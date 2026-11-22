Dalle parti di Bruxelles lo slogan «aiutiamoli a casa loro» non devono averlo capito bene. Abbiamo buttato, malcontati, 5,9 miliardi di euro nell’arco di dieci anni per far studiare i ragazzi dei Paesi sottosviluppati e cercare di dare loro un mestiere con risultati pari a zero. I miliardi stanziati sono ben di più: 8,8. E solo quest’anno ci abbiamo messo, come contribuenti europei, 700 milioni di euro. In più c’è il programma Gpe (Global partner education) di cui l’Ue è il primo finanziatore che è costato più di un miliardo negli ultimi sette anni. Così la Corte dei Conti europea che sta a Lussemburgo, un po’ discosta da palazzo Berlaymont dove alberga sua altezza Ursula von der Leyen, ha deciso di darci un’occhiata.

Il risultato è scoraggiante, ma è anche l’esatta fotografia di cosa è davvero l’Ue: formalmente, dicono i giudici dei bilanci, è tutto in regola, quanto all’efficacia dei soldi spesi stendiamo un pietoso velo. Insomma, siamo alle solite: l’Ue è tutta chiacchiere (regole burocratiche) e distintivo.

L’Europa si perde nei suoi progetti di cooperazione con i Paesi meno sviluppati

Scrive nella sua relazione la Corte dei Conti – la ricognizione sulle risorse si è fermata alla soglia del 2025 – che, per quanto riguarda la formazione professionale, «si sono fatte le cose annunciate, ma l’efficacia non può essere dimostrata così come la sostenibilità economica dei progetti e la visibilità dell’Ue che non ha strumenti per misurare i risultati degli investimenti in progetti che hanno difficoltà a sopravvivere una volta esauriti i finanziamenti e che non si sa quanta occupazione producano».

Questo piano per diffondere istruzione e formazione professionale (compresi i laureati di cui, però, non si conosce né il numero, né la specializzazione, né l’eventuale occupazione) si inserisce in un progetto di cooperazione mondiale elaborato dall’Ue che è ben più vasto e s’intitola Global gateway (tradotto alla carlona, potremmo definirlo il portone da aprire quando si chiude la porta) destinato ai Paesi meno sviluppati che vale 400 miliardi di euro in 250 differenti progetti. Il fatto è che in questo afflato umanitario l’Europa si perde.

I milioni di euro finiti nel buco nero del Myanmar

Per esempio il Myanmar è stato appena condannato per il genocidio dei Rohingya, ma ha ricevuto 52,5 milioni di euro dall’Ue per far studiare i suoi ragazzi. Il paradosso maggiore riguarda il Bangladesh: è destinatario di somme sempre crescenti, l’ultimo programma è «Human capital development» (sviluppo del capitale umano) finanziato con 245 milioni di euro fino al 2027 e fa seguito ad un altro progetto da 68,8 milioni di euro e deve servire a produrre operai specializzati.

Se non fosse che il governo di Dacca, nel settimo piano quinquennale del Bangladesh, riconosce la migrazione come parte integrante del processo di sviluppo del Paese. Tant’è che la Corte dei Conti europea scrive: «Senza il coinvolgimento dei privati, questi sforzi non danno risultati».

Le aziende, se così si possono chiamare, locali non assumono i lavoratori formati dall’Ue perché quei Paesi «hanno un Pil che per oltre un terzo si basa su economia informale e oltre il 90% dell’occupazione è in nero». E così la Corte afferma che «ci sono problemi relativi all’accuratezza e all’affidabilità dei dati finanziari forniti dalla Commissione sui finanziamenti; problemi legati all’acquisto di attrezzature, il che mette in discussione l’efficacia delle modalità di utilizzo dei fondi; ci sono informazioni sul numero di persone che hanno ricevuto una formazione, ma non si sa se si sia trasformata in occupazione». Così su 14 progetti esaminati solo 7 sono risultati in qualche misura efficaci.

I flop dei progetti finanziati dall’Ue in Africa

Il resto è una serie di flop come una scuola nuova costruita in Liberia e rimasta vuota perché priva di autorizzazione. Come, sempre in Liberia, altri tre progetti scaduti come lo yogurt : cinque scuole zeppe di attrezzature comprate dall’Europa e inutilizzate; una scuola agraria con motozappe e strumenti per coltivare abbandonati perché, a causa della sua posizione remota e la mancanza di strutture di base, le impedivano di accogliere gli studenti cosicché le attività agricole erano in gran parte cessate tranne un numero limitato di capre rimaste nelle stalle; infine, un’altra scuola non collegata alla rete elettrica e illuminata con i generatori che ospitava solo 45 dei 136 iscritti perché gli alloggi scolastici erano notevolmente più costosi delle alternative locali.

Senza contare gli altri fallimenti come quello di una scuola di informatica finanziata dall’Ue completata prima del colpo di Stato militare del luglio 2023 in Niger e abbandonata perché il regime del generale Abdourahmane Tchiani ha deciso l’isolamento Web del Paese.

L’ammonimento della Corte dei Conti

Ammonisce la Corte al proposito: «La sostenibilità dei progetti dell’Ue rimane spesso una sfida a causa dei conflitti attuali o recenti o di altre minacce alla pace e alla democrazia in molti paesi. Tra gli esempi nei Paesi inclusi nel campione della Corte figurano i disordini del luglio 2024, seguiti dall’insediamento di un’amministrazione provvisoria, in Bangladesh; il colpo di Stato militare del luglio 2023 in Niger e la guerra civile in corso nello Yemen dal 2014. Anche le guerre civili in Liberia dal 1989 al 2005 sono state spesso citate durante la visita degli auditor della Corte come eventi che hanno avuto un impatto duraturo. L’analisi mostra che quasi tutti i progetti inclusi nel campione presentano problemi di sostenibilità e su quattro non si è potuto esprimere alcun parere».

Ma che gli fa? Tanto l’Ue paga a pié di lista per aiutarli a casa loro. Come insegna il Bangladesh, però, una volta incassati i fondi europei, preferiscono mandarli a casa nostra.