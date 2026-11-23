Ammetto: a me Angelo Bonelli non sta antipatico, per alcuni versi fa persino tenerezza. Insomma, non ho un pregiudizio. È che talvolta non lo capisco proprio, non capisco perché smarrisca la linearità del ragionamento avvitandosi su sé stesso. Sui condoni, per esempio: da un «verde» mi aspetto che dica no e tanto basta.

Un no secco: i condoni non li voglio, li considero il male assoluto. Invece, che cosa fa questo ragazzo che, in coppia con Nicola Fratoianni, è riuscito nel miracolo di portare Avs nella casella più a sinistra della coalizione e radicalizzare il campo largo? Che ti combina? Che parte per la crociata contro i condoni e poi inciampa nei faldoni.

Bonelli si scaglia contro la Lega, ma riconosce la stessa urgenza

Per capirci, andiamo direttamente alle dichiarazioni del parlamentare. «La proposta della Lega è un condono generalizzato, il più grande della storia della Repubblica», sentenzia tranchant il Bonelli furioso. Per il deputato di Avs, il silenzio assenso proposto da Matteo Salvini sulle domande dei condoni del 1985, 1994 e 2003 è «un voto di scambio politico con una proposta criminogena […]. Sanno che stanno perdendo le elezioni e sono disposti a tutto».

Quindi che fa Bonelli per sferrare il colpo del ko? «Le domande giacenti si chiudono dando ai Comuni personale e risorse per esaminarle davvero e demolendo ciò che non è sanabile, non con un timbro automatico».

Che è come dire: no al silenzio assenso, ma le domande dei condoni devono comunque essere evase. Tanto valeva starsene zitti limitandosi a un «no senza se e senza ma», oppure scrivere un «emendamento politico» del tipo: le domande si intendono tutte decadute.

Irrealizzabile, certo, perché chi le ha presentate ha pagato l’oblazione in base a una legge dello Stato, ma lasci un segno politico: la B di Bonelli come la Z di Zorro. Invece Bonelli si incarta e (non diversamente da altri due emendamenti rispettivamente del Pd e dei 5 stelle, a prima firma della capogruppo dem Chiara Braga e di Federico Cafiero De Raho, quasi identici al suo) riconosce la stessa urgenza della Lega, sebbene da una strada diversa: l’urgenza di accelerare la chiusura di pratiche impolverate. Bonelli, Braga e Cafiero De Raho però mancano l’obiettivo.

La proposta della sinistra che non risolve niente

Il fondo proposto dalle opposizioni, infatti, vale 100 milioni l’anno per tre anni: 300 milioni in tutto. Le pratiche da esaminare sono tra 3 e 5 milioni: 3 per il Sole 24 Ore, oltre 4 per Sogeea, circa 5 per lo stesso Bonelli. Per ogni pratica, quindi, ci sono tra i 60 e i 100 euro. Davvero possono pensare di accelerare l’iter? Se lo pensano, temo per calcoli più complessi!

E quei soldi, si legge negli emendamenti, andrebbero anzitutto «al rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali, alla digitalizzazione degli archivi, all’informatizzazione dei procedimenti»: scanner e software prima ancora che tecnici sul posto.

E ancora. Sempre secondo gli emendamenti delle opposizioni, le pratiche vanno chiuse applicando le leggi dei tre condoni, «senza ampliamento delle ipotesi di sanatoria previste dalla legge». Pertanto dove l’abuso era condonabile, l’esito sarà la sanatoria.

Lo stesso esito della proposta della Lega, che lascia ai Comuni la facoltà di dire no. La differenza sta solo nel destino delle pratiche che nessuno esamina: con la Lega scatta il sì, con Avs restano nei cassetti. Dove sono da 40 anni. Tanto valeva non firmare alcun emendamento, perché alla fine fai la figura di quello che le pratiche dei condoni non le contesta in assoluto ma in modo relativo, ergo non sei contrario ai condoni.

L’apocalisse bonelliana va ridimensionata: ecco cosa contiene la proposta del Carroccio

Anche l’allarme sulla sicurezza va ridimensionato. Bonelli avverte che «case costruite in aree a rischio idrogeologico, in aree sismiche e in aree vincolate verranno sanate per decorrenza dei termini». Ma secondo quanto riportato dalle agenzie la proposta leghista esclude gli immobili in aree a rischio o con divieto assoluto di edificazione, oltre alle domande giuridicamente non ammissibili.

Dove starebbe «il condono più grande della storia» quando la norma non riapre termini e non allarga i casi sanabili, almeno sulla carta? Semmai il rischio vero è un altro: che per silenzio passino anche pratiche che, esaminate, sarebbero state respinte. Ma qui la responsabilità sta nella macchina amministrativa e comunque una domanda non può galleggiare per anni e anni; di sicuro non è l’apocalisse bonelliana annunciata alle agenzie.

La maionese impazzita del «voto di scambio»

Resta infine il «voto di scambio», un’espressione che in Italia evoca un reato: Bonelli se lo pensa vada in Procura con nomi e cognomi, altrimenti siamo alla maionese impazzita perché, come abbiamo visto, lo stesso deputato Avs non condanna in sé i condoni. Che restano una quasi necessità nella boscaglia della burocrazia. La Lega ha il merito di chiedere una accelerazione. E di indicare le risorse: lascia ai Comuni gran parte degli incassi. Soldi veri, non 60 euro a pratica.