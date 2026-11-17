Continua la sfida per la supremazia tecnologia tra Stati Uniti e Cina. L’amministrazione Trump è intenzionata a proseguire con i suoi tentativi di bloccare le importazioni di apparecchiature cinesi per i data center, nonostante l’opposizione di Amazon, Google, Meta e altre aziende del settore tecnologico.

Lo hanno riferito persone informate sulla questione, citate da Reuters. La stessa agenzia ha riportato che già ad agosto la Federal Communications Commission, l’ente che si occupa di tutti gli usi non governativi dello spettro radio, delle comunicazioni interstatali e delle comunicazioni internazionali che provengono e sono destinate agli Stati Uniti, stava cercando di vietare l’importazione negli Usa di nuovi modelli di trasmettitori ottici cinesi.

Questi sono dispositivi che permettono ai dati di viaggiare alla velocità della luce all’interno dei data center su cavi in fibra ottica. La motivazione di questo divieto era legata a preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale. La misura, però, ha incontrato più opposizione del previsto.

L’opposizione delle Big Tech alla decisione di Trump

Amazon, Meta, CoreWeave, Microsoft e Cisco si sono unite in un incontro con i funzionari della Casa Bianca, e i loro dirigenti hanno dichiarato che le aziende potrebbero aver bisogno di circa dieci anni per conformarsi a questo mandato.

Inoltre, le attività di lobbying avevano sollevato dubbi sulla possibilità che la misura andasse avanti. Altri tre soggetti a conoscenza dei fatti, rimaste in condizioni di anonimato, hanno però dichiarato che l’iter sta proseguendo. La Fcc e le Bit Tech non hanno rilasciato alcun commento e non hanno risposto alle domande.

Un funzionario della Casa Bianca ha però sottolineato che le recenti attività della Federal Communications Commission hanno generato miliardi di dollari in investimenti nel settore manifatturiero statunitense e la creazione di migliaia di posti di lavoro negli Usa.

Nodo terre rare, il presidente Usa: «Raggiungeremo la Cina in 10 mesi»

La partita tra Washington e Pechino si gioca anche sulle risorse, e in particolare sulle terre rare, elemento essenziale per portare avanti lo sviluppo tecnologico. Il presidente americano Donald Trump ne ha parlato a margine del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) a Manila.

«Stiamo producendo terre rare a livelli mai raggiunti prima. Ci dicono che riusciremo a raggiungere la Cina entro dieci mesi», ha dichiarato.

Pochi giorni fa, la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino aveva dichiarato che, qualora gli Stati Uniti dovessero decidere di inasprire le restrizioni sull’esportazione di chip avanzati nel Paese asiatico, il governo del Dragone risponderà con la stessa moneta, limitando il trasporto di questi materiali negli Usa.