Il conto alla rovescia per il Black Friday è già partito. Tra notifiche, email, sms e pubblicità sui social, in questi giorni le offerte si moltiplicano e invitano a comprare in fretta, prima che l’occasione svanisca. Il rischio è lasciarsi convincere da uno sconto apparentemente conveniente senza verificare chi vende, quanto si risparmia davvero e se il sito è affidabile.

Il Black Friday, in programma venerdì 27 novembre, e il Cyber Monday, lunedì 30, rappresentano ormai appuntamenti importanti per il commercio, con promozioni che promettono ribassi anche consistenti. Ma accanto alle occasioni si moltiplicano le insidie, soprattutto sul web. I siti falsi e quelli che imitano le pagine ufficiali dei negozi sono sempre più sofisticati: attraverso inserzioni mirate possono attirare gli utenti con prezzi fuori mercato, incassare il pagamento e non spedire mai il prodotto.

Per orientarsi tra le offerte ed evitare brutte sorprese, l’Adoc (Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori) ha preparato dieci indicazioni da seguire durante gli acquisti.

Dallo sconto al venditore: cosa controllare prima di comprare

La prima regola è non farsi guidare soltanto dal prezzo. Preparare una lista di ciò che serve davvero e fissare un budget aiuta a evitare spese dettate dall’impulso o dalla convinzione di dover approfittare per forza di una promozione.

Anche lo sconto va verificato. Il prezzo di riferimento per calcolare il ribasso deve essere quello più basso applicato dal venditore nei 30 giorni precedenti: un dettaglio importante per capire se la convenienza pubblicizzata è reale.

Prima di procedere, è necessario controllare anche il sito. La presenza del protocollo Https, della partita Iva e di contatti verificabili rappresenta un primo elemento di valutazione. Non basta, però, fermarsi a questi dati: è opportuno cercare recensioni su piattaforme esterne e indipendenti, facendo attenzione a giudizi troppo entusiastici, generici o presenti esclusivamente sulla pagina del venditore.

Per il pagamento, meglio scegliere strumenti tracciabili, come carte prepagate, carte virtuali o servizi come PayPal. L’Adoc invita invece a evitare bonifici diretti verso soggetti sconosciuti.

Phishing, rate e resi: le altre precauzioni

La prudenza deve riguardare anche le modalità di pagamento. Le formule Buy Now Pay Later, che consentono di acquistare subito e pagare in seguito, possono essere comode, ma è importante non accumulare troppe rate e tenere conto delle proprie disponibilità economiche.

Un altro pericolo è rappresentato dai tentativi di phishing, con messaggi che arrivano via email, sms o WhatsApp e spingono a cliccare su link per offerte, pagamenti o presunte comunicazioni urgenti. In caso di dubbio, il consiglio è di non aprire i collegamenti e raggiungere il negozio online digitando direttamente il suo indirizzo nel browser.

Chi compra online ha inoltre 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, restituendo il prodotto senza dover spiegare il motivo. La garanzia legale di due anni copre invece gli articoli difettosi o non conformi, sia per gli acquisti in negozio sia per quelli effettuati sul web. Per questo è importante conservare lo scontrino o un’altra prova dell’acquisto.

Infine, prima di confermare l’ordine, bisogna leggere attentamente le condizioni di reso: verificare chi sostiene le spese di spedizione, quali sono le procedure da seguire e i tempi previsti per ottenere il rimborso può evitare ulteriori problemi.

L’Adoc ricorda che, in caso di dubbi, sospette truffe o necessità di assistenza per un acquisto problematico, è possibile rivolgersi ai suoi 107 sportelli presenti sul territorio nazionale oppure scrivere a [email protected].