccia l’industria europea

A tenere in piedi la crescita cinese restano le esportazioni, salite del 35,2% a ottobre grazie soprattutto alla domanda di elettronica legata all’intelligenza artificiale. Quest’anno il surplus commerciale cinese si appresta a battere il record di 1.200 miliardi di dollari del 2025.

Nel corso dell’anno lo yuan si è apprezzato di quasi il 5% sul dollaro e di circa il 9% sull’euro, tanto che la banca centrale cinese è intervenuta per frenarne la corsa, ma secondo il Fondo monetario internazionale resta sottovalutato in una misura compresa fra il 17% e il 25%. Significa che le esportazioni cinesi godono di un enorme vantaggio di prezzo legato alla sottovalutazione della moneta.

L’inflazione dei prezzi al consumo è scesa allo 0,7% e l’inflazione di fondo, che esclude cibo ed energia, allo 0,8%, ovvero al livello più basso da nove mesi. I prezzi alla produzione invece salgono, con un aumento del 5,7% su base annua trainati dai rincari delle materie prime e dei prodotti minerari.

La deflazione cinese minaccia l’industria europea: l’export a basso costo può travolgere la manifattura

Ma dietro questi numeri si nasconde una pressione deflattiva che l’energia costosissima tiene per ora sotto il tappeto.

Infatti lo scorso gennaio i prezzi alla produzione cinesi scendevano ancora dell’1,4%, al quarantesimo mese consecutivo di calo. Se la situazione nel Golfo Persico dovesse normalizzarsi, alla fine dell’inverno i prezzi dell’energia potrebbero scendere con decisione e la deflazione cinese tornerebbe in superficie.

A quel punto la sovraccapacità cinese, priva di sbocchi sul mercato interno, si scaricherebbe sui mercati esteri a prezzi sempre più bassi, e a farne le spese sarebbe soprattutto la manifattura europea.

Anche la ripresa dell’inflazione in Occidente si deve in larga parte alla crisi energetica, e con il calo dei prezzi dell’energia diventerebbe chiaro che la deflazione è il vero problema anche per l’Europa.

I due presidenti, insomma, dietro la facciata di sorrisi e buoni auspici, portano con sé a Shenzhen un discreto carico di problemi. In una situazione di fragilità interna è probabile che nessuno dei due voglia discutere di problemi complessi come Taiwan e la guerra commerciale, per cui dall’incontro non sembra ci si debbano attendere risultati clamorosi.

Più probabile che l’inedito formato a tre con Putin serva a catalizzare l’attenzione, il che non dispiacerebbe né a Washington né a Pechino.